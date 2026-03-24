Netflix sorprendió al confirmar quiénes protagonizarán la quinta temporada de "Bridgerton"

Tras estrenar este año la cuarta temporada dedicada a Benedict y Sophie, la plataforma comenzó a develar algunos secretos de la próxima tanda de capítulos

Tras semanas de especulaciones, finalmente Netflix confirmó quiénes serán protagonistas de la próxima temporada de la popular serie " Bridgerton " y la novedad dejó a todos sorprendidos. Es que la quinta temporada estará dedicada a Francesca Stirling, quien ya se casó y luego enviudó. Pero habrá que tener paciencia: los nuevos capítulos recién llegarían en 2028.

La plataforma de streaming ha desafiado las apuestas, que situaban en primera posición la historia de Eloise y su pretendiente . En las últimas horas, Netflix anunció que "Bridgerton" se abocará a un amor entre dos mujeres en su quinta temporada. La producción de esos capítulos ya está en marcha.

Netflix y Shondaland han revelado, a través de un video de YouTube, que la nueva temporada de la aclamada serie Bridgerton tendrá una historia dedicada a Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali baduza) . Será la primera vez que 'Los Bridgerton' sea protagonizada por una pareja del mismo sexo.

No teman, queridos lectores, pues cierta condesa encontrará el amor una vez más... La temporada 5 de 'Bridgerton' ya está en producción. pic.twitter.com/290f4wHNq0

La trama de la quinta temporada de "Bridgerton"

¿Qué se sabe, hasta el momento, de la quinta temporada de "Bridgerton"?

La temporada quinta tendrá también 8 episodios y se rodará en Londres, Inglaterra. Por lo anticipado, Netflix confirma que vuelve a modificar el orden original de los libros de Julia Quinn, en los que está inspirada la historia. La primera vez fue cuando contó primero historia de Colin y Penelope Bridgerton y luego la de Benedict. Según el orden, correspondía adaptar la novela de Eloise pero la plataforma decidió saltarse esa temporada (¿será acaso la sexta?) y dedicarse a "El corazón de una Bridgerton" que tiene como centro a Francesca.

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La sinopsis es la siguiente: "Dos años depsués de perder a su querido marido John, Francesa decide reingresar al mercado matrimonial por razones prácticas. Pero cuando la prima de Johan, Michaela, regresa a Londres para ocuparse de la finca Kilmartin, los sentimientos encontrados de Fran la harán dudar entre apegarse a sus intenciones pragmáticas o dejarse llevar por sus pasiones más profundas".