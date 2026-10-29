Teté Coustarot habló sobre la salud de Mirtha Legrand: "Está bárbara y linda"

La conductora visitó a Mirtha Legrand en su tradicional té de los domingos y reveló cómo se encuentra la diva de la televisión

Después de permanecer tres semanas internada en el sanatorio Mater Dei por una neumopatía, Mirtha Legrand recibió el alta médica y, desde el pasado 6 de octubre, permanece en su hogar recuperándose. Si bien todavía no retomó su trabajo en televisión, poco a poco la diva vuelve a sus actividades cotidianas, acompañada por el cuidado de su familia. En ese contexto, volvió a recibir a figuras del espectáculo en sus clásicos tés de los domingos.

Una de sus últimas invitadas fue la conductora Teté Coustarot , quien asistió al encuentro y contó cómo se encuentra la Chiqui. En el programa "l diario de Mariana", detalló: “Está bárbara, está linda. Está con mucho humor. Incisiva como siempre. Tiene una cabeza prodigiosa, una mente increíble”, expresó.

Teté Coustarot dio detalles de cómo se encuentra Mirtha Legrand mientras continúa recuperándose en su hogar. La conductora contó que el té del domingo fue un encuentro íntimo, con pocos invitados, y destacó que la reunión estuvo organizada por la hija de la conductora, Marcela Tinayre.

“Está bárbara, está linda”, expresó Coustarot al referirse a la diva. Además, destacó su buen humor y su actitud de siempre: “Con ese humor que tiene, incisiva como siempre, y quería ponerse al día con todo”. Luego, agregó: “Yo creo que tiene una cabeza prodigiosa, una mente prodigiosa”.

También contó que, pese a encontrarse en plena recuperación, "estaba coqueta, maquillada”. Y detalló: “Puso la música de la apertura del programa para entrar”.

Por último, Teté se refirió al acompañamiento de Marcela Tinayre durante estos días: “Marcela estuvo todos los días con su madre, hay una cosa muy fuerte entre ellas dos ahora. Es lindo verlas”.

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