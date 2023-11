Ricardo Fort: a una década de su muerte, un repaso por la excéntrica vida de "El Comandante"

Ricardo Aníbal Fort , hijo de la cantante Marta Campa de Fort y del empresario chocolatero Carlos Fort, nació el 5 de noviembre de 1958. Conocido popularmente como “El comandante”, tuvo una breve pero intensa vida y logró perpetuarse no sólo en el corazón de miles, sino también en medias, tazas, remeras, estampillas y demás objetos que adornan las casas de los argentinos . Murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años. Al cumplirse una década de su fallecimiento, son muchos los que hoy recuerdan a la persona detrás del personaje.

Aunque no hay una única respuesta a la hora de preguntarse cómo “Ricky” Fort llegó al estrellato, su popularidad resulta verdaderamente indiscutible.

Embed

Además, son estas características oraciones y su excéntrico look, musculoso, bronceado y con su inconfundible peinado, lo que lo han hecho consagrarse como un meme por excelencia, inclusive al día de hoy, para todos los cibernautas de las distintas redes sociales, sobre todo X, ex Twitter.

Embed Un gracioso rompió todas las boletas y dejó solo la de Ricardo Fort "Ejercio de linces" Lista 69.



¿¿¿Opiniones ante este acto vandálico??? pic.twitter.com/h7oB1aUtO8 — EstarlightPibe (@EstarlightP) October 22, 2023

A la hora de pensar en Ricardo Fort, suelen aparecer ciertas preguntas: ¿de dónde sale la fascinación por este mediático personaje? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cuál fue su recorrido en la televisión y farándula argentina?

La familia Fort

El Comandante proviene de una dinastía chocolatera. Su abuelo Felipe Fort fue el fundador de FelFort en 1912, que luego se convirtió en una de las industrias productoras de golosinas más prolíficas del país. Tras la muerte de Felipe, es el papá de Ricky quien toma las riendas del negocio familiar. Sus dos hermanos, Jorge y Eduardo siempre tuvieron interés en el negocio familiar, son partícipes en la toma de decisiones de la empresa.

Ricardo, a diferencia del resto de su familia, se sentía muy alejado del negocio del chocolate. En cambio, eligió dedicarse a una vida artística, siguiendo su corazonada. Esto puso en jaque la relación con su padre, que desaprobaba las elecciones, tanto profesionales como sexuales: Carlos Fort, progenitor de El Comandante, no aceptaba la orientación sexual de su hijo. Esto trajo varios problemas en el vínculo padre-hijo.

Haciendo caso omiso al mandato familiar de dedicarse a la empresa chocolatera, Ricardo, quien heredó la pasión del canto de su madre, decidió seguir el camino del arte. Al finalizar la escuela secundaria, decidió mudarse a Estados Unidos para perseguir su sueño de ser artista. Con las acciones de FelFort en la mochila, el dinero no era un impedimento.

ricardo y marta fort.jpg Ricardo Fort junto a su pmadre, Marta.

Primero vivió un tiempo en Los Ángeles, pero luego se trasladó a Miami, su ciudad preferida, donde se radicó y vivió más de 15 años. En Estados Unidos intentó incontables veces de lanzar su carrera como cantante, pero no tuvo éxito. Frustrado, El Comandante regresó a Argentina a principios de 2000. Si bien su plan de ser una estrella en el exterior no funcionó, Ricky Fort no se rindió e intentó encontrar la manera de despegar hacia el estrellato en su país natal. Eventualmente, lo logró.

No obstante, al poco tiempo de haber retornado al país, partió nuevamente hacia Miami para volver acompañado de Marta y Felipe, sus hijos mellizos nacidos el 24 de febrero de 2004 mediante el método de subrogación de vientre. Los nombres elegidos fueron en honor a su madre y su abuelo. Actualmente, "Bella" y "Fachero", como Ricardo los llamaba, tienen 19 años y heredaron la gran fortuna de su padre.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCQWx_deBfk7%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOJ0fnO7PO3NhqiNY6ZApJC5pUdxOe03BuvH4nRXfxZAqnXgDrI3y40R8lSKcI38mDMaOZC0TfMXjQ0ZAIxczQkDdcMAaI7quNMMrHCkJMzqZAHpfeZCC5mpTAGSMtCxTZCr96L2lNTWrRoAZCd21sBgZC7lchzKOYCxD5IRu9d5FfH0n8BFmMqYZD View this post on Instagram A post shared by marta fort (@martacfort)

Un estrellato tan corto como explosivo

El camino hacia la fama de Ricardo Fort fue estrepitoso y veloz. En tan sólo 5 años, se volvió tan viral como pocas figuras lo han logrado en la historia de la farándula argentina. En ese corto periodo entre 2008 y 2013, año de su muerte, Ricardo Fort logró dejar su huella en la cultura popular argentina.

