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La UCR homenajeó a los legisladores nacionales del partido que asumieron en 1983

En un acto realizado en el Comité Nacional de la UCR, el actual presidente Leonel Chiarella participó del reconocimiento a los primeros congresistas del partido pos dictadura

16 de marzo 2026 · 07:00hs
Estuvieron en el Comité Nacional recibiendo su reconocimiento

Estuvieron en el Comité Nacional recibiendo su reconocimiento, Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin, Roberto Sammartino, Juan José Cavallari, Ricardo Terrile, Adolfo Stubrin, Bernardo Salduna, Norma Allegrone, Lisandro Silvero, Jorge Vanossi, Luis “Changui” Cáceres, Juan Manuel Casella, Osvaldo Camisar, Julio Ginzo, Guillermo Tello Rosas y Ramón Naveiro. 
La UCR homenajeó a los legisladores nacionales del partido que asumieron en 1983

La UCR que preside Leonel Chiarella, celebró el Día del Militante Radical con un homenaje a la “Generación que nos legó la Democracia“ en el que se reconoció la tarea de los legisladores nacionales que asumieron en 1983.

“Ahora hablan del Congreso más reformista de la historia, acá están los diputados del Congreso más reformista, los que legislaron el cambio institucional más importante de nuestra historia”, afirmó Chiarella y agregó que “acá está nuestra identidad más profunda, esa que nos permite levantarnos cada mañana para gestionar nuestras ciudades”.

Venado-ucr2

Legisladores con identidad radical

Chiarella indicó que “esa identidad está en Alfonsín sentando en el banquillo de los acusados a los militares, está en ustedes creando la Conadep cuando el peronismo se escondía, está en ustedes defendiendo la democracia frente a los intentos golpistas de los carapintadas, está en ustedes legislando para diagramar el andamiaje institucional que hoy nos permite vivir en democracia, está en ustedes derogando las leyes de la dictadura, está en ustedes aprobando la paz con Chile, está en ustedes expandiendo la democracia a toda la región y está en ustedes sentando las bases del Mercosur”.

Estuvieron en el Comité Nacional recibiendo su reconocimiento, Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin, Roberto Sammartino, Juan José Cavallari, Ricardo Terrile, Adolfo Stubrin, Bernardo Salduna, Norma Allegrone, Lisandro Silvero, Jorge Vanossi, Luis “Changui” Cáceres, Juan Manuel Casella, Osvaldo Camisar, Julio Ginzo, Guillermo Tello Rosas y Ramón Naveiro.

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