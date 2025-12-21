La Capital | Zoom | Netflix

De la novela a Netflix: un thriller oscuro ambientado en Barcelona, entre lo más visto

La serie adapta la novela de Aro Sáinz de la Maza. Es un policial donde se entremezcla el paisaje catalán con la violencia, la culpa y los secretos

21 de diciembre 2025
La miniserie cuenta con seis episodios y recorre los lugares más emblemáticos de Cataluña

Netflix sumó a su catálogo "Ciudad de sombras", un thriller policial que elige a Barcelona como eje narrativo y visual. Lejos de la postal turística, la serie construye una ciudad crepuscular, atravesada por la violencia, la corrupción y los dilemas morales de sus protagonistas, y posiciona a la capital catalana como un personaje central del relato.

La producción adapta "El verdugo de Gaudí", la primera novela de la saga escrita por Aro Sáinz de la Maza. Con seis episodios, la serie se estrenó el viernes 12 de diciembre y rápidamente escaló entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Uno de los rasgos distintivos de Ciudad de sombras es su uso de la arquitectura modernista como parte integral del relato. La producción, a cargo de Arcadia, rodó en más de 70 locaciones de Cataluña, con especial protagonismo de edificios icónicos de Barcelona, que funcionan tanto como escenarios de los crímenes como símbolos narrativos.

La dirección y el guión estuvieron a cargo de Jorge Torregrossa, junto a Carlos López y Clara Esparrach. El propio Torregrossa explicó que la adaptación respetó los principales acontecimientos del libro original, aunque requirió condensar y transformar ciertos elementos para ajustarlos al ritmo y a la lógica del lenguaje audiovisual.

De qué trata la serie "Ciudad de sombras"

La historia se inicia con un crimen impactante: el cuerpo calcinado de una víctima aparece en la fachada de La Pedrera – Casa Milà. El asesinato sacude a la ciudad y expone una trama que se extiende mucho más allá del hecho policial.

El caso queda en manos de Milo Malart (Isak Férriz), un investigador suspendido por indisciplina que regresa al cuerpo con una carga emocional pesada y un pasado que todavía lo persigue. A su lado trabaja la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), una agente metódica, analítica y racional.

La relación entre ambos, marcada por las diferencias en sus personalidades, se convierte en uno de los ejes narrativos de la serie. La investigación los obliga a revisar secretos, vínculos de poder y heridas personales, mientras la ciudad despliega sus zonas más oscuras.

Tráiler oficial de "Ciudad de sombras"

