Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Hay tres jugadores en el Canalla que tienen cuatro amonestaciones y deben cuidarse o buscar la quinta para limpiarse de cara a los octavos de final

Alejo Veliz y Ángel Di María, los goleadores de Central, son dos de los jugadores que están al límite con las amarillas.

El partido de este viernes por la noche ante San Lorenzo será clave para Central en su búsqueda por el primer puesto de la zona B, pero hay expectativa por lo que pueda ocurrir con algunos jugadores en particular respecto a su situación con las tarjetas amarillas.

Hace ya varias fechas que en Central están atentos con ese tema, pero como se acercan los octavos de final del torneo Clausura, los recaudos a tomar son cada vez mayores.

Y la importancia de tema se debe a los jugadores que están en una situación compleja, caminando por la cornisa con cuatro tarjetas amarillas sobre el lomo, por lo que de ser amonestados antes del cierre de la fase regular deberán cumplir una fecha de suspensión.

Da la casualidad de dos de los cuatro jugadores que están al límite son nada menos que Ángel Di María y Alejo Veliz , los goleadores del equipo que conduce Ariel Holan . Los otros dos son Agustín Sández y Franco Ibarra , aunque este último no estará disponible para los próximos dos encuentros.

El árbitro Darío Herrera espera para amonestar a Fideo Di María por sacarse la camiseta en el festejo del gol en el clásico.

En un contexto lógico, tanto Fideo Di María (fue amonestado ante Godoy Cruz, Riestra, Newell's y Talleres) como Veliz (Atlético Tucumán, Newell's, Sarmiento y Gimnasia) buscarían la amarilla en este partido ante San Lorenzo, para cumplir la sanción frente a Independiente y de esa forma ya arrancar limpios los octavos de final.

No obstante, está la posibilidad de que no sean amonestados en este próximo encuentro, lo que igualmente no garantizaría su presencia en Avellaneda dentro de una semana. Por más que no estén sancionados, el DT canalla podría preservarlos en ese encuentro no sólo por el riesgo a una nueva amonestación, sino también desde lo físico.

Veliz Veliz es una de las principales cartas de gol que tiene Central y seguro estará en los octavos de final. Marcelo Bustamante / La Capital

Que dijo Holan al respecto

"Hoy tenemos a todos los jugadores a disposición y los vamos a utilizar. Nuestro objetivo es San Lorenzo. Después veremos cómo actuamos", dijo Holan en conferencia de prensa el miércoles cuando fue consultado sobre el tema.

Lo mismo corre para Sández (Atlético Tucumán, Gimnasia, Vélez y Platense), que es quien más expuesto está a la amonestación, pero el lateral zurdo podría ser convocado a la selección paraguaya para los amistosos del sábado 15 de noviembre ante Estados Unidos y del martes 18 frente a México. Si eso ocurre, da lo mismo que sea amonestado o no frente al Ciclón.

Ibarra es otro, pero no estará

Mientras, lo de Ibarra es diferente porque en Córdoba el pasado viernes sumó su cuarta amarilla, pero tras la lesión de rodilla que sufrió estará ausente al menos un par de partidos.

SandezMB Agustín Sández es otro de los que está al límite, pero podría ser llamado a la selección de Paraguay y no estar ante el Rojo. Marcelo Bustamante / La Capital

Y, como se sabe, al término de la fase regular las tarjetas amarillas se borran. Es decir, aquellos que llegaron con cuatro o menos arrancarán los octavos de final de cero.

También en alerta, aunque con algo menos de presión están Emanuel Coronel y Facundo Mallo, quienes tienen tres amarillas. Si ven la cuarta contra San Lorenzo irán a Avellaneda en capilla. De igual forma, si eso sucede es probable que en ese choque ante el Rojo el técnico decida preservarlos.