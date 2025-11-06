La Capital | Política | cuadernos

Causa Cuadernos: Cristina no quería salir en cámara desde su prisión domiciliaria y el juez la obligó

La expresidenta siguió el juicio desde su casa en San José 1111. Fue acusada por el tribunal de ser “jefa” de la asociación ilícita

6 de noviembre 2025 · 16:45hs
Este jueves se realizó la primera audiencia del megaproceso por presuntos sobornos entre 2003 y 2015.

Foto: Archivo / La Capital.

Este jueves se realizó la primera audiencia del megaproceso por presuntos sobornos entre 2003 y 2015.

En el inicio del juicio por la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, intentó seguir la audiencia de modo virtual sin mostrarse, pero fue obligada a prender la cámara por orden del tribunal.

El tenso momento ocurrió cuando el juez Enrique Méndez Signori, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7, notó que no todos los imputados estaban visibles en el Zoom de la audiencia.

"No todos los imputados aparecen en cámara. Es deber del tribunal velar porque esta lectura se haga en presencia de los mismos, para resguardar la defensa a juicio", advirtió.

Luego, la expresidenta, que siguió el debate por Zoom debido a su condena en la causa Vialidad, tuvo que encender la cámara y aparecer junto Carlos Beraldi, su abogado.

Acusada

La primera jornada del juicio, que duró cuatro horas, comenzó con la acusación. Allí se leyó la imputación formal contra CFK: "Quedó demostrado que intervino en la asociación ilícita en carácter de jefa".

La acusación sostiene que Néstor y Cristina Kirchner fueron los jefes de la organización que recaudaba sobornos de contratistas del Estado.

En total, son 87 imputados, incluyendo a exfuncionarios clave como Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.

Entre los empresarios que llegaron a juicio están Ángelo Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

Posteo de Cristina y réplica automática

Horas antes del inicio, Cristina había calificó el proceso desde su cuenta de X como un "escandaloso bodrio judicial" y un "show" para "distraer la atención".

En una posición diametralmente opuesta, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, afirmó: "Llevo más de 30 años como fiscal, nunca vi tantos elementos probatorios".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1986407004483567757&partner=&hide_thread=false

En esa línea, el fiscal Carlos Stornelli recordó que "hay relatos de que los Kirchner no subían al helicóptero hasta que no llegaban los bolsos con dólares".

El juicio continuará el jueves próximo, ya que en la primera audiencia solo se leyeron 132 de las 678 páginas de la acusación principal.

la clase media se diluye: alerta del pro por la perdida del poder adquisitivo y el fin del ascenso social

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo y el fin del ascenso social

Pullaro enfatizó que Scaglia tendrá un rol muy importante en el Congreso a partir de diciembre próximo.

Pullaro confirmó que Scaglia asumirá su banca en Diputados: "Llevará la voz de la provincia a Buenos Aires"

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei. El argentino tiene intenciones de encontrarse otra vez con su par estadounidense. 

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Gisela Scaglia encabezó la lista de Provincias Unidas, el proyecto de los gobernadores que sufrió un traspié en las elecciones del 26 de octubre pasado.

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Cayó el "Negro Eze" tras una cinematográfica persecución desde Roldán hasta Tablada

Ezequiel Villalba, de 36 años, estuvo implicado en la trama previa del triple crimen de Villa Moreno. Estaba prófugo de la Justicia federal desde junio
