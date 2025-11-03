Más juntos que nunca: la cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

Casi dos meses después de la separación, el protagonista de Rocky y su compañera de elenco fueron vistos juntos en un restaurante porteño

Tras su escandalosa separación de Gimena Accardi, que incluyó rumores de terceros en discordia y varios idas y vueltas mediáticos, Nico Vázquez ya no se oculta más . En los últimos días fue visto compartiendo una cena romántica con su compañera de elenco Dai Fernández .

Cabe recordar que , luego de la ruptura entre Accardi y Vázquez, después de más de 18 años juntos, la actriz Dai Fernández fue señalada como una posible tercera en discordia. Las sospechas surgieron a raíz del papel protagónico que Fernández comparte con Vázquez en la obra teatral que encabeza el actor, situación que los habría acercado durante meses.

Si bien en su momento ambos se encargaron de desmentir los rumores, ahora, casi dos meses después de la separación, el protagonista de Rocky y su compañera de elenco se muestran juntos.

Según reveló la periodista Paula Varela , la relación entre ellos ya estaría formalizada. “Lo que me confirman es que él se enamoró después de separarse de Gimena Accardi”, aseguró Varela en Socios del Espectáculo. Y en las últimas horas comenzó a circular una imagen en la que se los ve compartiendo una cena romántica.

Poco después, Gimena Accardi publicó en sus historias de Instagram una sugerente imagen que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la confirmación del romance.

Dai fernandez y Nico Vázquez más juntos que nunca

Fue la cuenta de El Ejército de LAM la que este sabado comaprtió una foto inédita de Nico Vázquez y Dai Fernández. En la imagen se los ve a los actores compartiendo una cena romantica en Trade Sky Bar, un restaurante porteño.

“Amor en el aire. Nico y Dai acaramelados en la noche porteña”, escribió la cuenta de X junto a la fotografía.

Amor en el aire.

Nico y Dai acaramelados en la noche porteña pic.twitter.com/F5gUgv68H4 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) November 1, 2025

La respuesta de Gime Accardi

A las pocas horas de que se dieran a conocer las polémicas fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández, Gimena Accardi compartió una imagen en sus historias de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta hacia su ex pareja.

“Relajate, nada está bajo control”, decía el texto que publicó la actriz junto a un dibujo de un gato color rosa con líneas atigradas rojas.

image

Quién es Dai Fernández

Dai Fernández es una actriz, cantante y bailarina con larga trayectoria pero perfil bajo de 37 años. Comenzó a trabajar con Nico Vázquez cuando le tocó reemplazar a Julieta Nair Calvo en su obra de teatro "Tootsie".

Luego fue seleccionada por el actor para interpretar uno de los personajes protagónicos de la obra "Rocky", específicamente a la pareja del boxeador. Hace algunos días, la periodista Paula Varela dio a conocer que Fernández se separó de su novio Gonzalo Gerber.