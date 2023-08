Pocho Lavezzi sorprendió con su respuesta al ser vinculado con Zaira Nara El ex futbolista ratificó que no habla de su vida privada, pero cuando le preguntaron sobre el romance con la modelo optó por contestar 2 de agosto 2023 · 17:15hs

Ezequiel Lavezzi desmintió el rumor que lo vinculaba sentimentalmente a Zaira Nara.

Ezequiel "Pocho" Lavezzi es una persona extrovertida y su carrera futbolística estuvo matizada por muchos hechos divertidos, pero cuando lo consultan por aspectos de si vida privada, automáticamente se blinda y sale del diálogo enseguida con mucho respeto. Pero en esta ocasión, con mucha espontaneidad, al ser contactado por el periodista Juan Etchegoyen sobre su supuesto romance con Zaira Nara, dijo: "Hola Juan, no tengo idea de nada, la verdad".

La desmentida del Pocho llegó después de que algunos portales daban como un hecho el comienzo de una relación de pareja entre el santafesino y la modelo, a quienes sostienen haber visto juntos en un yate durante las vacaciones de julio en Ibiza.

Maite Peñoñori fue la encargada de dar a conocer la noticia en Intrusos del hipotético romance, pero Juan Etchegoyen logró comunicarse con el Pocho Lavezzi y contó lo que le respondió. El periodista leyó textualmente el mensaje que le envió Lavezzi: "Hola Juan, no tengo idea de nada la verdad, y también decirte que no me gusta hablar de mi de mi vida privada, pero ahora que me contás esto lo sé".

"No tenía idea la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme pero no hablo nada de mi vida privada", agregó el Pocho sobre los rumores de romance que lo vinculan con Zaira Nara, que en este momento también se encuentra en Ibiza.

Etchegoyen aseguró que realmente el ex futbolista se sorprendió por la pregunta, lo que dejaría la puerta abierta a que no sea real. "El Pocho lo que me dice es que no estaba al tanto de lo que había salido, ni siquiera sabía que se había comentado un supuesto romance con Zaira Nara. No tenía idea de nada", cerró el periodista.