La Capital | Ovación | Central

Central de cara a los octavos de final: cuántos puntos le harían falta para lograr la clasificación

Tomando como parámetros los números de los torneos Apertura y Clausura 2025, el Canalla estaría a un paso de lograr el objetivo de meterse en los playoffs

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

16 de marzo 2026 · 06:00hs
Central logró tres puntos importantes ante Banfield. Fue el segundo triunfo en el Gigante en lo que va del torneo.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Central logró tres puntos importantes ante Banfield. Fue el segundo triunfo en el Gigante en lo que va del torneo.

Si de objetivos se trata, Central va camino a lograr el primero que se planteó en el inicio de la temporada. Le falta algún paso más, pero la clasificación a los octavos de final de este torneo Apertura está ahí, al alcance de la mano. De lograrlo, verá para qué le dio, si para terminar entre los cuatro de arriba o en el lote de los de abajo. Pero esa es otra parte de la historia.

Quizá hoy se haga difícil pensar en la importancia de meterse entre los ocho del torneo local cuando se está a escasos días (se realizará el jueves 19, en Paraguay) de conocerse el grupo que le tocará en la Copa Libertadores de América, pero para ese enorme desafío internacional falta bastante.

No se descubre absolutamente nada cuando se dice que este Central de Jorge Almirón está decididamente encaminado hacia los octavos de final del Apertura. Hay un juego por detrás que sostiene esa forma de pensar, pero lo que hay también son antecedentes numéricos que muestran por qué hoy el Canalla está muy cerquita de la clasificación.

Apertura y Clausura 2025

El ejercicio es simple. Alcanza con repasar lo que fueron los números en los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2025, en la que la diferencia en números para ese octavo puesto es prácticamente ínfima.

>>Leer más: Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

Cen2
Jaminton Campaz ya conectó de cabeza y marca el segundo tanto de Central en la victoria contra el Taladro.

Jaminton Campaz ya conectó de cabeza y marca el segundo tanto de Central en la victoria contra el Taladro.

En el Apertura 2025, el octavo la zona A fue Estudiantes, con 21 puntos, mientras que en la zona B el último pasaje a octavos de final lo adquirió Instituto, con 18 unidades.

En el segundo semestre se dio algo similar, con una variación, pero demasiado pequeña. Tanto en el grupo A como en el B, los últimos equipos en acceder a las instancias finales del torneo lo hicieron con 21 puntos. Fueron Estudiantes y Talleres, respectivamente.

Está claro que así como cada partido es una historia diferente, cada torneo también, pero en líneas generales hay porcentajes de efectividad por parte de los equipos que son casi una fija. Por ahí alguno puede salirse del libreto y realizar una campaña formidable (como le pasó al Canalla, sobre todo en el Apertura), pero todo lo bien que le va a uno o algunos es la cara contraria de muchos otros.

Embed - ROSARIO CENTRAL 2 - 1 BANFIELD | Resumen del partido | #TorneoMercadoLibre 2026

Con algunos pocos puntos más

En definitiva, amparados en los números de los torneos del año anterior, para poner los pies en la fase final del torneo, a un equipo le estaría haciendo falta alrededor de 20 puntos, suponiendo que los 18 de Talleres en el Clausura fue algo excepcional.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria ante Banfield

Por eso, los puntos que tiene hoy Central (18) lo ponen en una situación de súper expectativa y viendo que con mantener el nivel y ganando un par de encuentros más, ese primer objetivo estará cumplido.

Son seis fechas las que restan por disputarse (para algunos siete) y la diferencia que tiene el Canalla hoy con el noveno del grupo no es tan grande, de apenas seis unidades, pero la distancia está. Después, es un juego partido a partido, en el que, por obvias razones, no todos pueden sumar de a tres. Y en ese reparto, los que mejores ubicados están en esta recta final son los que gozan de cierta ventaja.

Nadie puede afirmar con exactitud si a Central le alcanzará con tres puntos más, para ser al menos octavo por supuesto, o si le será necesario algo más, pero los que sean, no parecen una quimera ni mucho menos.

>>Leer más: A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

Cen3
Ángel Di María ingresó a los 15' del complemento y en el poco tiempo que estuvo en cancha marcó la diferencia.

Ángel Di María ingresó a los 15' del complemento y en el poco tiempo que estuvo en cancha marcó la diferencia.

Lo que le queda al Canalla

Los seis partidos que le restan disputar al equipo de Almirón en esta fase regular son: Independiente Rivadavia de Mendoza (V), Atlético Tucumán (L), Huracán (V); Sarmiento (L), Estudiantes de Río Cuarto (V) y Tigre (L). Son 18 puntos en juego, de los cuales a Central le alcanzaría con algunos pocos. Con el parámetro de los torneos del año pasado, quizá una victoria más le sería suficiente, pero, se insiste, sólo para la clasificación.

De lo que no caben dudas es que el sprint que metió Central en estas últimas fechas fue clave. Porque logró siete de nueve (victoria en el clásico, empate ante Argentinos Juniors y triunfo contra Banfield) y eso, sumado a lo que ya había hecho antes, lo pusieron en un lugar con ciertas comodidades. El Canalla está a un par de pasitos más de los octavos.

Noticias relacionadas
El DT de Central, Jorge Almirón.

