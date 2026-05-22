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Belgrano vs. River por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

El Pirata y el Millonario se enfrentarán por el título en Córdoba, en un duelo con pesada historia. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

22 de mayo 2026 · 12:06hs
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Belgrano y River jugarán la final del Torneo Apertura 2026 este domingo en Córdoba.

Belgrano y River jugarán la final del Torneo Apertura 2026 este domingo en Córdoba.

Belgrano y River se enfrentarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en la final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Pirata y el Millonario de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Belgrano vs. River

La gran final del Apertura entre Belgrano y River se jugará este domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, mientras que Leandro Rey Hilfer estará en el VAR. Además, los asistentes serán Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso, el cuárto árbitro Luis Lobo Medina, el quinto Pablo Gualtieri y la AVAR será Salomé Di Iorio.

Dónde ver Belgrano vs. River

La transmisión del encuentro entre el Pirata y el Millonario será a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar

River Belgrano Apertura 2026
El &uacute;ltimo enfrentamiento entre Belgrano y River fue goleada 3-0 del Millonario en la fecha 13 del Apertura.

El último enfrentamiento entre Belgrano y River fue goleada 3-0 del Millonario en la fecha 13 del Apertura.

>> Leer más: Finde de súper acción en Canadá con Franco Colapinto en Fórmula 1 y Nicolás Varrone en la F2

Posibles formaciones de Belgrano y River

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Santiago Longo, Lucas Zelarayán; Emiliano Rigoni, Francisco González y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

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