La Capital | Política | Pullaro

Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en Diputados: "Llevará la voz de la provincia a Buenos Aires"

El gobernador despejó las dudas y enfatizó que su vice renunciará al cargo para asumir como legisladora a partir del 10 de diciembre, banca para la que fue electa el 26 de octubre

6 de noviembre 2025 · 15:50hs
Pullaro enfatizó que Scaglia tendrá un rol muy importante en el Congreso a partir de diciembre próximo.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Pullaro enfatizó que Scaglia "tendrá un rol muy importante" en el Congreso a partir de diciembre próximo.

El gobernador Maximiliano Pullaro buscó este jueves despejar toda duda y enfatizó que su vice, Gisela Scaglia, asumirá el cargo de diputada nacional para el que fue electa en los comicios del 26 de octubre pasado. “Tendrá un rol muy importante en el Congreso”, enfatizó el jefe de la Casa Gris.

En la previa a la reunión de todos los partidos que integran la coalición Unidos, realizada este miércoles en la sede la UCR de Santa Fe, Scaglia había admitido que su asunción como diputada nacional estaba en análisis.

El futuro de Scaglia

Las declaraciones de la presidenta del Senado provincial provocaron sobresaltos en el oficialismo. Sobre todo porque durante la campaña Scaglia había asegurado que no era una candidata testimonial.

Tras la cumbre de Unidos, de la cual participaron Pullaro y los principales dirigentes de los partidos que componen el frente provincial, el gobernador analizó la situación de Scaglia y sostuvo que, “tal vez, hubo una mala interpretación de lo que ella dijo”.

>>Leer más: Unidos se cenó lo poselectoral: segunda etapa en marcha, armado en Diputados y una reforma más

Fue entonces cuando Pullaro subrayó: “Gisela tendrá un rol muy importante en el Congreso, que es defendernos, defender a Rosario por lo que el gobierno nacional durante años le ha negado a la ciudad, defender a la provincia y llevar la voz cantante del gobierno santafesino a Buenos Aires”.

Lo cierto es que los jefes distritales agrupados en Provincias Unidas apostaban a cosechar un buen resultado en sus territorios el 26 de octubre.

Por lo pronto, con un oficialismo nacional tonificado por el veredicto de las urnas pero sin mayoría propia, los gobernadores harán valer sus bancas en la discusión del presupuesto 2026 y las reformas que quiere impulsar Javier Milei, pero con menos margen para desmarcarse.

Noticias relacionadas
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se mostró predispuesto a discutir las reformas que propone el presidente Javier Milei. 

Guiño de Pullaro a las reformas de Javier Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro se mostró predispuesto a discutir las reformas que propone el presidente Javier Milei. 

Guiño de Pullaro a las reformas de Milei: "Apostamos a que a la Argentina le vaya bien"

El presidente Milei y todo su gabinete durante la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada.

Milei se reunió en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

Maximiliano Pullaro y los restantes mandatarios que dan cuerpo a Provincias Unidas desembarcarán en la Casa Rosada.

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Lo último

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Selección argentina: Lionel Scaloni vuelve a sorprender con la citación de un delantero

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada

Ezequiel Villalba, de 36 años, estuvo implicado en la trama previa del triple crimen de Villa Moreno. Estaba prófugo de la Justicia federal desde junio

Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución policial desde Roldán hasta Tablada
El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos
Policiales

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Los docentes de Santa Fe volverán a pagar el impuesto a las ganancias
Información General

Los docentes de Santa Fe volverán a pagar el impuesto a las ganancias

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino
La Ciudad

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros
LA CIUDAD

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Newells, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Ovación
Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Federico Navarro vuelve a calzarse un traje que siempre lució muy bien

Newells y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Newell's y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Newells y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Policiales
Cayó el Negro Eze tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

El gobierno provincial anunciará la nueva cúpula policial tras las detenciones por desvíos de fondos

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

La Ciudad
La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM
La Ciudad

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Alumnos del Iset 18 grabaron un audiolibro que fue declarado de interés provincial

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Zona sudoeste: se formó un mini río  por obstrucción de sumideros

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión
La Ciudad

Piden que los taxistas imputados por golpear a un pasajero sigan en prisión

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales
La Región

Escribanos salen a asesorar gratis a la comunidad en temas notariales

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista
POLICIALES

Homicidio en Pérez: un chico de 18 años quedó preso por el crimen de un futbolista

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral
Política

La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral

Presupuesto nacional: mucho por discutir para Santa Fe en poco tiempo
Política

Presupuesto nacional: "mucho por discutir" para Santa Fe en poco tiempo

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle
Información General

La presidenta de México denunció a un hombre que la acosó en la calle

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril
Información General

Japón sufre cada vez más ataques de osos: suma 12 muertos desde abril

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre
Economía

La producción automotriz volvió a marcar una baja: cayó 10 % en octubre