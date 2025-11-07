La Municipalidad de Roldán avanza con obras de pavimentación

La Municipalidad de Roldán continúa avanzando con las obras de pavimentación en la ciudad. Actualmente los trabajos se desarrollan en dos arterias importantes como Güemes y Roca.
Actualemente los trabajos se realizan en dos arterias importantes como Güemes y Roca
La Municipalidad de Roldán continúa avanzando con las obras de pavimentación en la ciudad. Actualmente los trabajos se desarrollan en dos arterias importantes como Güemes y Roca.
Los trabajos se ejecutan en el marco del Programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, que contempla la pavimentación con hormigón de 45 cuadras.
Según indicaron desde el municipio, calle Güemes presenta un estado de avance cercano al 70%, mientras que Roca ya registra un 50% de progreso en su ejecución.
Desde la Subsecretaría de Obras Públicas adelantaron que, una vez concluidos estos frentes, el municipio continuará con las calles transversales entre Güemes y Lamadrid (San Juan, Santa Fe, Jujuy y Maciel), dando continuidad al plan integral de pavimentación urbana.
Acusado por encubrir una red de juego clandestino también fue condenado el exmpleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini, que recibió la pena de 5 años de cárcel.