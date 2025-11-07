La Capital | Ovación | Newell's

Huracán vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

La Lepra visitará al Globo con la necesidad urgente de sumar puntos para escaparle al descenso. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

7 de noviembre 2025 · 12:08hs
Huracán vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Newell's visita a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios por la 15ª fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Globo y la Lepra de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Huracán vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Huracán y Newell's será este sábado 8 de octubre, desde las 17, en el estadio Tomás Adolfo Ducó con el arbitraje principal de Jorge Baliño, mientras que en el VAR estará Pablo Echavarría.

Dónde ver Huracán vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Globo y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Huracán y Newell's fue triunfo de la Lepra por 2-0 en el Coloso.

>> Leer más: Newell's y su campaña de visitante: ganó el primero y después se olvidó la fórmula

Posibles formaciones de Huracán y Newell's

Huracán: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular del Globo.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa; Martín Fernández, Ever Banega, Valentino Acuña; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera. DT: Lucas Bernardi.

Noticias relacionadas
Pablo Echavarría estará a cargo del VAR en el partido entre Huracán y Newells. Originalmente lo habían designado a Andrés Merlos. 

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Baliño lo arbitró a Newells, en 35 partidos. Dentro de esa serie hubo 16 victorias rojinegras, 10 empates y 9 derrotas.

Newell's y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Luciano Herrera intenta penetrar a la defensa de Unión. Newells perdió por 1 a 0 en el Coloso.

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional

Newells juega un partido decisivo contra Huracán el sábado a las 17 en Parque Patricios. 

Sugestiva modificación en la programación del partido de Newell's ante Huracán

De TikTok a telonera de Dua Lipa: quién es y cómo fue el ascenso de Yami Safdie

De TikTok a telonera de Dua Lipa: quién es y cómo fue el ascenso de Yami Safdie

