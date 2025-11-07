Central suma dos regresos y una cara nueva en el banco para enfrentar a San Lorenzo

Si bien la expectativa del hincha de Rosario Central está enfocada en saber quiénes son los titulares ante San Lorenzo en el Gigante, este viernes hay novedades entre los relevos. Es que ya tienen un lugar seguro en el banco dos jugadores que hace tiempo no suman minutos en el primer equipo: Tomás O'Connor y Maximiliano Lovera . Además, el juvenil Elías Verón , lateral derecho de 18 años que habitualmente juega en reserva, firmará su primera planilla como suplente de primera división.

El primero de los futbolistas citados había sufrido una lesión de síndrome meniscal externo en la rodilla izquierda . Por ese motivo fue intervenido quirúrgicamente el pasado 15 de septiembre. Ahora, el volante de 21 años está listo para volver a jugar. Por ello ocupará un lugar en el banco para enfrentar al Ciclón.

La última vez que O'Connor fue titular se dio en la cuarta fecha del actual Torneo Clausura, cuando Central igualó (0-0) en su visita a Atlético Tucumán . Mientras que sus últimos minutos en cancha fueron en la fecha siguiente , cuando el mediocampsta ingresó en el último tramo del encuentro en el que Central empató (1-1) en el Gigante ante Deportivo Riestra . Eso sucedió el pasado 16 de agosto, hace casi 3 meses.

En lo que va del año, O'Connor participó en 14 de los 34 juegos oficiales que afrontó el equipo dirigido por Ariel Holan . El volante sumó apenas 406 minutos en el campo de juego, lo que equivale a cuatro partidos y medio. No marcó goles y tampoco aportó asistencias.

Respecto de Lovera, transita una temporada para el olvido. El volante ofensivo formoseño jugó un solo partido en este Clausura. Fue como titular, en la segunda fecha, cuando Central derrotó a Lanús (1-0) de visitante. Ese día, el pasado 19 de julio, sumó 69 minutos, ya que fue reemplazado durante el segundo tiempo.

Después de aquel partido, el autor del único gol en la final ante Platense con el que Central se quedó con la Copa de la Liga Profesional 2023 ya no volvió a jugar. El motivo es que sufrió un par de lesiones musculares que lo relegaron respecto del resto de los futbolistas del plantel que pelean por ocupar puestos de ataque.

Lo concreto es que Lovera no tiene minutos en cancha desde hace casi cuatro meses. En lo que va de este año participó apenas en 12 de los 34 partidos que disputó Central y sumó 439 minutos en los que no convirtió tantos y colocó dos asistencias.

¿Quién es el futbolista Elías Verón?

La última novedad para destacar respecto de la conformación del banco auriazul de cara al partido de este viernes a la noche con San Lorenzo involucra a un juvenil. Se trata de Elías Verón, un lateral derecho rosarino de 18 años que estará por primera vez entre los relevos de un partido de primera división.

¡Primera convocatoria para el Pela!



Elías Verón integra por primera vez la lista de concentrados del plantel profesional de #RosarioCentral.



- Nació el 07/03/2007

- Oriundo de Rosario

- Lateral derecho

- Llegó al club en abril 2012



¡Felicitaciones Eli, vamos por más!

El Pela, que se sumó al club en abril de 2012, tuvo un muy buen año. Es que no solo formó parte del equipo que se quedó con el título de la 5ta división de AFA. También se ganó el puesto en la reserva que dirige Mario Pobersnik, que jugará en los próximos días los octavos de final del Torneo Proyección Clausura ante Argentinos Juniors en Arroyo Seco.

Además, Verón marcó dos goles en el actual torneo de reserva. El primero de ellos fue en la goleada como local por 4 a 0 ante Ferro, con un zapatazo desde afuera del área. El segundo se dio hace poco, en el último partido de la fase de clasificación, cuando Central venció a domicilio a Independiente con un tanto de cabeza del jugador.