La Capital | La Ciudad | Noche de Museos Abiertos

Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad

Este viernes, de 19 a 24, habrá recorridos, arte e historias en instituciones públicas y privadas. Las bicicletas públicas serán gratuitas y las personas mayores tendrán un papel especial como guías.

29 de octubre 2026 · 18:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad

Rosario tendrá este viernes 30 de octubre una noche para entrar a museos, recorrer instituciones y descubrir historias que suelen quedar fuera de la mirada cotidiana. De 19 a 24, unos 60 espacios culturales públicos y privados ofrecerán actividades gratuitas en una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos, que también contará con bicicletas públicas sin costo y circuitos especiales en La Merenguita.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, y forma parte de la Semana del Arte Rosario 2026, que se extenderá hasta el 5 de noviembre. Su eje, Nombres y lugares, propone recuperar los relatos, las personas y las memorias que les dan sentido a los espacios de la ciudad.

La programación invita tanto a conocer sitios nuevos como a regresar a edificios e instituciones que forman parte del paisaje habitual. Detrás de esas fachadas hay colecciones, experiencias y recuerdos que, durante cinco horas, estarán al alcance del público con propuestas para recorrerlos desde otras perspectivas.

Personas mayores, guías por una noche

Una de las novedades será Guías por un Día, una iniciativa del Plan Mil65 que convocará a personas mayores vinculadas con las instituciones participantes para recibir a los visitantes y acompañarlos en los recorridos.

Además de compartir información sobre cada espacio, los anfitriones aportarán sus propias experiencias y recuerdos. La propuesta busca reconocer esos saberes como parte del patrimonio cultural y generar intercambios entre distintas generaciones.

>>Leer más: Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

El Museo de la Ciudad de Rosario Wladimir Mikielievich se sumará con una visita mediada que comenzará a las 19 y tendrá como protagonistas a quienes participan del programa. Durante el recorrido, compartirán sus miradas sobre la historia rosarina y su relación con el museo.

La actividad pondrá en primer plano las vivencias de personas mayores, con la intención de fortalecer su participación en la vida cultural y recuperar memorias que también ayudan a contar la ciudad.

Tres circuitos culturales para mayores de 65 años

La jornada incluirá tres Circuitos Culturales +65, especialmente destinados a personas mayores. Cada itinerario conectará tres instituciones cercanas y contará con el acompañamiento de coordinadores y la recepción de mediadores en los espacios participantes.

Los tres recorridos comenzarán a las 19, con distintos puntos de encuentro:

  • Letras de Ciudad: plaza Pringles, en Córdoba y Paraguay.
  • Casco Histórico y Cívico: plaza 25 de Mayo, en Córdoba y Laprida.
  • Caminos de la Educación y la Memoria: plaza San Martín, en Córdoba y Moreno.

Qué se podrá visitar en la Facultad de Ciencias Médicas

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario también abrirá sus puertas de 19 a 24, con una programación que combinará ciencia, arte y actividades para conocer sus espacios de formación.

Habrá un recorrido especial por el Museo de Ciencias Morfológicas y un centro de destrezas quirúrgicas de puertas abiertas. La propuesta incluirá, además, una exposición de trabajos científicos y artísticos realizados por integrantes de la comunidad de la facultad y un punto gastronómico.

Durante el horario de la Noche de Museos Abiertos, el sistema de bicicletas públicas será gratuito. También habrá circuitos especiales en La Merenguita para acompañar la circulación entre las propuestas.

La programación completa y el listado de instituciones participantes se pueden consultar en rosario.gob.ar.

Noticias relacionadas
Capi, de los Juegos Suramericanos, conoció a Capi, el ejemplar hembra de carpincho que vive en MundoAparte tras ser entregada por una familia que la tenía como mascota.

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos

La intervención en el Heca apunta a mejorar la calidad y la seguridad de la atención en un efector donde se realizan unas 170 cirugías de urgencia por mes.

Por obras, el Heca cerrará sus quirófanos transitoriamente por 48 horas

Pablo Martínez será parte de los artistas que canten frente al papa León XIV

El rosarino que cantará ante León XIV: "Que cuente con nosotros para trabajar por la paz"

La partera trabajó durante 28 años en el Hospital Roque Sáenz Peña.

