La Capital | Zoom | Juana

Juana Molina lanzó "Doga", su primer disco en ocho años

Tras un largo proceso creativo, la artista estrenó el material el miércoles 5 de noviembre en plataformas, con diez canciones nuevas.

6 de noviembre 2025 · 16:47hs
Juana Molina

Juana Molina, una de las artistas argentinas más celebradas en el mundo, lanzó su octavo disco de estudio

Juana Molina es una de las artistas argentinas más celebradas en el planeta. A lo largo de su carrera, deslumbró a público, críticos y colegas de todo el mundo con una sonoridad propia, hipnótica, desobediente. Este miércoles 5 de noviembre, lanzó “Doga”, su octavo disco de estudio, y el primero con composiciones nuevas en ocho años.

“Doga” está compuesto por 10 temas distribuidos en cuatro lados de un LP doble de 45 rpm. Con su título polisémico, la tapa extraordinaria fue diseñada por Alejandro Ros. Producido enteramente por Sonamos, el disco automáticamente encuentra su lugar en el territorio único de la música popular que es la obra de Juana Molina.

El álbum concentra todas las calidades que definen a la artista y va un paso más allá en la búsqueda constante de lo singular, donde las influencias son difíciles de detectar. Algo genuinamente original, que no se parece a nada más. Melodías inesperadas y etéreas, sonidos orgánicos, gestos minimalistas y sutiles, la repetición como estética, una armonía austera, en apariencia estática, letras como capas concéntricas: un paisaje familiar pero siempre sorprendente para la audiencia de Molina y una excelente puerta de entrada para quienes nunca se sumergieron en su mundo.

Embed

>> Leer más: Rosalía cierra el círculo con "Lux", un disco único lleno de sorpresas y diversidad

El proceso detrás del nuevo disco de Juana Molina

El disco tardó casi seis años en realizarse. “Fue como preparar una comida para seis cenas con ingredientes para un ejército”, dice la descripción del álbum en la plataforma Bandcamp (una de las favoritas de muchos artistas para compartir su música porque permite una alta calidad de audio y mayores regalías).

Esa analogía se refiere a la “abrumadora” cantidad de grabaciones que Juana había realizado de cara a este nuevo álbum. “Cada vez que termino un disco hay como una inercia que me hace seguir grabando”, dice Molina. Por esto mismo, se puede situar el comienzo de “Doga” en 2019, durante la preparación de una serie de conciertos titulados “Improviset” que Juana dio junto al tecladista Odín Schwartz.

“La idea era tocar como si estuviéramos en casa. O sea, improvisar. Era un dúo de sintetizadores y secuenciadores analógicos. Grabamos todo, muchísimas horas, porque no había forma de reproducir lo que hacíamos. Tanto los ensayos como los shows eran únicos. Algunas de esas ideas las retomamos más adelante”, cuenta Molina.

Embed - uno es árbol

>> Leer más: Barbi Recanati: "Es nuestra identidad lo que se escucha en las canciones"

Cuando el mundo se paralizó por la pandemia, Juana estaba terminando su set en el escenario del Festival NRMAL en Ciudad de México, el 6 de marzo de 2020. Esa performance se convirtió en su primer disco en vivo: “ANRMAL”, un excelente documento que recupera el setlist de esa jornada basado en sus discos “Wed 21” (2013), “Halo” (2017) y del EP de reversiones “Forfun” (2019).

El fin de la pandemia trajo novedades en varios sentidos: junto con su productor y actual manager Mario Agustín de Jesús González (alias Marito), Juana fundó el sello Sonamos, el cual lanzó, entre otros títulos, la regrabación aniversario de “Musicasión 4½” (el disco fundacional del candombe-beat uruguayo, de 1971) y el relanzamiento de “Segundo” (disco de Molina de 20002).

Juana también volvió a tocar con distintos formatos (solo sets, “Improvisets” con Odín, o en dúo con el baterista Diego López de Arcaute) a lo largo y ancho de Estados Unidos, Europa y Asia, y rompió lazos con las compañías discográficas que habían lanzado sus discos en distintas regiones. De esta manera, se convirtió en artista exclusiva de sí misma.

Mientras tanto, el material nuevo seguía pulsando, y a mediados de 2022 reservó diez días en el estudio Sonorámica de Córdoba. “Llevamos una preselección de las grabaciones de los Improviset, y ahí las ideas para las canciones nuevas aparecieron más claramente”, cuenta. Molina.

Embed - la paradoja

>> Leer más: Gorillaz adelanta su nuevo disco con una canción junto a Trueno

Subida a ese momentum que empezó en Córdoba, su estudio casero en los suburbios porteños se convirtió en refugio para sesiones extensas. Para mitad del 2024, ya había cinco canciones delineadas y todavía quedaba un océanos de grabaciones para explorar y tratar de hacer un disco.

“Después de Sonorámica, pasé dos años más componiendo. Sentí que no tenía nada. Hasta que un día Mario empezó a organizar lo que tenía y vimos que habíamos llegado a unas treinta horas de ideas. Eso generó entusiasmo pero al mismo tiempo me paralizó tener que decidir qué dirección tomar, porque había cosas muy disímiles. Incluso fantaseamos con hacer un disco triple, con uno instrumental”.

A comienzos de 2025, Mario propuso terminar el trabajo con un productor externo, alguien trajera oídos frescos al nuevo material. En ese contexto, apareció Emilio Haro, un conocido por el equipo por su trabajo en el LP debut de Carolo, lanzado por Sonamos en 2023.

Haro se sumó al proyecto en su etapa final, pero su huella fue decisiva. “Se entusiasmó mucho desde el principio, y podría decir que logró sacar más de mí que cualquier otra persona”, concluye. “Yo grababa una guitarra y el me decía que grabe más: diferentes sonidos, diferentes arreglos, diferentes ideas. Después agarraba las grabaciones y programaba por su cuenta. Muchos de esos elementos terminaron en el disco. Me gusta su sentido general de las canciones, la estética de las mezclas. Yo soy más directa, no suelo usar efectos post-grabación, y me pareció que Emilio tuvo un gran dominio para crear espacios alrededor de las cosas”, agrega.

Noticias relacionadas
André Lamoglia protagoniza este tenso drama criminal que cautivó a los usuarios de Netflix

Netflix: la miniserie de crimen brasilera que está entre lo más visto del mundo

Valentina Cervantes renunció a MasterChef y tendría que ver con sus tensiones con Wanda Nara

Otra renuncia sorpresiva en "MasterChef": por qué Valentina Cervantes dejó el programa

Tras su reciente separación, Pachu Peña confirmó su nuevo romance 

Tras su separación, Pachu Peña volvió a apostar al amor: quién es su nueva y joven novia

Daddy Yankee colaborará con el productor argentino Bizarrap

Bizarrap estrenó su nueva sesión con el gran regreso de Daddy Yankee

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Lo último

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Ezequiel Villalba, de 36 años, estuvo implicado en la trama previa del triple crimen de Villa Moreno. Estaba prófugo de la Justicia federal desde junio

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada
El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos
Policiales

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Los docentes de Santa Fe volverán a pagar el impuesto a las ganancias
Información General

Los docentes de Santa Fe volverán a pagar el impuesto a las ganancias

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino
La Ciudad

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Ovación
Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Newells y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Newell's y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Policiales
Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La Ciudad
La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM
La Ciudad

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre