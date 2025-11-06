La Capital | Política | Carlos Stornelli

Stornelli: la causa cuadernos "es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar"

El fiscal dijo que llegar al juicio oral "es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo"

6 de noviembre 2025 · 19:26hs
Stornelli: la causa cuadernos es la punta del iceberg, sólo lo que pudimos detectar

El fiscal federal Carlos Stornelli expresó este jueves su “satisfacción” al referirse al inicio del juicio por la llamada causa cuadernos y aseguró que este proceso judicial es la “punta del iceberg” de una operación ilícita más grande.

“Que se haya llegado al juicio oral donde se ventilen todas estas cuestiones es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo”, aseguró Stornelli en declaraciones radiales.

El fiscal de la causa que involucra a la expresidenta Cristina Kirchner y a otros 86 imputados, dijo que el dinero ilícito detectado es “una parte”, no todo el que se utilizó para maniobras ilegales vinculadas a la obra pública.

“Es lo que hemos podido detectar, quizás la punta del iceberg”, precisó Stornelli sobre la causa que tiene también en el banquillo a gran parte de los empresarios más importantes de la construcción.

Con relación a la posible devolución por parte de los acusados respecto del dinero que pudo haber sido parte de maniobras ilegales, el fiscal sostuvo: “Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas incautadas e inmuebles.

Sobre la duración del juicio, Stornelli expresó su aspiración de que el tribunal haga “más intensa” la frecuencia de las audiencias para darle mayor celeridad al proceso.

