Qué pasó en la batalla de Mery, la rosarina que conquistó "La voz Argentina"

Durante las audiciones a ciegas, Mery sorprendió al interpretar su propia versión de “Wapo Traketero” , el tema debut de la también rosarina Nicki Nicole, figura clave de la música urbana argentina. Su performance no solo conquistó al público, sino que logró que dos juradas se dieran vuelta. Finalmente, Mery optó por unirse al equipo de la estrella pop.

En la última gala del programa, le tocó enfrentar su primera batalla junto a Aimel Sali. Juntas interpretaron “Training Season” de Dua Lipa y, aunque Mery no logró continuar en el certamen, recibió elogios de todos los jurados y su presentación fue destacada como una de las mejores batallas de la temporada.

María y Aimel, fans de Dua Lipa

El equipo de Lali, en colaboración con Dillom, eligió “Training Season” de Dua Lipa como la canción para la batalla. Un tema pop potente, ideal para que las jóvenes pudieran brillar.

El entusiasmo de las chicas fue inmediato. “A mí Dua Lipa me encanta. Me puse re contenta”, expresó Mery al enterarse de la elección.

Durante el coaching, tanto Mery como Aimel se animaron a improvisar y jugar con la canción. Dillom les dedicó unas palabras de aliento: “Les va a salir hermoso”.

Ambos coach destacaron que iba a ser una batalla difícil: “Creo que las dos tienen mucha potencia, a las dos les queda muy bien la canción. Pero se va a destacar la que le ponga más garra a la performance”.

La batalla de María y Aimel

María San Dámaso y Aimel Sali se subieron este jueves al ring de La Voz Argentina para demostrar sus habilidades vocales y su potencia escénica. Con estilos muy distintos pero con mucho carácter, interpretaron el hit pop “Training Season” de Dua Lipa.

Al finalizar, ambas se fundieron en un abrazo. “¡Qué capas, chicas! Estuvo buenísimo… qué problemón tengo”, exclamó Lal mientras trataba de decidir a quién salvar.

Luego llegó el momento de las devoluciones. Juliana Gattas fue contundente: “La rompieron increíble. La verdad, no tengo nada que criticarles a ninguna de las dos.” Lali, entre risas nerviosas, pidió ayuda al resto: “Ay, díganme algo, necesito ayuda”.

Ale Sergi destacó matices en la interpretación de ambas: “Siento que María fue más sólida en lo vocal, pero Aimel comenzó con onda y acting.”

Por su parte, Soledad Pastorutti valoró la dificultad del tema pero se inclinó por una de las concursantes: “Fue espectacular, las felicito. Estos temas son muy difíciles de sostener, y estuvieron siempre arriba. Pero me pasa algo con Aimel… siento que batalló un poquito más, me llamó la atención su forma de decir. Tiene algo personal que a mí me resulta muy atractivo”.

Luck Ra no pudo tomar partido: “Me encanta cuando son tan buenas y no tengo que decidir yo porque la paso mortal”.

La decisión de Lali

Finalmente, llegó el turno de Lali y la decisión más difícil de la noche: “Me encantaría seguir trabajando con las dos, son bárbaras”, comenzó. Luego, dirigiéndose a María, agregó: “Tu sonrisa es una cosa loca… ¡mirá esa mujer cómo se ríe!”

Sin emabrgo, concluyó: “Es muy injusto cuando la rompen las dos, pero son las reglas del juego. Quien no nombre, que sepa que se lleva mi admiración y lo que necesite de mí, fuera de este programa”.

La elegida fue Aimel, que continuará en el Team Lali.

María abrazó a su compañera y, con una sonrisa enorme, agradeció la oportunidad. Antes de retirarse, recibió el reconocimiento de Lali: “Nunca te vi con nervios, siempre lo diste todo. ¡Una reina!”.

En redes sociales, el video de la batalla entre María San Dámaso y Aimel Sali rápidamente se llenó de comentarios. Muchos usuarios expresaron su admiración por el talento de María y lamentaron que no pudiera continuar en el programa. Incluso, varios pidieron que se le dé una segunda oportunidad en la etapa de “La Revancha” para que pueda volver al escenario y seguir demostrando todo lo que tiene para dar.

