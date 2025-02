Quién se fue de la casa de "Gran Hermano" este domingo

¿Cómo fue la gala de eliminación?

La gala de eliminación de este domingo fue la segunda parte de la eliminación por placa positiva, tras haber tenido a Petrona como la primera eliminada en esta dinámica de votación.

Uno por uno, los protagonistas fueron saliendo de placa gracias a los votos del público. Sorpresivamente, Sandra fue la primera participante en salir de la placa de nominados . Luz fue la segunda jugadora que más votos obtuvo por parte del público, “Es la primera vez que no me toca sufrir hasta el final”, dijo la jugadora mientras festejaba.

Más tarde, Santiago Del Moro anunció que Juan Pablo, Ulises, Lourdes, Katia Santiago, Luciana, Martina y Brian seguían en competencia. Finalmente, en un mano a mano entre Jenifer y Sofia, “Sopa” obtuvo la menor cantidad de votos positivos y se convirtió en la eliminada de la gala.

“Lo estaba necesitando”, fueron las primeras palabras que dio la participante oriunda de Villa Urquiza, tras enterarse la noticia. Entre abrazos y lágrimas, “Sopa” se despidió de sus compañeros. “Gracias, gracias, gracias”, gritó antes de cruzar la puerta.

Una nueva oportunidad para los eliminados

En el final de la noche Santiago del Moro anunció que hoy, lunes 3 de febrero, se abren las líneas telefónicas para el repechaje, por lo que tanto "Sopa" como el resto de los eliminados del reality , tienen la posibilidad de poder volver a ingresar a la casa mas famosa del país.

"El próximo lunes entran dos de los ex. Hay dos plazas para los ex participantes. Está abierta la placa y se vota en positivo", dijo el conductor. De esta forma, a través del voto positivo dos ex jugadores pueden volver a entrar en competencia. Esta vez la placa está conformada por: Sofía Buscio, Petrona Jerez, Giuliano Vaschetto, Carlos Tocco, Sebastián Bello, Luca Mateo Figurelli, Ezequiel Ois, Candela Campos, Renato Rossini, Delfina De Lellis, Andrea Lázaro (abandonó la casa) y Keila Sosa (expulsada).