Central: Almirón valoró "el doble esfuerzo", en un partido en que el equipo "dio todo" ante Banfield

La zurda de Ángel Di María le abrió el camino a Central que parecía cerrado ante Banfield.

A Ángel Di María le alcanzó con media hora para erigirse en el más importante de Central

La pelota ya está en la red y será el gol del triunfo de Central, tras la palomita de Campaz, con asistencia de Di María. En una acción similar se empató el partido.

Central lo hizo como pudo pero se salió con la suya: ganó y se ilusiona

Los once de Central que el entrenador Jorge Almirón eligió para el arranque ante Banfield.

El uno x uno de Central: Di María se transformó en el padre de la victoria

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Lo último

El récord de Fito Páez en Rosario: juntó a 300 mil personas en el Monumento a la Bandera

El récord de Fito Páez en Rosario: juntó a 300 mil personas en el Monumento a la Bandera

Fito Páez en el Monumento: fans de varias generaciones compartieron una noche histórica

Fito Páez en el Monumento: fans de varias generaciones compartieron una noche histórica

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Delincuentes en moto atacaron a Carolina Ojeda cerca del límite de Rosario y Pérez. Si bien estaba consciente, murió horas más tarde

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años
Monumento a la Bandera: Nación cede la potestad a la provincia y se reactivan las obras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Monumento a la Bandera: Nación cede la potestad a la provincia y se reactivan las obras

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche
Policiales

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Discapacidad: las quejas en la Defensoría del Pueblo crecieron 40 % 

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Discapacidad: las quejas en la Defensoría del Pueblo crecieron 40 % 

Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía
POLICIALES

Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía

Un rayito de sol: cómo funciona el primer jardín maternal nocturno público en Santa Fe

Por Isabella Di Pollina
La Región

Un rayito de sol: cómo funciona el primer jardín maternal nocturno público en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se lleva $386 millones

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez hizo vibrar a una Rosario que se apropió del Monumento a la Bandera

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Fito Páez en Rosario: arrancaron los shows previos y el Monumento ya está repleto

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Jubilaciones en Santa Fe: el tope que paga la provincia ya duplica al de España

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

Prepagas bajo la lupa: el gobierno inhabilitó a otras 10 y una entidad rosarina salió a responder

Ovación
La cruda realidad: Newells juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

La cruda realidad: Newells juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

La cruda realidad: Newell's juega un torneo reducido de siete equipos para evitar dos descensos

Central de cara a los octavos de final: cuántos puntos le harían falta para lograr la clasificación

Central de cara a los octavos de final: cuántos puntos le harían falta para lograr la clasificación

Náutica: el río Paraná se volvió a vestir de fiesta con la regata Rosario-Arroyo Seco

Náutica: el río Paraná se volvió a vestir de fiesta con la regata Rosario-Arroyo Seco

Policiales
Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años
Policiales

Crimen en Cabín 9: mataron a balazos a una mujer de 39 años

Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía

Se entregó el hombre acusado de matar a puñaladas a su padrastro mientras dormía

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía caminando de un boliche

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

La Ciudad
El récord de Fito Páez en Rosario: juntó a 300 mil personas en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

El récord de Fito Páez en Rosario: juntó a 300 mil personas en el Monumento a la Bandera

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20

Créditos Nido: más de 46.000 santafesinos participan del sorteo número 20

Colectivos: en Rosario uno de cada 10 boletos ya se paga con medios digitales

Colectivos: en Rosario uno de cada 10 boletos ya se paga con medios digitales

Monumento a la Bandera: Nación cede la potestad a la provincia y se reactivan las obras

Monumento a la Bandera: Nación cede la potestad a la provincia y se reactivan las obras

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales
POLICIALES

Quedó preso acusado de comprar armas legales para entregar a criminales

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra
Economía

Inflación y deuda, dos frentes locales que se complican por la guerra

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia
Economía

Trabajadores y la dictadura: múltiples actividades en la carpa de la resistencia

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España
Ovación

Tras idas y vueltas, se canceló la Finalissima 2026 entre Argentina y España

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder
La Ciudad

La rosarina que fue a Miami a probar suerte y hoy es una empresaria líder

Tuberculosis: una enfermedad antigua que no se fue y recobra fuerza
Salud

Tuberculosis: una enfermedad "antigua" que no se fue y recobra fuerza

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain
politica

Cattalini solicitó al Consejo de la Magistratura suspender al juez federal Salmain

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia"

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión
la region

San Lorenzo ilumina el camino a Ricardone en toda su extensión

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito
Economía

Récord en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: La economía va a crujir
política

Un gobernador aliado cargó duramente contra Milei: "La economía va a crujir"

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán
El Mundo

EEUU atacó el principal centro de exportación de petróleo de Irán

La provincia licitará las obras de recuperación de la Quinta de Funes

Por Miguel Pisano
La Región

La provincia licitará las obras de recuperación de la Quinta de Funes

Premio Juana Manso para un informe de periodistas de La Capital sobre aborto legal
La Ciudad

Premio Juana Manso para un informe de periodistas de La Capital sobre aborto legal

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir gastos del hogar

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro
La Ciudad

Las universidades públicas, hacia un punto límite con una semana de paro

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos
Economía

Multa millonaria a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

$Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento
Politica

$Libra: revelan llamadas directas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos
La Ciudad

Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en Interlagos