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Feria del Libro Rosario 2026: Marcela Ternavasio se hará cargo del discurso de apertura

La historiadora y docente universitaria es una de las principales invitadas al evento programado desde el 8 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa

2 de octubre 2026 · 10:57hs
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La investigadora será protagonista del acto inaugural de la Feria del Libro

La investigadora será protagonista del acto inaugural de la Feria del Libro

La Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa Fe dieron a conocer este viernes los últimos detalles pendientes para lanzar la 43ª Feria del Libro en Rosario. A menos de una semana del inicio, las autoridades confirmaron que Marcela Ternavasio será la encargada del discurso de apertura oficial del evento.

La historiadora forma parte de una lista de más de 40 figuras invitadas a charlas de todo tipo desde el jueves 8 de octubre hasta el domingo 18 en el Centro Cultural Fontanarrosa. Además de su intervención en la jornada inaugural, en el penúltimo día presentará su nuevo libro sobre Juan Manuel de Rosas.

Nacida en Cañada de Gómez y formada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la investigadora ratifica el predominio de las mujeres entre las personas elegidas para el discurso de apertura. Ya fueron oradoras del encuentro literario Selva Almada, Claudia Piñeiro y Beatriz Vignoli.

>> Leer más: Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

"Uno de los eventos culturales más importantes del país"

La ministra de Cultura de la provincia de Santa Fe, Susana Rueda, señaló: “Después de todo lo que vivimos en los Juegos Suramericanos, la consigna del gobernador es que no decaiga. Esta articulación que continúa con la Municipalidad de Rosario permite, una vez más, la decisión política de generar estas tendencias contracíclicas con respecto a lo que ocurre a nivel nacional”.

Y agregó: “Es importante que podamos contemplar el contexto: en un momento donde crece la desocupación, donde el escenario social y económico es muy complejo a nivel nacional, acá hay una decisión política de seguir promoviendo políticas culturales que generan empleo, como generaron trabajo los Juegos Suramericanos, como genera empleo la industria editorial”.

Por otra parte, también destacó la importancia de la política del encuentro: “Nos gusta a los rosarinos y a los santafesinos y eso quedó absolutamente evidenciado en los Juegos Suramericanos y seguramente se replique en Feria del Libro de Rosario”.

Asimismo, el secretario de Cultura y Educación de Rosario, Federico Valentini, reafirmó que “Rosario y Santa Fe han consolidado una de las agendas públicas y culturales más importantes, eso tiene que ver con una clara decisión del intendente y el gobernador” y señaló que la propuesta contará con “once días de una feria plural, diversa, pública, gratuita, con más de 350 presentaciones y una fuerte presencia de editoriales, escritoras, escritores y librerías de la ciudad”.

Por otra parte, el funcionario subrayó que se trata de “uno de los eventos culturales más importantes del país” y recordó que “más de 350 mil personas pasaron el año pasado por acá”. Asimismo, anticipó algunas de las propuestas de esta edición, entre ellas una programación especial por los 40 años de Borges, actividades vinculadas a los primeros mil días y a las personas mayores de 65 y un cierre con Noche de Peatonales.

Finalmente, Valentini agradeció a los equipos que participan de la organización y celebró este momento de la ciudad. “Es el momento que nos merecíamos hace muchísimo tiempo”, al tiempo que invitó a todas las rosarinas, rosarinos y visitantes a participar de la Feria.

Por último, Silvana Schulze, coordinadora de la Feria, destacó que “es un orgullo trabajar en un evento tan importante, con muchos escritores de la ciudad que participan presentando sus libros, con librerías y editoriales que tienen un lugar protagonista, como también lo tiene el Espacio de Infancias, donde van a pasar más de 50 actividades y presentaciones de libros dedicadas a los más chicos, con autores de la ciudad y de otros lugares del país”. Y concluyó: "Es muy importante para nosotros que este espacio siga creciendo como viene pasando cada año, con un lugar donde las infancias puedan sentirse cómodas".

Quién es Marcela Ternavasio

Marcela Ternavasio es una de las historiadoras e investigadoras más destacadas de la Argentina, ampliamente reconocida en el ámbito académico internacional por sus innovadores estudios sobre la historia política iberoamericana del siglo XIX. Doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard, ha dedicado su carrera a desentrañar los complejos procesos de construcción institucional, las dinámicas electorales y los liderazgos que surgieron tras la crisis del orden colonial en el Río de la Plata.

Actualmente, se desempeña como investigadora principal del CONICET y profesora honoraria de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de dictar clases de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella. Su rigor analítico y su capacidad para reinterpretar el pasado la llevaron a ser nombrada miembro de número de la Academia Nacional de la Historia en 2016 y a recibir el prestigioso Premio Konex en la categoría de Historia, consolidándose como una voz fundamental de la historiografía contemporánea.

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Su extensa obra bibliográfica incluye títulos clave para comprender la transición hacia la modernidad política en la región, tales como La revolución del voto, Gobernar la revolución e Historia de la Argentina, 1806-1852. A través de sus investigaciones, que combinan el análisis de las estructuras de poder con los itinerarios de figuras bisagra de la época, Ternavasio logra acercar al público especializado y general una mirada lúcida sobre los conflictos y consensos que dieron forma a la nación.

Gran agenda de invitados

Como siempre, la Feria ofrecerá una gran feria donde convivirán grandes sellos nacionales y editoriales independientes locales, al igual que librerías de lo más diversas. Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

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Este año, la lista de invitados incluye a Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri, María O'Donnell, Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra.

La entrada es gratuita, pero requiere gestionar previamente un código QR personal e intransferible que se adquiere por única vez en la web rosario.gob.ar. El ingreso a las salas es por orden de llegada según la capacidad.

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