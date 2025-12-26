Cacho Deicas reapareció con otra banda y volvió a cantar cumbia

El histórico cantante santafesino presentó un enganchado de 40 minutos que recorre grandes clásicos al ritmo de la cumbia

Rubén Cacho Deicas sorprendió a sus seguidores con un regalo especial de Navidad. El exvocalista de Los Palmeras lanzó un enganchado de 40 minutos , acompañado por una banda de música tropical. Pero no se trata de Los Palmeras.

Después de casi un año de su internacion tras presentar un “déficit neurológico agudo”, el cantante tropical continúa retomando su carrea musical lejos de Los Palmeras. Cabe recordar que ese episodio marcó el inicio de un período complejo: reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, conflictos familiares y hasta acciones legales sacudieron al emblemático grupo de cumbia. Lo que comenzó como una pausa médica terminó exponiendo profundas diferencias internas que derivaron en la salida definitiva de Deicas del conjunto tropical.

En julio, reapareció como invitado en un show de Los Iracundos y luego participó del programa de streaming Un Poco de Ruido, donde volvió a cantar en vivo y habló sobre su proceso de recuperación . Más tarde, a fines de noviembre, realizó su primer show como solista en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires. Y, a principios de diciembre, el músico santafesino volvió a presentarse ante el público con un show completo en la Estación Belgrano.

Ahora, Rubén “Cacho” Deicas vuelve junto a la banda Sin Miedo , lanzó un enganchado de cumbia en la Session #54 .

El nuevo lanzamiento de Cacho Deicas

El cantante de música tropical se unió a la productora Sin Miedo, un canal de YouTube que invita a artistas de distintos géneros a reinterpretar canciones bajo un estilo particular: versiones al ritmo de la cumbia.

La productora ya cuenta con sesiones junto a reconocidos artistas como Ráfaga, Grupo Trinidad, Mario Pereyra, Román El Original, Neo Pistea, entre otros.

En esta oportunidad, fue Rubén “Cacho” Deicas quien se sumó al formato y realizó un enganchado de 40 minutos, en el que interpretó distintas canciones al ritmo de la cumbia. En el video se lo puede ver acompañado por la banda tropical, con un escenario al aire libre en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe, sumando un marco especial al regreso del histórico cantante.