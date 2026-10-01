El gas sube 1% en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Litoral Gas informó que el aumento será de entre $100 y $500 para el 75% de los hogares. Los usuarios perderían descuentos del 30% y del 50% cuando se promulgue la modificación de la ley de zona fría

Comienza un nuevo mes y llegan los aumentos de tarifas. La zona que atiende la distribuidora Litoral Gas tendrá un aumento del 1% a partir de este jueves, un porcentaje que para el 75% de los usuarios residenciales equivale a entre $100 y $500 , explicaron desde la compañía. Sin embargo, los hogares santafesinos alcanzados por el régimen de zona fría enfrentarán una suba mayor cuando se concrete la eliminación de ese beneficio.

La modificación, aprobada por el Senado el 24 de septiembre , dejará a esos usuarios sin los descuentos del 30% y del 50% que reciben actualmente. La continuidad de las bonificaciones por zona fría está sujeta a la promulgación de la reforma, se estima que se publique en breve.

El Senado convirtió en ley el recorte del régimen con 38 votos a favor y ocho en contra, en una sesión atravesada por diferencias entre el oficialismo y sus aliados. Parte de la oposición se retiró del recinto durante el tratamiento de la iniciativa.

La reforma impulsada por el gobierno nacional reduce el alcance territorial del beneficio ampliado en 2021, que incorporó a Rosario y otras localidades santafesinas. El nuevo esquema reserva la bonificación geográfica para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en las zonas excluidas la asistencia dependerá de las condiciones socioeconómicas de los hogares.

El cambio generó cuestionamientos incluso entre sectores que habitualmente acompañan al oficialismo. Durante el debate, senadores radicales advirtieron que el recorte trasladará un mayor esfuerzo económico a las familias y reclamaron que los subsidios contemplen las diferencias climáticas, estacionales y de ingresos.

Bonificación para los diferentes usuarios

Hasta que se aplique la modificación, el régimen contempla una bonificación general del 30%, que alcanza el 50% para los usuarios en situación de vulnerabilidad. Su eliminación encarecerá el servicio, aunque el impacto final dependerá del consumo, la categoría tarifaria y los subsidios que conserve cada hogar.

La pérdida del descuento no equivale a un aumento del mismo porcentaje. Como referencia matemática, un importe de $100 que hoy se paga a $70 por la bonificación del 30% subiría un 42,9% al volver a su valor completo. Ese cálculo corresponde al importe bonificado y no constituye una estimación del incremento de toda la factura, se explicó.

En cuanto al ajuste vigente desde octubre, Litoral Gas indicó que responde a la actualización del precio del gas y de los componentes regulados de transporte y distribución. Los nuevos cuadros fueron definidos por el gobierno nacional y publicados en el Boletín Oficial.

El efecto sobre cada usuario dependerá también de su inclusión en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Para los comercios y las pymes, la distribuidora estimó igualmente una suba promedio mensual del 1%. Sobre los componentes tarifarios inciden, además, los impuestos proporcionales aplicados al servicio.