La Capital | Zoom | Disco

Rasguido presenta su primer disco y renueva el folclore litoraleño desde Rosario

El quinteto de cuerdas liderado por el violinista Pablo Galimberti presenta su primer material discográfico este sábado en la Plataforma Lavardén

27 de noviembre 2025 · 16:33hs
Los integrantes de Rasguido

Los integrantes de Rasguido, de izquierda a derecha: Milena de Giorgio (viola), Lara Turrisi (violín), Pablo Galimberti (violín), Cecilia González (violonchelo) y Martín Marino (contrabajo).

 

El quinteto de cuerdas rosarino Rasguido se presentará este sábado 29 de noviembre en la Plataforma Lavardén para compartir su primer disco "Música argentina para cuerdas". La cita es en el Petit Salón a las 21 y las entradas se consiguen en entradaslavarden.com

El Petit Salón de la Plataforma Lavardén será testigo del primer concierto de Rasguido, el nuevo proyecto liderado por el violinista rosarino Pablo Galimberti y que reúne a destacados músicos de la ciudad en un formato de quinteto de cuerdas.

"El público se va a encontrar con música folclórica hecha de manera artesanal. Esto quiere decir que fue pergeñada en soledad, sobre todo durante la pandemia, y se escribió en un papel que luego se compartió con los músicos, se ejecutó y reinterpretó. Ese es el proceso que a mi me gusta llamar artesanal porque me hace acordar a cómo un artesano va tallando un objeto y lo va perfeccionando. En nuestro caso es un momento musical que luego de todo ese proceso se llega al resultado final", cuenta Galimberti en diálogo con La Capital.

>>Leer más: Jorge Fandermole: "El tiempo y lugar que nos toca habitar merece reflexión, resistencia y acción"

Como expresa el músico, el repertorio es bien local y regional: "Lo que vamos a hacer está dedicado a autores rosarinos o que tengan algún punto de anclaje con la ciudad. Porque además de hacer música de mi autoría habrá algunos temas de Chacho Muller, que fue un compositor de música litoraleña muy importante de Rosario. También estará Dani Lesté que, si bien es rafaelina, vive en nuestra ciudad y hace unas canciones muy lindas".

Lo cierto es que la propuesta es un viaje por el río Paraná: Rasguido explora el universo del folclore litoraleño y la música de raíz latinoamericana, con incursiones en el repertorio brasileño. El grupo buscará una sonoridad camarística, con armonías complejas por momentos pero siempre con la rítmica folclórica bien definida.

La formación está integrada por Lara Turrisi (violín), Milena de Giorgio (viola), Cecilia González (violonchelo), Martín Marino (contrabajo) y Pablo Galimberti (violín). En algunas presentaciones se suman músicos invitados como Ivan Kremenetzky (clarinete), Victoria Aiello (piano), Mauricio Palavecino (percusión) y Daniela Lesté (voz).

En esta ocasión, el grupo realizará además la presentación oficial de su primer material discográfico, titulado Música argentina para cuerdas, recientemente grabado y editado.

Música del río Paraná

"Se busca hacer música principalmente litoraleña porque creo que me atraviesa como habitante de esta ciudad y región. Es una vida muy influenciada por el río", afirma el violinista.

"El agua del río corre lentamente, tiene ese andar que no tiene demasiados vértices, sino formas más bien redondas. Es lo que buscamos reflejar con la música, algo no tan urbano sino los elementos de ese paisaje: un río que corre lento y lleva camalotes. Hay otros géneros dentro del repertorio pero todo está un poco influenciado por ese andar del río", sostiene el músico y compositor.

Los instrumentos ue conforman este quinteto son un aspecto original de Rasguido: "Es un poco raro elegir hacer esta música con un quinteto de cuerdas. Eso obedece al elemento que yo mismo utilizo para hacer música, que es el violín. Decidí arropar esta música y juntarme con otros cuerdistas que, como a mi, les gusta el folclore litoraleño. Es cierto que no es el instrumento típico de este estilo en nuestra región pero es un experimento lindo que también tiene sus reglas y que se puede llevar adelante", concluye.

Noticias relacionadas
Jorge Fandermole presenta su nuevo disco Tiempo y lugar el próximo sábado 29 de noviembre en Sala Lavardén

Jorge Fandermole: "El tiempo y lugar que nos toca habitar merece reflexión, resistencia y acción"

Una banda rosarina reinterpretará en formato sinfónico uno de los discos más importantes de la historia del metal: S&M de Metallica

Noche sinfónico-metalera en homenaje al disco "S&M" de Metallica

Flavio Mendoza hará temporada de verano en Rosario con los espectáculos Una mágica Navidad en diciembre y Abre tus alas desde enero

Flavio Mendoza elige Rosario para hacer temporada de verano

Mario Pergolini y Valeria Lynch protagonizaron un divertido intercambio en Otro día perdido

Mario Pergolini revivió con Valeria Lynch su reacción al romance con Mariano Martínez

Ver comentarios

Las más leídas

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Lo último

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla. La sanción a los futbolistas corre a partir del próximo torneo
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Ovación
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Policiales
Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

La Ciudad
Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
La Ciudad

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe