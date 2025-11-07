La Capital | La Región | municipalidad

La Municipalidad de Roldán avanza con obras de pavimentación

Actualemente los trabajos se realizan en dos arterias importantes como Güemes y Roca

7 de noviembre 2025 · 12:47hs
Según indicaron desde el municipio, calle Güemes presenta un estado de avance cercano al 70%, mientras que Roca ya registra un 50% de progreso en su ejecución.
La Municipalidad de Roldán continúa avanzando con las obras de pavimentación en la ciudad. Actualmente los trabajos se desarrollan en dos arterias importantes como Güemes y Roca.

Los trabajos se ejecutan en el marco del Programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, que contempla la pavimentación con hormigón de 45 cuadras.

Avance de la pavimentación

Desde la Subsecretaría de Obras Públicas adelantaron que, una vez concluidos estos frentes, el municipio continuará con las calles transversales entre Güemes y Lamadrid (San Juan, Santa Fe, Jujuy y Maciel), dando continuidad al plan integral de pavimentación urbana.

