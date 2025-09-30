La Capital | Ovación | Independiente

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Socios e hinchas del Rojo convocaron a una movilización para este martes y la Comisión Directiva se encuentra en la cuerda floja

30 de septiembre 2025 · 15:10hs
El presidente de Independiente

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, es apuntado por la crisis dirigencial del Rojo.

Independiente atraviesa una tensa situación con su Comisión Directiva luego de escándalos que involucraron al club, entre ellos los incidentes con los hinchas de la U de Chile y la eliminación de la Copa Sudamericana. En las últimas horas, las autoridades del Rojo decidieron cambiar de sponsor de indumentaria y generaron un enorme enfado en los socios.

Ante las versiones que confirman que Atomik comenzará a vestir al equipo de Avellaneda tras 16 años con Puma, los hinchas manifestaron su malestar en redes sociales y convocaron a una manifestación para este martes en las afueras de la sede para evitar que se firme con la marca nacional. A su vez, la firma alemana no descarta iniciar acciones legales contra el club.

Un importante número de socios pidieron la revisión de la postura que habría sido impulsada por el presidente Néstor Grindetti, justificada en una presunta mejora económica ofertada por Atomik para un contrato por seis temporadas. Los cuestionamientos de los hinchas apuntaron a la pérdida de la presencia internacional y prestigio que cuenta Puma a nivel mundial.

La movilización de los hinchas tiene como objetivo frenar el cambio de indumentaria, pero también esquivar problemas legales que empeoren la situación de la institución. No obstante, los rumores escalaron a tal punto de que comenzó a circular un posible “primer modelo” de la marca.

Independiente.png
Puma es sponsor técnico de Independiente desde hace 16 años.

Puma es sponsor técnico de Independiente desde hace 16 años.

Según detalló el periodista Nelson Lafit, “Atomik abonaría cerca del 40% del canon a la firma, mientras que Puma iba a distribuirlo en los seis años de contrato”. A su vez, señaló que la marca nacional “comenzaría a vestir al plantel profesional de Independiente en enero de 2026”, peor que el “resto de la indumentaria estaría disponible para marzo”.

Posibles acciones legales de Puma contra Independiente

Por otro lado, el periodista agregó que la marca alemana “iniciará acciones legales al considerar que la segunda oferta de Atomik fue fuera de término”, una decisión que “desató una cruda interna dirigencial”.

“Habrá una reunión de CD para evaluar la expulsión de dos miembros de la dirigencia por presuntos vínculos contractuales con la marca alemana por fuera del club”, afirmó Lafit y señaló que “el vínculo personal de la marca nacional con otros miembros de la CD impulsó el cambio de empresa”.

>> Leer más: Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Desde el medio partidario Infierno Rojo confirmaron que Atomik ofreció más dinero que Puma, aunque esta suma no representaría un ingreso lo suficientemente superior como para sentenciar el cambio, ya que indicaron que se trataría de “algo más de 100 mil dólares anuales a favor de la firma nacional”.

El presidente Grindetti bajo la mira

Luego del empate 0-0 frente a Racing en el clásico de Avellaneda, se difundieron imágenes de Grindetti en redes sociales, las cuales confirmaron que el presidente del Rojo no estuvo presente en el Cilindro y se encontraba en un casamiento.

Inmediatamente, las fotos se viralizaron y comenzaron las suspicacias. Al respecto, TyC Sports consignó que el mandatario asistió al casamiento de un amigo suyo y que habría avisado del compromiso con antelación.

Dicha secuencia generó aún más malestar y burlas por parte de los hinchas, quienes cargaron contra el presidente por no estar presente en el partido más importante del semestre para el equipo.

Independiente 23.8

El escándalo en la Copa Sudamericana

El pasado 20 de agosto, hinchas de Independiente y U de Chile protagonizaron una batalla campal en las tribunas del Libertadores de América, hecho que forzó la cancelación del partido de octavos de final de la Copa Sudamericana con un tiempo entero por disputarse en Avellaneda.

Dicho episodio comenzó cuando seguidores del conjunto chileno, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

>> Leer más: Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Finalmente, tras varios días de cuestiones legales, la Conmebol decidió descalificar a Independiente del torneo, dándole así la clasificación a los cuartos de final a la U. Además, ambos clubes recibieron sanciones y multas.

Noticias relacionadas
Es una prensa difícil (la de México). Si te quieren joder, te joden. De eso no hay dudas, opinó Gabriel Caballero, quien tuvo a Bielsa como DT en Newells.

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Los hinchas de Central vienen de dos partidos con mucha adrenalina, frente a rivales muy especiales.

El Gigante y otra noche de alta tensión: comienza la reserva de entradas para el choque ante River

Benjamín Cremaschi es el jugador con la camiseta número 8. Hizo tres goles y dio tres asistencias en la goleada de Estados Unidos.

Un jugador que Mascherano descartó en la selección sub-20 y en Inter Miami marcó tres goles para EEUU

El fatal incidente que terminó con la vida de Raúl Ramírez ocurrió el sábado último durante el encuentro que enfrentaba a CD Revilla y CD Colindres, en el fútbol español. 

Luto en el fútbol: un arquero murió tras recibir un golpe durante un partido

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

