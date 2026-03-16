Central de cara a los octavos de final: cuántos puntos le harían falta para lograr la clasificación

Tomando como parámetros los números de los torneos Apertura y Clausura 2025, el Canalla estaría a un paso de lograr el objetivo de meterse en los playoffs

Central logró tres puntos importantes ante Banfield. Fue el segundo triunfo en el Gigante en lo que va del torneo.

Si de objetivos se trata, Central va camino a lograr el primero que se planteó en el inicio de la temporada. Le falta algún paso más, pero la clasificación a los octavos de final de este torneo Apertura está ahí, al alcance de la mano. De lograrlo, verá para qué le dio, si para terminar entre los cuatro de arriba o en el lote de los de abajo. Pero esa es otra parte de la historia.

Quizá hoy se haga difícil pensar en la importancia de meterse entre los ocho del torneo local cuando se está a escasos días (se realizará el jueves 19, en Paraguay) de conocerse el grupo que le tocará en la Copa Libertadores de América , pero para ese enorme desafío internacional falta bastante.

No se descubre absolutamente nada cuando se dice que este Central de Jorge Almirón está decididamente encaminado hacia los octavos de final del Apertura. Hay un juego por detrás que sostiene esa forma de pensar, pero lo que hay también son antecedentes numéricos que muestran por qué hoy el Canalla está muy cerquita de la clasificación.

El ejercicio es simple. Alcanza con repasar lo que fueron los números en los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2025 , en la que la diferencia en números para ese octavo puesto es prácticamente ínfima.

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Cen2 Jaminton Campaz ya conectó de cabeza y marca el segundo tanto de Central en la victoria contra el Taladro. Celina Mutti Lovera / La Capital

En el Apertura 2025, el octavo la zona A fue Estudiantes, con 21 puntos, mientras que en la zona B el último pasaje a octavos de final lo adquirió Instituto, con 18 unidades.

En el segundo semestre se dio algo similar, con una variación, pero demasiado pequeña. Tanto en el grupo A como en el B, los últimos equipos en acceder a las instancias finales del torneo lo hicieron con 21 puntos. Fueron Estudiantes y Talleres, respectivamente.

Está claro que así como cada partido es una historia diferente, cada torneo también, pero en líneas generales hay porcentajes de efectividad por parte de los equipos que son casi una fija. Por ahí alguno puede salirse del libreto y realizar una campaña formidable (como le pasó al Canalla, sobre todo en el Apertura), pero todo lo bien que le va a uno o algunos es la cara contraria de muchos otros.

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Con algunos pocos puntos más

En definitiva, amparados en los números de los torneos del año anterior, para poner los pies en la fase final del torneo, a un equipo le estaría haciendo falta alrededor de 20 puntos, suponiendo que los 18 de Talleres en el Clausura fue algo excepcional.

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Por eso, los puntos que tiene hoy Central (18) lo ponen en una situación de súper expectativa y viendo que con mantener el nivel y ganando un par de encuentros más, ese primer objetivo estará cumplido.

Son seis fechas las que restan por disputarse (para algunos siete) y la diferencia que tiene el Canalla hoy con el noveno del grupo no es tan grande, de apenas seis unidades, pero la distancia está. Después, es un juego partido a partido, en el que, por obvias razones, no todos pueden sumar de a tres. Y en ese reparto, los que mejores ubicados están en esta recta final son los que gozan de cierta ventaja.

Nadie puede afirmar con exactitud si a Central le alcanzará con tres puntos más, para ser al menos octavo por supuesto, o si le será necesario algo más, pero los que sean, no parecen una quimera ni mucho menos.

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Cen3 Ángel Di María ingresó a los 15' del complemento y en el poco tiempo que estuvo en cancha marcó la diferencia. Celina Mutti Lovera / La Capital

Lo que le queda al Canalla

Los seis partidos que le restan disputar al equipo de Almirón en esta fase regular son: Independiente Rivadavia de Mendoza (V), Atlético Tucumán (L), Huracán (V); Sarmiento (L), Estudiantes de Río Cuarto (V) y Tigre (L). Son 18 puntos en juego, de los cuales a Central le alcanzaría con algunos pocos. Con el parámetro de los torneos del año pasado, quizá una victoria más le sería suficiente, pero, se insiste, sólo para la clasificación.

De lo que no caben dudas es que el sprint que metió Central en estas últimas fechas fue clave. Porque logró siete de nueve (victoria en el clásico, empate ante Argentinos Juniors y triunfo contra Banfield) y eso, sumado a lo que ya había hecho antes, lo pusieron en un lugar con ciertas comodidades. El Canalla está a un par de pasitos más de los octavos.