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Llega a Rosario la 22ª edición de "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

En esta oportunidad habrá un emotivo homenaje a Mercedes Sosa. La cita es el próximo 7 de octubre en el teatro Astengo

1 de octubre 2026 · 20:38hs
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Llega a Rosario la 22ª edición de Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef

El teatro Astengo será el punto de encuentro de la solidaridad y el arte con la llegada de la 22ª edición de “Danzar por la paz” a beneficio de Unicef. La cita es el próximo miércoles 7 a las 20.30.

Esta gala estará dedicada a rendir homenaje a Mercedes Sosa, ícono indiscutido de la música latinoamericana y Embajadora de Buena Voluntad de Unicef para América Latina y el Caribe desde 1999. A través de diversos lenguajes escénicos, la danza interpretará su legado y convertirá su voz en movimiento.

Con la conducción de Analía Bocassi, esta iniciativa —considerada un clásico de la cartelera cultural de Buenos Aires— llega a la ciudad para invitar a las familias a disfrutar de una experiencia artística de excelencia y, al mismo tiempo, formar parte de una causa que trasciende el escenario.

La velada contará con la participación especial de Victoria Birchner y Franco Luciani. Asimismo, con una cuidada curaduría artística, el espectáculo ofrecerá un recorrido por la danza contemporánea, neoclásica y folklórica.

>>Leer más: Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Así se reunirán en un mismo escenario grandes artistas y destacadas compañías de la danza argentina: Romina Panelo, Jazmín Gude Alonso y Emanuel Gómez, del Ballet Argentino de La Plata; Brenda Vera y Facundo Cornejo, del Ballet Oficial de la Provincia de Córdoba; Matías Gallitelli, del Ballet Porteño; el dúo conformado por Isaac Gardella y Priscila López; Florencia Passoni y Rubén Forlín, junto a la Compañía La Biaba; Koi Ballet; y la Compañía de Danza Contemporánea Vendaval, de la ciudad de Santa Fe.

Todo lo recaudado con la venta de localidades contribuirá con los proyectos que Unicef realiza en favor de niños y adolescentes que más lo necesitan en Argentina y el mundo. Las entradas se encuentran a la venta desde $15.000 y pueden adquirirse a través de Ticketek o directamente en la boletería del teatro.

Acerca de Unicef

En Unicef trabajan en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y las niñas más desfavorecidos del mundo. Para salvar sus vidas, defender sus derechos, ayudarles a alcanzar su máximo potencial. Se encuentran en 190 países y territorios.

Para obtener más información sobre Unicef y su labor en favor de los niños y las niñas, se puede visitar www.unicef.org.ar.

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