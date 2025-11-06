La programación del partido de Newell's ante Huracán tuvo una sugestiva modificación

El choque de los rojinegros ante el Globo es clave en su búsqueda de puntos para disipar el riesgo de descenso. Jugarán el sábado en Parque Patricios

Newell's juega un partido decisivo contra Huracán el sábado a las 17 en Parque Patricios.

Newell's se prepara para enfrentar a Huracán en el penúltimo partido del torneo Clausura, en Parque Patricios y necesita obtener una victoria para alejarse de la zona roja del descenso. Después jugará contra Racing, en la última fecha del certamen.

El equipo rojinegro está al borde del abismo en la tabla anual, aunque un par de buenos resultados en sus últimos dos partidos le permitirán seguir en primera. Y en esa búsqueda de puntos salvadores, el primer escollo será Huracán.

El partido se había programado para el sábado a las 19.15, pero ahora fue reprogramado y se jugará dos horas antes: comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Jorge Baliño. En el VAR estará Andrés Merlos.

Originalmente, el partido había sido programado a la misma hora en la que Talleres recibirá a Platense en Córdoba. No es un dato menor, ya que el equipo de la provincia mediterránea está en la misma situación que Newell's y también necesita sumar puntos para escaparle al descenso.

Cambio de horario El encuentro del próximo sábado frente a Huracán se disputará a las 17:00 (estaba programado para las 19:15). pic.twitter.com/bNkiDs2MK4

La modificación del horario del partido entre Huracán y Newell's hará que Talleres juegue conociendo el resultado de ese encuentro, una ventaja nada desdeñable en este tipo de instancias decisivas.

Oficialmente, la Liga Profesional de Fútbol atribuyó el cambio de horario a "cuestiones organizativas", una explicación ambigua que multiplica las suspicacias de los hinchas de Newell's en torno al verdadero motivo de la modificación.

El mismo sábado, pero a las 21.30, San Martín enfrentará en San Juan a Lanús. El sanjuanino es, junto a Aldosivi, el equipo más comprometido, ya que puede descender por tener el peor promedio o por salir último en la tabla anual. En caso de una derrota ante el Granate, quedaría al borde del abismo.