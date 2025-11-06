La Capital | Ovación | Central

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Hay tres jugadores en el Canalla que tienen cuatro amonestaciones y deben cuidarse o buscar la quinta para limpiarse de cara a los octavos de final

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de noviembre 2025 · 19:48hs
Alejo Veliz y Ángel Di María

Virginia Benedetto / La Capital

Alejo Veliz y Ángel Di María, los goleadores de Central, son dos de los jugadores que están al límite con las amarillas.

El partido de este viernes por la noche ante San Lorenzo será clave para Central en su búsqueda por el primer puesto de la zona B, pero hay expectativa por lo que pueda ocurrir con algunos jugadores en particular respecto a su situación con las tarjetas amarillas.

Hace ya varias fechas que en Central están atentos con ese tema, pero como se acercan los octavos de final del torneo Clausura, los recaudos a tomar son cada vez mayores.

Y la importancia de tema se debe a los jugadores que están en una situación compleja, caminando por la cornisa con cuatro tarjetas amarillas sobre el lomo, por lo que de ser amonestados antes del cierre de la fase regular deberán cumplir una fecha de suspensión.

FideoSSM
El árbitro Darío Herrera espera para amonestar a Fideo Di María por sacarse la camiseta en el festejo del gol en el clásico.

El árbitro Darío Herrera espera para amonestar a Fideo Di María por sacarse la camiseta en el festejo del gol en el clásico.

Justo Di María y Veliz

Da la casualidad de dos de los cuatro jugadores que están al límite son nada menos que Ángel Di María y Alejo Veliz, los goleadores del equipo que conduce Ariel Holan. Los otros dos son Agustín Sández y Franco Ibarra, aunque este último no estará disponible para los próximos dos encuentros.

>>Leer más: Central se lleva de maravillas con la acción, pero tiene una gran capacidad de reacción

En un contexto lógico, tanto Fideo Di María (fue amonestado ante Godoy Cruz, Riestra, Newell's y Talleres) como Veliz (Atlético Tucumán, Newell's, Sarmiento y Gimnasia) buscarían la amarilla en este partido ante San Lorenzo, para cumplir la sanción frente a Independiente y de esa forma ya arrancar limpios los octavos de final.

No obstante, está la posibilidad de que no sean amonestados en este próximo encuentro, lo que igualmente no garantizaría su presencia en Avellaneda dentro de una semana. Por más que no estén sancionados, el DT canalla podría preservarlos en ese encuentro no sólo por el riesgo a una nueva amonestación, sino también desde lo físico.

Veliz
Veliz es una de las principales cartas de gol que tiene Central y seguro estará en los octavos de final.

Veliz es una de las principales cartas de gol que tiene Central y seguro estará en los octavos de final.

Que dijo Holan al respecto

"Hoy tenemos a todos los jugadores a disposición y los vamos a utilizar. Nuestro objetivo es San Lorenzo. Después veremos cómo actuamos", dijo Holan en conferencia de prensa el miércoles cuando fue consultado sobre el tema.

>>Leer más: Central sueña en grande: cuántos títulos podría sumar en los próximos meses

Lo mismo corre para Sández (Atlético Tucumán, Gimnasia, Vélez y Platense), que es quien más expuesto está a la amonestación, pero el lateral zurdo podría ser convocado a la selección paraguaya para los amistosos del sábado 15 de noviembre ante Estados Unidos y del martes 18 frente a México. Si eso ocurre, da lo mismo que sea amonestado o no frente al Ciclón.

Ibarra es otro, pero no estará

Mientras, lo de Ibarra es diferente porque en Córdoba el pasado viernes sumó su cuarta amarilla, pero tras la lesión de rodilla que sufrió estará ausente al menos un par de partidos.

SandezMB
Agustín Sández es otro de los que está al límite, pero podría ser llamado a la selección de Paraguay y no estar ante el Rojo.

Agustín Sández es otro de los que está al límite, pero podría ser llamado a la selección de Paraguay y no estar ante el Rojo.

Y, como se sabe, al término de la fase regular las tarjetas amarillas se borran. Es decir, aquellos que llegaron con cuatro o menos arrancarán los octavos de final de cero.

También en alerta, aunque con algo menos de presión están Emanuel Coronel y Facundo Mallo, quienes tienen tres amarillas. Si ven la cuarta contra San Lorenzo irán a Avellaneda en capilla. De igual forma, si eso sucede es probable que en ese choque ante el Rojo el técnico decida preservarlos.

