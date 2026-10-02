Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

"Al este del Edén", la miniserie basada en la novela homónima, está disponible en plataformas de streaming

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de tirarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming .

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados. A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

Esta miniserie dramática de época está basada en la novela homónima de John Steinbeck, publicada en 1952. Se trata de una producción creada por Zoe Kazan, nieta de Elia Kazan, quien llevó esta misma historia al cine en 1955, y protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

La trama sigue a las familias Trask y Hamilton en el valle de Salinas, California, desde la Guerra de Secesión hasta la Primera Guerra Mundial. El elemento desestabilizador es la llegada de Cathy, una enigmática y manipuladora mujer cuyas decisiones inmorales afectan a la familia y a su voluntad de reescribir su destino. La producción de 7 capítulos explora la complejidad que deviene del ser humano a lo largo de tres generaciones que se sienten actuales.

“Amores materialistas” - HBO Max

“Amores materialistas” es una comedia romántica que promete disparar todo tipo de reflexiones alrededor de las formas de vincularse y de amar en los tiempos modernos. Tras su estreno en cines el año pasado, llegó al streaming para seguir cultivando una buena cantidad de espectadores. La historia está protagonizada por Dakota Jhonson, Pedro Pascal y Chris Evans, mientras que en la dirección destaca Celine Song, directora de “Past Lives”.

El film sigue a una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York que se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.

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“La empleada” - Prime Video

Después de su exitoso paso por los cines, la película dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried llegó a Prime Video. En este drama oscuro y suspensivo, una mujer que atraviesa un momento difícil encuentra una nueva oportunidad al empezar de nuevo como criada para una pareja adinerada.

Pero al entrar en la dinámica de su nuevo hogar empezará a sufrir los desbalances de la pareja dueña de casa. Con un giro de trama espectacular y un nivel de tensión que se sostiene durante toda la película, “La empleada” es una película imperdible para quienes disfrutan del suspenso.