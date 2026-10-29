Noche de Museos Abiertos en Rosario: 60 espacios gratis para descubrir otra cara de la ciudad

Este viernes, de 19 a 24, habrá recorridos, arte e historias en instituciones públicas y privadas. Las bicicletas públicas serán gratuitas y las personas mayores tendrán un papel especial como guías.

Rosario tendrá este viernes 30 de octubre una noche para entrar a museos, recorrer instituciones y descubrir historias que suelen quedar fuera de la mirada cotidiana. De 19 a 24, unos 60 espacios culturales públicos y privados ofrecerán actividades gratuitas en una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos , que también contará con bicicletas públicas sin costo y circuitos especiales en La Merenguita.

La iniciativa es organizada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, y forma parte de la Semana del Arte Rosario 2026 , que se extenderá hasta el 5 de noviembre. Su eje, Nombres y lugares , propone recuperar los relatos, las personas y las memorias que les dan sentido a los espacios de la ciudad.

La programación invita tanto a conocer sitios nuevos como a regresar a edificios e instituciones que forman parte del paisaje habitual. Detrás de esas fachadas hay colecciones, experiencias y recuerdos que, durante cinco horas, estarán al alcance del público con propuestas para recorrerlos desde otras perspectivas.

Una de las novedades será Guías por un Día , una iniciativa del Plan Mil65 que convocará a personas mayores vinculadas con las instituciones participantes para recibir a los visitantes y acompañarlos en los recorridos.

Además de compartir información sobre cada espacio, los anfitriones aportarán sus propias experiencias y recuerdos. La propuesta busca reconocer esos saberes como parte del patrimonio cultural y generar intercambios entre distintas generaciones.

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El Museo de la Ciudad de Rosario Wladimir Mikielievich se sumará con una visita mediada que comenzará a las 19 y tendrá como protagonistas a quienes participan del programa. Durante el recorrido, compartirán sus miradas sobre la historia rosarina y su relación con el museo.

La actividad pondrá en primer plano las vivencias de personas mayores, con la intención de fortalecer su participación en la vida cultural y recuperar memorias que también ayudan a contar la ciudad.

Tres circuitos culturales para mayores de 65 años

La jornada incluirá tres Circuitos Culturales +65, especialmente destinados a personas mayores. Cada itinerario conectará tres instituciones cercanas y contará con el acompañamiento de coordinadores y la recepción de mediadores en los espacios participantes.

Los tres recorridos comenzarán a las 19, con distintos puntos de encuentro:

Letras de Ciudad: plaza Pringles, en Córdoba y Paraguay.

plaza Pringles, en Córdoba y Paraguay. Casco Histórico y Cívico: plaza 25 de Mayo, en Córdoba y Laprida.

plaza 25 de Mayo, en Córdoba y Laprida. Caminos de la Educación y la Memoria: plaza San Martín, en Córdoba y Moreno.

Qué se podrá visitar en la Facultad de Ciencias Médicas

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario también abrirá sus puertas de 19 a 24, con una programación que combinará ciencia, arte y actividades para conocer sus espacios de formación.

Habrá un recorrido especial por el Museo de Ciencias Morfológicas y un centro de destrezas quirúrgicas de puertas abiertas. La propuesta incluirá, además, una exposición de trabajos científicos y artísticos realizados por integrantes de la comunidad de la facultad y un punto gastronómico.

Durante el horario de la Noche de Museos Abiertos, el sistema de bicicletas públicas será gratuito. También habrá circuitos especiales en La Merenguita para acompañar la circulación entre las propuestas.

La programación completa y el listado de instituciones participantes se pueden consultar en rosario.gob.ar.