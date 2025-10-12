La Capital | Zoom | Nico Vázquez

Nico Vázquez habló de Dai Fernández: "Nuestro vínculo no tiene título, es algo de días"

El actor confirmó su cercanía con la actriz de Rocky, el musical, pero negó un romance: “Esto no tiene título”.

12 de octubre 2025 · 21:47hs
La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, sigue dando que hablar. Los rumores de un acercamiento entre Vázquez y su compañera en Rocky, el musical, Dai Fernández son cada vez más fuertes.

El comentario se encendió cuando Yanina Latorre aseguró en Sálvese Quien Pueda (América TV) que “hace 15 días que conocen sus cuerpos”, dando a entender que entre los actores habría surgido un romance. La versión corrió rápido por portales y programas de espectáculos, y este domingo, el protagonista decidió romper el silencio.

En un móvil con Infama (América TV), Vázquez habló por primera vez sobre su vínculo con Fernández y respondió con serenidad: “No tengo nada para blanquear, no estoy mintiendo, no tengo nada para blanquear”, dijo el actor, marcando distancia de la etiqueta de “pareja”.

El exprotagonista de Una semana nada más explicó que atraviesa una etapa personal de reconstrucción y que, aunque se muestra cercano a su compañera de elenco, no hay una relación formal.

“Esto no tiene título, porque es algo de hace días. ¿Por qué voy a tener que confirmar algo que no tengo que confirmar?”, expresó.

“Nos apoyamos mucho el uno en el otro”

Durante la entrevista con Marcela Tauro y el equipo del ciclo, el actor aclaró que no está de novio, aunque reconoció que con Fernández existe una conexión especial.

“¿Estoy de novio con Dai? No. Esa sería la realidad. Nos conocemos hace un montón, porque somos muy amigos. Pasamos de compañeros a mejores amigos en los últimos tiempos. Me he apoyado mucho en ella y ella en mí. Y sí, por ahí nos vamos a conocer desde otro lugar”, reconoció.

Sus palabras confirmaron la cercanía entre ambos, aunque sin blanquear un romance.

Horas antes, Yanina Latorre había contado que el vínculo nació durante las funciones de Rocky, el musical y que Fernández fue “una figura de contención” para Vázquez en medio de su separación.

“Se acompañaron mucho durante las funciones y ella fue fundamental en este momento de vulnerabilidad. El vínculo nació en el teatro y creció muy rápido”, detalló la panelista.

Dos separaciones y una nueva etapa

El 2025 fue un año bisagra para ambos. Nico Vázquez terminó su relación con Gimena Accardi después de casi dos décadas y de varios proyectos compartidos. Según allegados, el matrimonio atravesaba un profundo desgaste emocional, que terminó en separación definitiva.

Por su parte, Dai Fernández también se separó este año de Gonzalo Gerber, su pareja durante siete años. Esa coincidencia —sumada al trabajo en común y a la empatía generada en el proceso de duelo— habría sido el punto de encuentro entre ambos.

“Estoy divorciado, estoy solo, y cualquier circunstancia en la que me encuentre es válida. No tengo que dar explicaciones porque no somos más pareja”, dijo Vázquez en otro tramo de la entrevista.

Una relación sin etiquetas

Aunque ninguno de los dos niega la relación, tanto Nico como Dai prefieren mantener un perfil bajo y sin definiciones públicas.

En el entorno del elenco, sin embargo, admiten que la conexión entre ellos es evidente: la actriz lo acompaña en ensayos, lo asesora en decisiones artísticas y comparten tiempo juntos fuera del teatro.

La periodista Paula Varela, en Intrusos, aseguró que “la pareja está casi blanqueada” y que “solo esperan el momento oportuno para hacerlo público”. No obstante, Vázquez se mostró incómodo ante esa afirmación: “No estoy cerca de eso, no estoy de novio”, insistió el actor.

De Tootsie a Rocky: una dupla con historia

Nico Vázquez y Dai Fernández ya habían trabajado juntos cuando ella reemplazó a Julieta Nair Calvo en la obra Tootsie, donde compartieron escenario durante varios meses. En aquel entonces, la química entre ambos ya había llamado la atención del público y la prensa.

Hoy, el reencuentro en Rocky, el musical —una producción de alto perfil en la cartelera porteña— los volvió a unir profesionalmente y, según allegados, también emocionalmente.

El final de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Cabe recordar que en julio de 2025 Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron separarse tras 18 años juntos. En aquel momento, en un comunicado conjunto, los protagonistas expresaron: “Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”.

Luego del anuncio, pasó de todo: las redes sociales y los medios de comunicación estallaron con especulaciones y rumores que vinculan a los protagonistas con diferentes nombres de figuras del medio e incluso se comenzaron a viralizar videos virales y declaraciones cruzadas que encendieron la polémica. Y, aunque inicialmente los involucrados aseguraron que la decisión había sido “en buenos términos y sin terceros en discordia”, luego fue la propia Gimena Accardi reconoció públicamente una infidelidad y pidió disculpas públicamente por su error.

Quién es Dai Fernandez

Dai Fernández es una actriz con larga trayectoria pero perfil bajo de 37 años. Comenzó a trabajar con Nico Vázquez cuando le tocó reemplazar a Julieta Nair Calvo en su obra de teatro "Tootsie".

Luego fue seleccionada por el actor para interpretar uno de los personajes protagónicos de la obra "Rocky", específicamente a la pareja del boxeador. Cabe destacar que en las últimas horas la periodista Paula Varela dio a conocer que Fernández, se separó de su novio Gonzalo Gerber.

