Los avances del proyecto en el Remanso Valerio, un tema clave en Baigorria

El informe de gestión que brindó el intendente incluyó la planificación del parque de la Cabecera, entre otras reformas urbanas

En Remanso Valerio los trabajos ya en ejecución garantizan por primera vez acceso real a agua potable, cloacas y alumbrado para más de 300 familias del barrio.

La apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Granadero Baigorria, estuvo centrada en los avances del proyecto urbano más amplio de la ciudad, que abarca obras en el Remanso Valerio, nuevos espacios culturales y educativos y una futura conexión costera con Rosario . La apertura del período legislativo puso en primer plano el avance del proyecto de transformación integral del Remanso Valerio y del parque de la Cabecera, iniciativa que el municipio considera la intervención urbana más extensa de su historia.

Durante el informe, el intendente Adrián Maglia destacó que los trabajos responden a una planificación sostenida en los últimos años y a la articulación con el gobierno provincial. “Hoy Baigorria escribe una página nueva en su historia”, señaló al referirse al impacto territorial de las obras en marcha.

El mensaje incluyó un reconocimiento al respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro, considerado clave para convertir los proyectos en infraestructura concreta. Según explicó, esa coordinación permitirá consolidar un desarrollo que combina mejoras urbanas, nuevos espacios culturales y académicos y oportunidades de empleo en el área metropolitana del Gran Rosario.

El informe repasó los principales componentes del plan municipal, que incluye la reconversión del histórico barrio Remanso Valerio, la creación de un parque con acceso público al río Paraná y un muelle, la construcción futura de viviendas y unidades habitacionales, áreas para escuelas y educación superior, oficinas corporativas, servicios bancarios y un centro cultural y de exposiciones basado en el proyecto del ex Puerto de la Música. “Cuando hablamos de la transformación del Remanso Valerio estamos hablando en realidad de la transformación de toda la ciudad de Granadero Baigorria”, sostuvo Maglia.

Granadero Baigorria - Remanso Valerio 3

Los trabajos ya en ejecución garantizan por primera vez acceso real a agua potable, cloacas y alumbrado para más de 300 familias del barrio. El municipio proyecta, además, que el nuevo perfil urbano y cultural convierta a la ciudad en una opción atractiva para nuevos residentes, en especial jóvenes. “Estamos proyectando una ciudad atractiva, elegida ya no solo por sus servicios, su tranquilidad o su imponente playa al Paraná, sino también por ser moderna, joven y una referencia cultural y académica”, apuntó.

Pensar en grande

Entre los datos mencionados figura la intervención de 35 hectáreas frente al río, la capacidad estimada de hasta 20 mil personas para el futuro polo cultural y la construcción de una pasarela costera que unirá Baigorria con el Paseo del Caminante de Rosario, conformando un corredor ribereño común.

Granadero Baigorria - Remanso Valerio 4

Al cierre de su mensaje, Maglia sostuvo que la iniciativa permitirá recuperar otro sector del frente costero y generar oportunidades de inversión y empleo. “Gobernar es dar herramientas y pensar en grande”, concluyó.

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