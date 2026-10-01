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Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Los búnkeres eran disputados por otra organización delictiva a la banda de Fran Riquelme, quien cumple una condena a prisión perpetua por homicidios, extorsión y narcotráfico.

1 de octubre 2026 · 17:41hs
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Las topadoras derribando el búnker de Fran Riquelme

Las topadoras derribando el búnker de Fran Riquelme, en Felipe Moré al 600 bis

Las acciones contra los búnkeres regentados por una organización delictiva afincada en zono noroeste y por otro lado anteriormente a cargo de la banda de Fran Riquelme, detenido y con una larga condena a perpetua por delante. Este jueves efectivos de la policía provincial derribaron un búnker de venta de drogas ubicado en Felipe Moré y Lucio V. López y clausuraron con guardia policial otro inmueble en Felipe Moré 609 bis. Los procedimientos se realizaron en barrio Industrial, en el límite con los barrios Empalme Graneros y Ludueña. Con estas dos intervenciones, se alcanzaron las 90 en la ciudad de Rosario y las 149 en todo el territorio de la provincia.

El subsecretario de Seguridad Pública, Marcelo Albornoz, explicó durante la acción legal que :“desde la creación de la Ley de Microtráfico venimos trabajando intensamente, día a día, en los barrios de las distintas localidades de la provincia. Estos puntos de venta generan violencia: homicidios, balaceras, extorsiones y usurpaciones”.

La investigación sobre la banda

La fiscal Mercedes Banchio brindó detalles de la causa y explicó que la investigación comenzó a fines de 2025. “En uno de estos domicilios no solo encontramos material estupefaciente, sino también armas de fuego. Ya fueron imputadas 18 personas por varios delitos, entre ellos asociación ilícita y comercio organizado de estupefacientes. También hay homicidios conexos”, indicó.

En el mismo sentido, la fiscal Marina Vigo explicó que la investigación se inició a raíz de varios homicidios y una tentativa de homicidio vinculados con una organización delictiva que operaba en el barrio y estaba asociada a Francisco Riquelme. “Hubo varios homicidios que actualmente se investigan, una tentativa de homicidio y otros hechos de violencia relacionados con amenazas y usurpaciones de viviendas para la comercialización de estupefacientes”, detalló.

“A raíz de todos estos delitos, se logró iniciar una investigación por asociación ilícita y comercio organizado de estupefacientes”, agregó. Por último, el fiscal Diego Giro señaló: “Este es un barrio históricamente disputado entre bandas. En su momento lo regenteaba Francisco Riquelme y, luego de que fuera detenido y condenado a prisión perpetua, esas bandas se regeneraron con su hijo y continuaron operando”.

Riquelme, un pesado con perpetua

Giro destacó el aporte de las fuerzas de seguridad provinciales y federales en una investigación “muy larga”. “Atacamos nuevamente a esta banda, que se había regenerado y contaba con la participación de un abogado que facilitaba que las indicaciones impartidas desde la cárcel por personas detenidas fueran transmitidas a quienes operaban en el territorio. Actualmente, ese abogado y las demás personas imputadas se encuentran en prisión preventiva”, concluyó.

Riquelme fue detenido el 3 de abril de 2020 en su casa de Felipe More al 600 bis, un punto donde concluyen los límites de los tres barrios; Ludueña; Emplame e Industrial. Riquelme es un hombre de temer y trabajo bajo las órdenes de Eteban Alvarado. Fue sindicado uno de los autores de la brutal intento de homicidio de Mariana Ortigala, que recibió en marzo de 2020 una verdadera luvia de plomo en su casa de Roldán.

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