Procesaron a la partera Dolly por la primera denuncia sobre un bebé apropiado

Las más leídas

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Lo último

Hallaron muerta a una madre de nueve hijos en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

Hallaron muerta a una madre de nueve hijos en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

Causa Andis: versiones cruzadas por el peritaje a los audios de Spagnuolo

Causa Andis: versiones cruzadas por el peritaje a los audios de Spagnuolo

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Hallaron muerta a una madre de nueve hijos en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

María Celeste Santillán tenía 42 años y fue encontrada en un descampado. Su familia denuncia que tenía una soga al cuello y reclama justicia. La Fiscalía aguarda el informe final de la autopsia para determinar cómo murió.

Hallaron muerta a una madre de nueve hijos en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos
Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios
Economía

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Ovación

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
Policiales

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Tragedia en España: encontraron el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes
El Mundo

Tragedia en España: encontraron el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes

Las más leídas
El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, llegó a Pujato al velorio de la madre de Scaloni

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Sarmiento vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Nelson Graells: el zar de la indumentaria deportiva mira a Fisherton y Funes para expandirse

Ovación
Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

Malas noticias en Central, que informó sobre una lesión de Giovanni Cantizano

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Newells: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Newell's: Kudelka buscará la clasificación con una zaga inédita ante Unión

Policiales
Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso
Policiales

Bienes de Pillín Bracamonte: los herederos del barra asesinado apelaron el decomiso

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Le robaron la bicicleta y terminó internado por una puñalada en el abdomen

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

La Ciudad
TPR participó en la Ronda de Negocios Rigi y presentó su oferta logística para la minería
La Ciudad

TPR participó en la Ronda de Negocios Rigi y presentó su oferta logística para la minería

Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad

Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad

La Facultad de Derecho de la UCA Rosario reconoció la trayectoria de Roberto Falistocco

La Facultad de Derecho de la UCA Rosario reconoció la trayectoria de Roberto Falistocco

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos

Mascotismo y tráfico de fauna: la visita de Capi a MundoAparte busca mostrar la realidad de los carpinchos

Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo
Policiales

Robo relámpago en una panadería ubicada a metros del Paseo del Siglo

Respeto en Pujato por la muerte de la mamá de Scaloni y un minuto de silencio en las canchas

Por Luis Castro
Ovación

Respeto en Pujato por la muerte de la mamá de Scaloni y un minuto de silencio en las canchas

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control
La Ciudad

Demoran a taxista ebrio porque intentó coimear a la policía en el control

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi
La Ciudad

Duras negociaciones en el Concejo para legalizar hoy Uber y DiDi

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El proyecto de seguridad enfrenta a la UCR y al PS y Pullaro reclama la ley

Exigen al gobierno que explique su complicidad con la fuga de Bolsonaro
Política

Exigen al gobierno que explique su "complicidad" con la fuga de Bolsonaro

Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ 
Política

Kicillof busca hacer pie en Santa Fe y se reunió con intendentes del PJ 

Cómo aprovechar la lluvia para potenciar los rindes
Agro

Cómo aprovechar la lluvia para potenciar los rindes

Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies
Zoom

Estrenos de cine en Rosario: romance británico, una versión oscura de Pinocho y zombies

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó en la Revancha y se lleva 1.080 millones de pesos

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta
Policiales

Mandó a balear su casa para simular una represalia policial: piden 9 años de prisión para Norma Acosta

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas
La Ciudad

El río crece frente a Rosario: prevén que suba medio metro en dos semanas

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes
Información General

Cuatro femicidios en 17 días, dos víctimas rosarinas y un paro nacional de trabajadoras sexuales sin precedentes

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título
Ovación

Tabla anual: el error que bajó a Central del segundo puesto y alteró la pelea por el título

La AFA adelanta la última fecha del torneo por la visita del Papa León XIV al país
Ovación

La AFA adelanta la última fecha del torneo por la visita del Papa León XIV al país

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se anticipa un jueves con probabilidad de tormentas

Condenan a un barra de Newells por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central
Policiales

Condenan a un barra de Newell's por las amenazas que demoraron el regreso de Di María a Central

Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido
El Mundo

Al menos un argentino murió en el accidente ferroviario en España y otro permanece desaparecido

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia