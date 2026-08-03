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Lali recordó a un ex en el show de Rosalía: la historia del español que incendió un hotel

"Pagué la cuenta de una persona que no me devolvió un mango", contó la cantante pop, quien formó parte del confesionario del Lux Tour

3 de agosto 2026 · 09:29hs
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Lali Espósito fue la invitada al confesioanrio de Rosalía

Lali Espósito fue la invitada al confesioanrio de Rosalía

Luego de la polémica que dejó a Rosalía en el centro de la atención por repostear un mensaje de Mia Khalifa, que hacía referencia de forma despectiva a los argentinos, la cantante española llegó al país para ofrecer sus cuatro shows en el Movistar Arena. La seguidilla de presentaciones comenzó el sábado por la noche, cuando la artista aprovechó para volver a pedir disculpas al público argentino. La segunda noche también se volvió viral por la participación de Lali Espósito.

Como parte del Confesionario del Lux Tour, un segmento habitual de sus recitales, la cantante catalana suele invitar a artistas locales para que hagan una confesión y luego les da un consejo. Mientras que en la primera noche la invitada fue Ángela Torres, en la segunda fue el turno de Lali Espósito.

Cabe recordar que, cuando Rosalía quedó envuelta en la controversia, Lali salió a respaldarla durante un móvil televisivo. “Ella no subió ningún video. Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo estoy mirando redes y capaz le doy like a algo y no miro en detalle. Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa, puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país”, había afirmado en aquel entonces.

Ahora, el clip de la cantante argentina sobre el escenario del Movistar Arena se volvió viral luego de participar del Confesionario del Lux Tour, donde sorprendió al hablar de uno de sus ex españoles.

>> Leer más:Lali habló de la polémica con Rosalía: "Puedo dar fe de que es muy respetuosa"

Qué dijo Lali en el confesionario de Rosalía

Lali Espósito fue la encargada de participar del Confesionario durante la segunda noche de shows de Rosalía en la Argentina. Allí sorprendió al público al contar una historia de amor que tenía como protagonista a un exnovio español.

“Esto, de verdad, no lo he contado y tiene que ver con un compatriota tuyo. Hoy vengo a hablar mal de mí misma”, comenzó diciendo la cantante. Antes de continuar, aclaró entre risas: “Salí con mucho español y mucha española, así que no empiecen a sacar cuentas”.

Fue entonces cuando comenzó a relatar la anécdota. Lali confesó que salió con un español y que lo invitó a un hotel para pasar una “hermosa noche”. “Yo garpaba todo, Rosi”, remarcó. Y señaló: “Estábamos pasándola bien y esta persona se prende un porrito, que está mal en una habitación de un hotel. No se puede”. En ese sentido, contó que ella se fue a bañar y sumó: "Vuelvo desnuda y en remerón y empiezo a ver fuego, llamas, humo negro. Estaba la habitación prendiéndose fuego”.

Entre risas, revivió su reacción: “Salí corriendo en bolas a pedir ayuda”.

La artista explicó que, finalmente, fue ella quien terminó haciéndose cargo de todos los gastos ocasionados por el incendio. “La cuestión que vengo a contar acá es que yo pagué la cuenta de un destrozo de una persona que no me devolvió un mango. Pagué la habitación entera en euros. Esa persona ni un peso me devolvió. Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo”, expresó.

Rosalía reaccionó y le dijo: “Tú fuiste muy elegante. ¡Qué joyita el tipo!”.

El confesionario de Lali cerró con otro momento que despertó miles de gritos en el Movistar Arena. La cantante confirmó públicamente que se casará con Pedro Rosemblat. “Me caso, Rosalía. Me caso”, anunció.

“¡Olé, Lali, que se casa! Para las que encuentran a la persona que es, celebren ese amor. Muy bien, y espero que nunca te vuelvas a encontrar con un ‘perla’ incendiario de estos. Nunca más”, cerró Rosalía.

>> Leer más: Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

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