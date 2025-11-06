La Capital | La Ciudad | Argentina

Argentina será por primera vez sede del encuentro global de investigación clínica y su embajador es rosarino

La investigación clínica permite transformar el conocimiento científico en tratamientos que salvan vidas. Referentes del sector en el mundo se reunirán en Buenos Aires y Rosario ocupa un lugar clave

6 de noviembre 2025 · 16:44hs
La Fundación Estudios Clínicos

La Fundación Estudios Clínicos, con sede Rosario, y su presidente, Guillermo Ortiz, fueron declarados embajadores del simposio de la Society for Clinical Research Sites (SCRS).

Por primera vez, la Society for Clinical Research Sites (SCRS), la red global más importante que nuclea a los centros de investigación clínica del mundo, realizará su Simposio Internacional en Latinoamérica y, en particular, en Argentina. En este marco, la Fundación Estudios Clínicos, con sede Rosario, y su presidente, Guillermo Ortiz, fueron declarados embajadores.

La Fundación Estudios Clínicos realiza en la ciudad decenas de ensayos en forma anual con el objetivo de desarrollar drogas para tratar distintas enfermedades. Además, nuclea a profesionales de Rosario y la región.

El encuentro pondrá a la Argentina en el mapa de la ciencia que busca curar, cuidar y mejorar la salud de las personas.

La investigación clínica, el puente entre la ciencia y la salud. Es el paso decisivo que convierte el conocimiento científico en tratamientos concretos. Cada nuevo medicamento o vacuna que llega a la población es fruto de un trabajo sostenido, ético y colaborativo entre investigadores, participantes, instituciones científicas y organismos de salud.

Por eso, la decisión de la Society for Clinical Research Sites (SCRS) de celebrar en Argentina, el 17 de noviembre próximo, su reconocido Simposio Internacional, representa un hecho trascendente: por primera vez este encuentro mundial se desarrollará en suelo latinoamericano.

La SCRS agrupa a más de 10.000 centros de investigación en más de 60 países y trabaja para fortalecer el rol de los sitios de investigación como protagonistas del avance médico global. El simposio reunirá a investigadores, patrocinadores, instituciones académicas y organizaciones de investigación clínica para debatir sobre los desafíos científicos, tecnológicos y humanos del sector.

“Traer este evento a Buenos Aires significa integrar a Latinoamérica en las conversaciones internacionales sobre el futuro de la investigación clínica. Es una oportunidad única para que nuestros centros se conecten con los principales actores del ámbito científico global”, destacó Ortiz.

El encuentro, que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires (Caba), será también una oportunidad para visibilizar el crecimiento y la calidad de los equipos científicos de la región, que participan activamente en estudios multicéntricos internacionales en áreas como oncología, neurología, cardiología, vacunas, psiquiatría y enfermedades metabólicas.

“Queremos que este encuentro sea el punto de partida de una comunidad de investigación clínica más fuerte, colaborativa y reconocida a nivel global”, concluyó Ortiz.