Ricardo se había preparado toda la vida para ser famoso, y lo logró de la manera más inesperada. En 2008, se comenzó a ver a la actriz Cecilia Ricci acompañada de un musculoso y bronceado hombre, hasta ese momento desconocido para el mundo del espectáculo. Es así como Ricardo Fort, ignoto hasta ese entonces, empezó a ser invitado a programas del prime-time, donde se trataban los chismes del día, como Animales Sueltos, conducido por Alejandro Fantino e Infama, conducido por Santiago Del Moro.

Luego de este paso por los medios, Ricardo ganó una gran visibilidad. A raíz de esto, decidió realizar su propio show: “Reality Fort”, donde mostraba su extravagante vida, sus viajes, sus lujos, sus objetos más preciados como sus Roll Royce y sus relojes Rolex. Su estrafalario estilo causó sensación en el público.

La carrera de Fort iba en ascenso, ya comenzaba a instalarse como una figura en la escena pública. En ese marco, en el 2010 fue convocado para realizar un reemplazo en "El musical de tus sueños", una de las tantas producciones conducidas por Marcelo Tinelli, lo que finalmente fue la gran oportunidad de su vida. Una vez culminada la suplencia, el público eligió que el mediático se quedase permanentemente en el certamen y llegó a la final, logró el segundo puesto ante Silvina Escudero.

Showmatch 2009 - Silvina Escudero ganó El musical de tus sueños

Bailando, Fort Night y teatro

Siguiendo con el recorrido de su carrera artística, en los años 2010 y 2012, Ricardo Fort participó de "Bailando por un Sueño", en ambas oportunidades como jurado, primero como titular y luego suplente. Debido a su caracter polémico, en el año 2011 no fue convocado como staff del programa, pero sí acudió al estudio en repetidas ocasiones, para hacer presencia y sumar al show junto al conductor.

En 2012 creó su propio programa, "Fort Night Show", un talk show producido por América TV. En este programa, Ricky Fort estaba acompañado por un gran panel como Marina Calabró, Lío Pecoraro, Vanesa Carbone, Stefi Xipolitakis, entre otros. Además de bailarines que recibían el apodo de "Los Ricardos", haciendo referencia a los "Susanos" que acompañaban a la diva Giménez.

Embed

Asimismo, otra de sus grandes pasiones era el teatro. Ricardo produjo y actuó en distintas obras, mostrando el talento que tenía para el canto. Los títulos con los que recorrió diversos escenarios del país son "Fortuna, una historia de vida", "Fortuna 2, una revista musical", "Mi novio, mi novia y yo" y "Fort con Caviar".

El "adiós" al "Comandante"

Ricardo Fort se encontraba en Miami cuando sufrió una fractura femoral que afectaba una de sus rodillas, que le venían trayendo problemas desde hacía tiempo. Al volver a Argentina, el 21 de noviembre de 2013 decidió acudir al Sanatorio de La Trinidad para atenderse por dicha complicación así como otras lesiones que aquejaban su columna y un fuerte dolor abdominal.

fort pelado.jpg

Mientras se encontraba hospitalizado sufrió episodios de hemorragia, se desvaneció, volvió a despertar y logró estabilizarse, pero su cuerpo no aguantó y El Comandante sufrió un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre del 2013 "asociado a una hemorragia masiva en el estómago que produjo el deceso", según explicó el parte médico.

El hecho causó conmoción en el ambiente, que permanecía en vilo por el estado de salud del mediático, quien finalmente fue velado en una ceremonia íntima familiar e inhumado en el cementerio privado Memorial Jardín de Paz en Pilar, lugar donde descansan otros miembros de la familia Fort.