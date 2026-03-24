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Netflix sorprendió al confirmar quiénes protagonizarán la quinta temporada de "Bridgerton"

Tras estrenar este año la cuarta temporada dedicada a Benedict y Sophie, la plataforma comenzó a develar algunos secretos de la próxima tanda de capítulos

24 de marzo 2026 · 10:52hs
Netflix. La nueva temporada de Bridgerton ya está en marcha.   

Netflix. La nueva temporada de Bridgerton ya está en marcha. 

 

Tras semanas de especulaciones, finalmente Netflix confirmó quiénes serán protagonistas de la próxima temporada de la popular serie "Bridgerton" y la novedad dejó a todos sorprendidos. Es que la quinta temporada estará dedicada a Francesca Stirling, quien ya se casó y luego enviudó. Pero habrá que tener paciencia: los nuevos capítulos recién llegarían en 2028.

La plataforma de streaming ha desafiado las apuestas, que situaban en primera posición la historia de Eloise y su pretendiente. En las últimas horas, Netflix anunció que "Bridgerton" se abocará a un amor entre dos mujeres en su quinta temporada. La producción de esos capítulos ya está en marcha.

Netflix y Shondaland han revelado, a través de un video de YouTube, que la nueva temporada de la aclamada serie Bridgerton tendrá una historia dedicada a Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali baduza) . Será la primera vez que 'Los Bridgerton' sea protagonizada por una pareja del mismo sexo.

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>> Leer más: Netflix sorprende a los fans argentinos de "Bridgerton" con un evento especial en Buenos Aires

La trama de la quinta temporada de "Bridgerton"

¿Qué se sabe, hasta el momento, de la quinta temporada de "Bridgerton"?

La temporada quinta tendrá también 8 episodios y se rodará en Londres, Inglaterra. Por lo anticipado, Netflix confirma que vuelve a modificar el orden original de los libros de Julia Quinn, en los que está inspirada la historia. La primera vez fue cuando contó primero historia de Colin y Penelope Bridgerton y luego la de Benedict. Según el orden, correspondía adaptar la novela de Eloise pero la plataforma decidió saltarse esa temporada (¿será acaso la sexta?) y dedicarse a "El corazón de una Bridgerton" que tiene como centro a Francesca.

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La sinopsis es la siguiente: "Dos años depsués de perder a su querido marido John, Francesa decide reingresar al mercado matrimonial por razones prácticas. Pero cuando la prima de Johan, Michaela, regresa a Londres para ocuparse de la finca Kilmartin, los sentimientos encontrados de Fran la harán dudar entre apegarse a sus intenciones pragmáticas o dejarse llevar por sus pasiones más profundas".

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