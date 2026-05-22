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De Nación a Santa Fe: Federico Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

El reciente exfuncionario de Seguridad nacional pega el salto a la homónima cartera provincial. El rol para ordenar al PRO y armar una candidatura a intendente

22 de mayo 2026 · 11:14hs
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Federico Angelini pasa de Nación a la Provincia

Federico Angelini pasa de Nación a la Provincia

Federico Angelini renunció en las últimas horas al cargo de subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional y está todo dado para que desembarque en la gestión provincial de Maximiliano Pullaro. No es un salto al vacío sin contexto, al contrario, un movimiento de piezas ajustado en tiempo y forma.

La tensión dentro de La libertad Avanza con el caso Adorni parece haber dado un margen justo para cambiar de aire. “Es una incomodidad lo de Adorni. Nos hubiese sido más cómodo que hubiese sucedido (presentar la DD.JJ.), pero tendrá sus motivos. Es contundente lo que piensa la sociedad sobre esto”.

Leal a Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad, el haberse convertido en senadora también pesó para que haya cambios internos en el ministerio. “Me voy bien con la sensación que hizo todo, y es hora de dar un paso al costado porque hay un ciclo político”, dijo. Mientras decidía soltar aquella experiencia libertaria preparaba el salto para volver de lleno en la política santafesina.

Federico Angelini, al gabinete

Su llegada al gabinete de Pullaro está a punto de efectuarse. “Ha habido charlas, pero lo definirá el gobernador y el ministro”, soltó, aunque ya parece decidido su futuro. Según supo La Capital no hubo un debate interno en el partido amarillo para este movimiento.

Primero quiero cerrar un círculo con el gobierno nacional, que es la mejor manera. Me voy con muy buena relación. Una vez que cierre este ciclo.. bueno, hemos trabajado mucho estos dos años y medio, tengo relación personal con el gobernador, excelente relación con Omar Pereyra y Pablo Cococcioni con todo el ministerio. Me gustaría seguir involucrado en el tema seguridad”.

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Federico Angelini en una recorrida junto al gobernador Pullaro, el intendente Javkin, y el ministro de Seguridad provincial Cococcioni

Federico Angelini en una recorrida junto al gobernador Pullaro, el intendente Javkin, y el ministro de Seguridad provincial Cococcioni

“En mis años como legislador me he enfrentado por ejemplo con Aníbal Fernández por seguridad, he hecho propuestas permanentes y las llevamos adelante en el Poder Ejecutivo y ayudaron a mejorar la calidad de vida de los rosarinos y santafesinos”.

Candidato en Rosario

Otra de las causas por las que llega a Rosario es para ordenar al PRO que se propone jugar en las elecciones para intendente. Vale recordar que Angelini es armador de oficio y desde que se fue a Buenos Aires parece haber quedado algo rezagado el partido en Santa Fe.

“Me imagino diseñando y planificando la Rosario que viene. Haber salido de los 300 muertos nos deja poner sobre la discusión nuevos temas sobre Rosario. Quiero ser parte de esa discusión”, sostuvo quien fue uno de los coordinadores del Plan Bandera que tuvo éxito en la baja de los índices de criminalidad en Rosario.

Respecto a si quiere ser candidato dijo: “Tengo intenciones de planificar a Rosario. Si es a través de una candidatura o dentro del equipo que quiere gobernar estoy para lo que sea. Sí creo que no debemos retroceder”.

Respecto al gobierno del intendente Pablo Javkin, sostuvo: "Rosario está mejor que en 2023. En algunas cosas estamos mucho mejor, y otras hay que mejorar. Pero tras despejar el tema de seguridad, se pone el foco en otras cosas. En materia general está mejor que estaba y hay que profundizarlo”.

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