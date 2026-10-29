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Pullaro aceptó las renuncias de Gutiérrez y Falistocco a la Corte Suprema de Santa Fe

La Casa Gris ya envió al máximo tribunal los decretos de Alurralde y Genghini, quienes cubrirán las vacantes que dejarán los magistrados salientes

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

29 de octubre 2026 · 11:09hs
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Rafael Gutiérrez

Foto: Archivo / La Capital

Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe.
Roberto Falistocco

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Roberto Falistocco, ministro del máximo tribunal de la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro aceptó las renuncias a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de Rafael Gutiérrez, actual presidente del máximo tribunal, y de Roberto Falistocco, efectivas a partir del 1° de diciembre próximo.

A través de los decretos N° 2283 y 2284, el jefe de la Casa Gris formalizó la aceptación de las dimisiones y les agradeció a ambos magistrados por “los servicios prestados” en la Corte Suprema.

De ese modo, la Corte queda lista para completar su nueva composición antes de fin de año, una instancia que redefinirá el rumbo de la Justicia provincial.

El futuro de la Corte Suprema

En lugar de Falistocco y Gutiérrez asumirán Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, respectivamente. Los decretos con sus nombres ya fueron enviados al alto tribunal, que a partir del 1º de diciembre deberá tomarles juramento.

“Estamos convencidos de que Gutiérrez y Falistocco le dejaron mucho a la provincia”, sostuvo Pullaro poco antes de aceptar las renuncias de ambos magistrados.

Días atrás, Falistocco había adelantado a La Capital su decisión de materializar su alejamiento de la Corte sobre el cierre de noviembre, una vez concluido el proceso administrativo de su jubilación y resuelto el caudal de trabajo pendiente.

Al efectivizar su salida, el magistrado completará tres décadas y media en el máximo tribunal y siete mandatos como presidente.

>>Leer más: Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por su parte, Gutiérrez, quien ingresó a la Corte en junio de 2000, también había adelantado meses atrás que dejaría el Poder Judicial a fin de año.

Paralelamente, la confirmación de su salida incrementa las expectativas sobre una posible postulación a la Cámara de Diputados provincial por el peronismo de cara a las elecciones locales de 2027.

Si bien el magistrado admitió que mantuvo conversaciones respecto de su eventual desembarco en la política, no precisó con qué espacio podría vincularse.

Tanto Falistocco como Gutiérrez tienen previsto participar de los cuatro acuerdos programados para noviembre. El último de ellos contempla la elección del presidente del alto tribunal para el período 2027, cargo que recaerá sobre el rosarino Daniel Erbetta.

Nuevo escenario

La flamante Constitución de Santa Fe introdujo modificaciones estructurales en el funcionamiento del Poder Judicial y en el régimen de permanencia de sus magistrados (fijó un límite de 75 años como edad máxima obligatoria).

Además, en 2027 y por última vez, el presidente de la Corte Suprema tendrá la responsabilidad de conducir el Tribunal Electoral santafesino.

Con las juras pendientes y las salidas de Gutiérrez y Falistocco, el gobierno provincial completa la reconfiguración del máximo tribunal, que tendrá renovada a más de la mitad de sus integrantes.

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