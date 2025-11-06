Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en Diputados: "Llevará la voz de la provincia a Buenos Aires"

El gobernador despejó las dudas y enfatizó que su vice renunciará al cargo para asumir como legisladora a partir del 10 de diciembre, banca para la que fue electa el 26 de octubre

Pullaro enfatizó que Scaglia "tendrá un rol muy importante" en el Congreso a partir de diciembre próximo.

El gobernador Maximiliano Pullaro buscó este jueves despejar toda duda y enfatizó que su vice, Gisela Scaglia, asumirá el cargo de diputada nacional para el que fue electa en los comicios del 26 de octubre pasado. “Tendrá un rol muy importante en el Congreso” , enfatizó el jefe de la Casa Gris.

En la previa a la reunión de todos los partidos que integran la coalición Unidos, realizada este miércoles en la sede la UCR de Santa Fe, Scaglia había admitido que su asunción como diputada nacional estaba en análisis .

Las declaraciones de la presidenta del Senado provincial provocaron sobresaltos en el oficialismo. Sobre todo porque durante la campaña Scaglia había asegurado que no era una candidata testimonial .

Tras la cumbre de Unidos, de la cual participaron Pullaro y los principales dirigentes de los partidos que componen el frente provincial, el gobernador analizó la situación de Scaglia y sostuvo que, “tal vez, hubo una mala interpretación de lo que ella dijo” .

Fue entonces cuando Pullaro subrayó: “Gisela tendrá un rol muy importante en el Congreso, que es defendernos, defender a Rosario por lo que el gobierno nacional durante años le ha negado a la ciudad, defender a la provincia y llevar la voz cantante del gobierno santafesino a Buenos Aires”.

Lo cierto es que los jefes distritales agrupados en Provincias Unidas apostaban a cosechar un buen resultado en sus territorios el 26 de octubre.

Por lo pronto, con un oficialismo nacional tonificado por el veredicto de las urnas pero sin mayoría propia, los gobernadores harán valer sus bancas en la discusión del presupuesto 2026 y las reformas que quiere impulsar Javier Milei, pero con menos margen para desmarcarse.