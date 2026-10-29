Respeto en Pujato por la muerte de la mamá de Scaloni y un minuto de silencio en las canchas

El movimiento en la sala velatoria para despedir a la mamá del DT fue sólo de allegados y familiares bajo un inmenso respeto. En tanto, la AFA dispuso un minuto de silencio en primera y en el ascenso

Un cartel en la puerta de la sala indicaba que el acceso era sólo para familiares.

El movimiento en la sala velatoria en Pujato fue sólo de familiares y allegados a la familia.

El fallecimiento de la mamá de Lionel Scaloni generó que el mundo de fútbol se conmoviera y a través de las redes sociales el entrenador de la selección argentina recibió una innumerable cantidad de mensajes de condolencia. Lo sucedido y el dolor que atraviesa el DT junto a su familia no sólo motivó a que el propio presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia , llegara a Pujato, sino que la entidad decidió que se realice un minuto de silencio en todos los estadios del país.

La muerte de Eulalia Marzetti sucedió este miércoles por la mañana a los 74 años y la noticia rápidamente recorrió todos los medios del país y del exterior. En la ciudad natal de Scaloni, todo transitó con respeto y un silencio intenso como muestra de afecto hacia la familia del entrenador de la selección.

En la sala velatoria, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 766 de la vecina localidad, había un cartel en la puerta avisando que el acceso estaba permitido sólo para familiares , tal como avizoró Ovación en Pujato. Y el mensaje fue cumplido a rajatabla a lo largo de toda la jornada y el tenue movimiento fue sólo de familiares y allegados muy cercanos que concurrieron al lugar para brindarle una despedida a la mamá de Lionel. A tal punto que nadie ajeno se acercó a la zona y los que concurrieron a la sala mantuvieron un silencio intenso y de amplio respeto hacia la familia Scaloni (se esperaba que llegara este jueves).

Algunas de las primeras coronas que llegaron eran precisamente de la AFA, Chiqui Tapia y allegados de la selección, entre otros. Y precisamente el presidente afista llegó a la ciudad para acompañar a la familia, de acuerdo a lo que informó este medio, y se espera que Lionel llegue para brindarle una despedida a su mamá.

La decisión de la AFA

La medida de la asociación de brindar un minuto de silencio en todas las canchas fue tomada por la mesa directiva e informada en el boletín N.º 6966. Tendrá alcance para la primera división (los partidos que se disputen por la fecha 15 del torneo Clausura) y las principales categorías del ascenso.

Lionel Scaloni y la dedicatoria a su mamá tras conquistar la Copa América 2021, su primer título como entrenador de la Selección Argentina.



FUERZA, LIONEL pic.twitter.com/AQWiBhF2F4 — TyC Sports (@TyCSports) October 28, 2026

En el comunicado, la AFA expresa su "profundo pesar" por el fallecimiento de Eulalia y dispone un minuto de silencio "en su memoria y como muestra de respeto". La otra medida informada es que se izarán las banderas a media asta (principalmente las que se encuentran en el predio Lionel Messi).