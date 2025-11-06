La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y la amenaza del descenso: la medida que debió tomar la Liga Profesional para evitar suspicacias

El equipo rojinegro tiene dos fechas para asegurar su permanencia. Este sábado jugará antes que todos sus competidores

6 de noviembre 2025 · 15:46hs
Luciano Herrera intenta penetrar a la defensa de Unión. Newells perdió por 1 a 0 en el Coloso.

Luciano Herrera intenta penetrar a la defensa de Unión. Newell's perdió por 1 a 0 en el Coloso.

La temporada futbolística está en etapa de definiciones y en las próximas semanas se definirán el título del torneo Clausura, la clasificación a las copas internacionales y los dos descensos a la Primera Nacional. Muchos clubes, entre ellos Central y Newell's, se juegan mucho en lo que queda del certamen.

Lo que más demorará es la definición del título del Clausura, que se definirá en los playoffs una vez que termine la fase de grupos del torneo. La clasificación a las copas y los descensos, en cambios, quedarán definidos en las próximas dos fechas. Y la penúltima comienza este viernes.

Si vence a San Lorenzo, Central será inalcanzable como el equipo mejor posicionado para los playoffs, lo que le dará la ventaja de definir siempre de local hasta las semifinales. Pero en Canalla ya está clasificado a la Copa Libertadores 2026 porque es inalcanzable como el equipo que más puntos sumó a lo largo del año. Y eso ya no cambiará.

La situación de Newell's es bien distinta. El equipo del parque está en el fondo de la tabla anual y seriamente comprometido con la posibilidad de perder la categoría. Le quedan dos partidos, ante Huracán de visitante y frente a Racing en el Coloso, y para salvarse necesita sumar puntos o que los equipos que tiene debajo (Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín) no lo hagan.

Newell's contra Huracán

El próximo partido del Rojinegro está programado para este sábado a las 17, cuando el equipo de Lucas Bernardi enfrentará a Huracán en Parque Patricios. El choque había sido programado para las 19.15 de ese día, pero imprevistamente la Liga Profesional de Fútbol lo adelantó.

Si jugaba a las 19.15, el partido del equipo rosarino hubiese coincidido con el choque entre Talleres y Platense en Córdoba. El equipo local está en la misma situación que Newell's y por eso hubiese sido importante que jugaran a la misma hora, para que los cordobeses no jugaran con la ventaja de conocer el resultado de los rosarinos.

Pero, en rigor, sería razonable que todos los partidos que involucran a equipos comprometidos con la posibilidad de descender se jugaran el mismo día y a la misma hora, como mínimo las últimas tres fechas. San Martín, por ejemplo, jugará el sábado a las 21.30, con los resultados de Newell's y de Talleres ya puestos. Y Aldosivi y Godoy Cruz, los otros dos equipos muy amenazados por el descenso, lo harán recién el domingo, con lo cual también conocerán el resultado de los sanjuaninos.

Sin embargo, recién en la última jornada los equipos jugarán al mismo tiempo, sin ventajas de ningún tipo para nadie.

Algunos jugarán con ventaja

Aunque no parezca, implica una ventaja de unos sobre otros cuando están disputándose lo mismo, salvarse del descenso y mantenerse en primera. Cuando modificó el horario del partido de Newell's ante Huracán, la Liga Profesional se limitó a comunicar que lo hizo "por razones organizativas". ¿Cuáles habrán sido esas razones? Imposible saberlo, porque la Liga nunca lo dirá. Lo que sí puede decirse es que resulta imposible no hacer interpretaciones sobre una decisión que muy rara vez se toma.

Seguramente la televisión tiene mucho que ver con el hecho de que equipos que juegan por lo mismo (mantener la categoría) jueguen en distintos horarios. Sin embargo, es imposible no asegurar que lo mejor hubiese sido que en estas dos últimas fechas, todos los equipos que pelean para no irse al descenso jueguen a la misma hora. No sólo sería justo: también se evitarían las suspicacias.

El Tano Vella, como lo hicieron otros exjugadores de Newells, estuvo en Bella Vista visitando a Lucas Bernardi antes del encuentro con Unión.

La dura reflexión de Vella sobre Newell's: "La gestión más nefasta de la historia"

Jerónimo Gómez Mattar, el pibe de Newells, es una opción en la selección argentina.

Con un pibe de Newell's como relevo, Argentina choca con Túnez en el Mundial sub-17

El entrenador estuvo al frente de Atlético Tucumán en la derrota ante Independiente por 3 a 0.

Pasó por Newell's y sigue el camino de Bernardi con una misma meta: evitar el descenso

Más allá de algunos esbozos de mejoras en Newells, lo cierto es que la apuesta en el debut de Bernardi no logró los réditos pretendidos

En Newell's, Lucas Bernardi metería mano en los nombres y también en el dibujo táctico