Noticias relacionadas
El gol del juvenil Ignacio Ovando fue el que selló el triunfo de Central en Córdoba, donde arrancó perdiendo.

Central se lleva de maravillas con la acción, pero tiene una gran capacidad de reacción

rosario central vs san lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Ariel Holan se mostró distendido de principio a fin de la conferencia,. Hizo un balance de lo que fue, hasta aquí, el año de Central.

Central y una conferencia en la que no fueron necesarias las palabras para graficar la calma

Holan probó el equipo este miércoles por la mañana en el Gigante pensando en el choque ante San Lorenzo.

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Ver comentarios

Las más leídas

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Lo último

Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Coronel Aguirre todavía sueña con el tricampeonato en el fútbol rosarino

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Comenzó el juicio oral por el crimen de Soraya Rubiolo, asesinada en Colombres al 2100 cuando estaba con su bebé de 5 meses
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico
Policiales

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo
Política

La clase media se diluye: alerta del PRO por la pérdida del poder adquisitivo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Rosario Central vs San Lorenzo: hora, canal y posibles formaciones 

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

En Central hay olor a más de un cambio para recibir el viernes a San Lorenzo

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Las obras del aeropuerto de Rosario, casi al 50 %: qué falta y cuándo reabre

Ovación
Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Alerta amarilla en Central: ¿los que están al límite se cuidan o se hacen amonestar?

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newells: cambiaron al árbitro VAR

Otro imprevisto cambio en el partido Huracán-Newell's: cambiaron al árbitro VAR

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Todos los caminos conducen hacia un anuncio de Franco Colapinto en Alpine en  2026

Policiales
Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años
Policiales

Barrio Santa Lucía: piden altas penas para dos acusados de matar a una chica de 16 años

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Fray Luis Beltrán: prisión preventiva para un portero acusado de abuso sexual

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

Dos jóvenes afrontan un pedido de prisión perpetua por un homicidio

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

El Negro Ezequiel, de querer crucificarse a caer 13 años después por narcotráfico

La Ciudad
Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre
La Ciudad

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

Colectividades vía streaming: la fiesta de Rosario tendrá su canal de transmisión diario

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

La UNR recertificó su sistema de gestión de calidad con normas IRAM

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

Argentina será sede del encuentro global de investigación clínica

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero
Policiales

La historia de un búnker desactivado: echó a su familia y convirtió la casa en un aguantadero

Qué pasará con el dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato
Economía

Qué pasará con el dólar: Milei aseguró que las bandas cambiarias siguen hasta el final de su mandato

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Nación subastará viviendas Procrear, pero en Santa Fe hay 1.500 casas sin terminar

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?
Economía

El gremio de aceiteros cerró paritaria y bono: ¿a cuánto se fue el salario inicial?

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario
La Ciudad

Día del Bancario: no abren los bancos y los empleados reciben un bono millonario

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección
La Región

En Santa Fe hay unos 1.800 niños separados de sus padres por protección

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina personalizada: qué significa en la práctica y cuánto avanzó en Argentina

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles
Información General

El lunes arranca un censo nacional para docentes de todos los niveles

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes
LA CIUDAD

Detección de fugas: Litoral Gas realiza inspecciones en veredas y gabinetes

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora
POLITICA

Milei llegó a EEUU para participar de una reunión cumbre conservadora

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Con el PRO en crisis, Scaglia se replantea su lugar en el Congreso

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves nublado con posibles lloviznas a la noche

Pasó por Newells y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Por Rodolfo Parody
Ovación

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación
Economía

Hidrovía: cámaras empresarias destacan el avance de la nueva licitación

La dura reflexión de Vella sobre Newells: La gestión más nefasta de la historia

Por Luis Castro
Ovación

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta
LA CIUDAD

Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria definió plazos para reparar la ruta

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia
Información General

Todo vacante: el Quini 6 tendrá el domingo el pozo más grande de su historia

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar
La Ciudad

Abuso sexual a un bebé de seis meses: el niño no volverá a su hogar

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez
Política

Ansés le reclamará a Cristina que devuelva $1.000 millones de su pensión por viudez

Les robaron una camiseta de Newells autografiada por Maradona
Ovación

Les robaron una camiseta de Newell's autografiada por Maradona