Noche de llanto en "La Voz Argentina": tras una conmovedora batalla, Lali hizo el primer "robo"

La emotiva performance de Oscar y Rogelio

Óscar Burgos Espinoza y Rogelio Posat interpretaron “Cuando un amigo se va” y el llanto entre los jurados fueron inevitables. Al finalizar, incluso, los cinco se pusieron de pie para aplaudir al dueto.

“Nos emocionaron a todos”, confesó Nico Ochiatto. “Esta emoción del tema que compartimos nos impidió un poquito ser competencia. Sabemos que es uno u otro, pero de todas maneras hay un sentimiento que circula y hace difícil la competencia”, afirmó uno de los participantes.

Rápidamente llegó la devolución de los jurados. Juliana Gattas le agradeció al dueto: “Gracias por traer emociones inusuales que este tipo de letras no suceden tanto hoy en día y hablan de cosas que a mí me parten, me partieron al medio, no puedo juzgar otra cosa que la emoción que trajeron a este estudio”. Lali, al borde de las lagrimas, agregó: “Yo lo que vi fue a dos profesionales que nos vinieron a recordar que es cantar y para que hay que cantar”.

Por su parte, La Sole dijo: “Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores, y es una cosa que lamentablemente en la sociedad de hoy hemos perdido… y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza”.

Entre lágrimas, agregó: “Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a toda la sociedad”.

El robo de Lali Espósito

El momento más difícil llegó luego, cuando La Sole tuvo que tomar una decisión.

“Yo me voy a quedar con Rogelio esta noche”, anunció la cantante folklórica. Inmediatamente, se levantó para abrazar a Óscar. Fue entonces cuando Rogelio, conmovido, le agradeció: “esperamos que en el futuro estemos como ella dijo a al altura de poder brindar lo que vos recibiste y seguir brindandolo a todos. Despues d elo que paso aca, creo que no quedan dudas de que vamos a seguir haciendo cosas juntos”.

Así, se retiró del escenario y llegó el turno de Óscar de despedirse del certamen. “Estoy muy contento y agradecido por lo que viví acá. Aprendí muchas cosas”, dijo con humildad en sus palabras finales.

Mientras se disponía a abandonar el escenario, en medio de los aplausos del estudio y los jurados, ocurrió lo inesperado: Lali Espósito apretó el botón rojo e hizo el primer "robo" de la noche, incorporando a Óscar Espinoza a su equipo. “¡Vos no te vas a ningún lado, Óscar!”, exclamó la jurado.

Y agregó: “Pensaba en las canciones, en la emoción que tiene para dar, y dije: nosotros tenemos que seguir escuchándolo. ¡Bienvenido al Team Lali!”

