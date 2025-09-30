Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Socios e hinchas del Rojo convocaron a una movilización para este martes y la Comisión Directiva se encuentra en la cuerda floja

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, es apuntado por la crisis dirigencial del Rojo.

Independiente atraviesa una tensa situación con su Comisión Directiva luego de escándalos que involucraron al club , entre ellos los incidentes con los hinchas de la U de Chile y la eliminación de la Copa Sudamericana. En las últimas horas, las autoridades del Rojo decidieron cambiar de sponsor de indumentaria y generaron un enorme enfado en los socios.

Ante las versiones que confirman que Atomik comenzará a vestir al equipo de Avellaneda tras 16 años con Puma , los hinchas manifestaron su malestar en redes sociales y convocaron a una manifestación para este martes en las afueras de la sede para evitar que se firme con la marca nacional. A su vez, la firma alemana no descarta iniciar acciones legales contra el club.

Un importante número de socios pidieron la revisión de la postura que habría sido impulsada por el presidente Néstor Grindetti, justificada en una presunta mejora económica ofertada por Atomik para un contrato por seis temporadas . Los cuestionamientos de los hinchas apuntaron a la pérdida de la presencia internacional y prestigio que cuenta Puma a nivel mundial.

La movilización de los hinchas tiene como objetivo frenar el cambio de indumentaria, pero también esquivar problemas legales que empeoren la situación de la institución. No obstante, los rumores escalaron a tal punto de que comenzó a circular un posible “primer modelo” de la marca.

Independiente.png Puma es sponsor técnico de Independiente desde hace 16 años.

Según detalló el periodista Nelson Lafit, “Atomik abonaría cerca del 40% del canon a la firma, mientras que Puma iba a distribuirlo en los seis años de contrato”. A su vez, señaló que la marca nacional “comenzaría a vestir al plantel profesional de Independiente en enero de 2026”, peor que el “resto de la indumentaria estaría disponible para marzo”.

Posibles acciones legales de Puma contra Independiente

Por otro lado, el periodista agregó que la marca alemana “iniciará acciones legales al considerar que la segunda oferta de Atomik fue fuera de término”, una decisión que “desató una cruda interna dirigencial”.

“Habrá una reunión de CD para evaluar la expulsión de dos miembros de la dirigencia por presuntos vínculos contractuales con la marca alemana por fuera del club”, afirmó Lafit y señaló que “el vínculo personal de la marca nacional con otros miembros de la CD impulsó el cambio de empresa”.

Desde el medio partidario Infierno Rojo confirmaron que Atomik ofreció más dinero que Puma, aunque esta suma no representaría un ingreso lo suficientemente superior como para sentenciar el cambio, ya que indicaron que se trataría de “algo más de 100 mil dólares anuales a favor de la firma nacional”.

El presidente Grindetti bajo la mira

Luego del empate 0-0 frente a Racing en el clásico de Avellaneda, se difundieron imágenes de Grindetti en redes sociales, las cuales confirmaron que el presidente del Rojo no estuvo presente en el Cilindro y se encontraba en un casamiento.

Inmediatamente, las fotos se viralizaron y comenzaron las suspicacias. Al respecto, TyC Sports consignó que el mandatario asistió al casamiento de un amigo suyo y que habría avisado del compromiso con antelación.

Dicha secuencia generó aún más malestar y burlas por parte de los hinchas, quienes cargaron contra el presidente por no estar presente en el partido más importante del semestre para el equipo.

Independiente 23.8

El escándalo en la Copa Sudamericana

El pasado 20 de agosto, hinchas de Independiente y U de Chile protagonizaron una batalla campal en las tribunas del Libertadores de América, hecho que forzó la cancelación del partido de octavos de final de la Copa Sudamericana con un tiempo entero por disputarse en Avellaneda.

Dicho episodio comenzó cuando seguidores del conjunto chileno, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

Finalmente, tras varios días de cuestiones legales, la Conmebol decidió descalificar a Independiente del torneo, dándole así la clasificación a los cuartos de final a la U. Además, ambos clubes recibieron sanciones y multas.