Quién es el Padre Guilherme, el sacerdote que mezcla electrónica y fe y tocará gratis en Buenos Aires

Conocido mundialmente como el "Padre DJ", llega por primera vez al país con su “Hope Tour” y dará un show en Plaza de Mayo como homenaje al Papa Francisco

El próximo 18 de abril, el sacerdote portugués Padre Guilherme brindará un show gratuito de música electrónica en Buenos Aires . Como homenaje al Papa Francisco, a casi un año de su muerte, el reconocido “Padre DJ", se presentará por primera vez en el país de manera gratuita en la plaza de mayo a partir de las 20 hs.

“Hola, hermanos y hermanas de Argentina. Quiero invitar a todos a vivir un momento muy especial. El día 18 de abril a las 20 hs nos vamos a encontrar en la Plaza de mayo. Junto con la Asociación Miserando, vamos a hacer un gran homenaje al Papa Francisco. Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino”, expresó el cura en un video en redes sociales.

Conocido como el “Padre DJ”, Guilherme es un dj de música electrónica con contenido espiritual. Su propuesta combina sonidos uplifting, drops potentes y remixes de himnos o canciones clásicas con momentos de reflexión, bendiciones y mensajes de fe. En los últimos años, ganó popularidad a nivel global y su llegada a Argentina forma parte de su gira internacional “Hope Tour”, con la que ya recorrió países como Chile, Colombia, Uruguay y México.

Quién es el "Padre DJ"

El sacerdote portugués Padre Guilherme, cuyo nombre real es Guilherme Peixoto, fue ordenado en 1999. Ahora bien, en los últimos años se hizo conocido en todo el mundo como el “Padre DJ” ya que logró destacarse por una propuesta poco habitual: combinar la música electrónica con la fe.

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Más allá de su labor religiosa, encontró en la música una herramienta para acercarse a los jóvenes. Su carrera como DJ comenzó en 2006, cuando buscaba recaudar fondos para su parroquia. En un principio organizaba encuentros de karaoke, pero ante la falta de convocatoria, decidió musicalizar los intervalos. Con el paso del tiempo, su propuesta comenzó a ganar popularidad en Portugal, lo que lo llevó a salir de su parroquia para presentarse en otros encuentros y clubes. Sin embargo, su salto a la fama internacional llegó en 2023, cuando participó en la Jornada Mundial de la Juventud 2023.

Se trata de uno de los encuentros más importantes de la Iglesia Católica, que reúne a jóvenes de todo el mundo en jornadas de reflexión y celebración. En esa edición, realizada en Lisboa, miles de peregrinos acamparon en el Parque Tejo para participar de la misa final encabezada por el Papa Francisco. En la previa a la misa del argentino, el Padre Guilherme se presentó ante már de un millón de personas en un show que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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A partir de ese momento, su carrera como DJ no se detuvo. Así nació su gira internacional “Hope Tour”, con la que ya recorrió países como Chile, Colombia, Uruguay y México. En sus presentaciones, combina sets de música electrónica con bendiciones, mensajes de fe y fragmentos de discursos del Papa Francisco y de Juan Pablo II.

Actualmente, cuenta con casi 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En su cuenta de Youtube cuenta con mas de 100 mil suscriptores.

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