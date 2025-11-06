La Capital | Información General | maestra

Una maestra baleada por un alumno de 6 años fue indemnizada con 10 millones de dólares

Ocurrió en Virginia, Estados Unidos. La víctima pasó por seis cirugías y no tiene el uso completo de su mano izquierda

6 de noviembre 2025 · 19:27hs
Un jurado en Virginia otorgó el jueves 10 millones de dólares a una exmaestra que fue baleada por un estudiante de 6 años y luego presentó una demanda contra una directiva de la escuela, acusándola de ignorar repetidas advertencias de que el niño tenía un arma.

El jurado emitió su decisión contra Ebony Parker, una exsubdirectora de la Escuela Primaria Richneck en Newport News. Un juez ya había desestimado las demandas contra el superintendente del distrito y el director de la escuela.

Abby Zwerner fue baleada en enero de 2023 mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su aula de primer grado. Ella había solicitado 40 millones de dólares contra Parker en la demanda.

Zwerner pasó casi dos semanas en el hospital, requirió seis cirugías y no tiene el uso completo de su mano izquierda. Una bala rozó su corazón y permanece en su pecho.

El tiroteo conmocionó a esta comunidad de construcción naval militar y al país en general, con muchos preguntándose cómo un niño tan pequeño pudo acceder a un arma y disparar a su maestra.

La demanda decía que Parker tenía el deber de proteger a Zwerner y a otros del daño después de ser informada sobre el arma. Los abogados de Zwerner dijeron que Parker no actuó en las horas previas al tiroteo después de que varios miembros del personal escolar le anunciaron que el estudiante tenía un arma en su mochila.

“¿Quién pensaría que un niño de 6 años traería un arma a la escuela y dispararía a su maestra? Es el trabajo de la doctora Parker creer que eso es posible. Es su trabajo investigarlo y llegar al fondo del asunto”, afirmó al jurado la abogada de Zwerner, Diane Toscano.

El tiroteo ocurrió el día después de que el alumno regresara de una suspensión por conducta agresiva.

Zwerner testificó que supo que el niño había llevado un arma porque otros estudiantes alertaron a una docente. El tiroteo ocurrió unas horas después. A pesar de sus heridas, la víctima pudo sacar a sus estudiantes del aula y finalmente se desmayó en la oficina de la escuela.

“Pensé que estaba en camino al cielo o en el cielo. Y luego todo se volvió negro, y entonces pensé que no iba allí. Y luego mi siguiente recuerdo es que veo a dos compañeros de trabajo a mi alrededor y proceso que estoy herida", relató Zwerner.

La madre del estudiante fue sentenciada a casi cuatro años de prisión por negligencia infantil grave y cargos federales de armas. Su hijo le dijo a las autoridades que encontró la pistola en un bolso de su madre.

