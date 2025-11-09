La Capital | Zoom | Kim Kardashian

La serie de Kim Kardashian, Glenn Close y Naomi Watts, ¿es la peor de la historia?

"All’s Fair" ya ostenta el record de tener la major cantidad de críticas negativas. Aseguran que, además de una trama muy pobre, tiene "las peores escenas de besos jamás filmadas"

9 de noviembre 2025 · 20:56hs
La serie de Kim Kardashian, Glenn Close y Naomi Watts, ¿es la peor de la historia?

"All’s Fair", la ficción televisiva de abogados protagonizada por Kim Kardashian, ¿es la peor serie de la historia? Esta pregunta se la hacen medios como BBC, The Times o The Guardian, mientras que USA Today no tiene dudas: sí, no ha existido ninguna peor.

"Desastrosa", fue la calificación de Variety, mientras que The Hollywood Reporter afirma que "Kardashian es una protagonista apropiadamente rígida para el vacío de Ryan Murphy".

Murphy, responsable de series tan populares como "Glee", "American Horror Story" o "Pose", es el productor de esta ficción en la que a Kardashian la acompañan nombres de la talla de Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, que se estrenó este martes en Hulu en Estados Unidos y en Disney+ a nivel internacional. Pero ni la participación de esas prestigiosas actrices impiden el naufragio de una serie que en la web Rotten Tomatos, que recopila críticas tanto profesionales como de fans, aparece con solo un seis por ciento de opiniones positivas.

En CNN evalúan si la serie quizás sea tan mala que termina por convertirse en buena. La Revista Time va más allá y asevera que "es tan mala que podría ser arte", y señala que "es un Sex and the City multigeneracional en el lugar de trabajo, si el sexo fuera todo palabrería y la ciudad irrelevante y el humor no necesariamente intencional". Y añade que "podría ser una surrealista y autoconsciente performance artística" sobre el colapso en la era Trump "de un feminismo pop complaciente".

The Telegraph dice que es la peor serie de las producidas hasta la fecha por Murphy, y el británico The Guardian destaca que "la nueva serie de Ryan Murphy, repleta de estrellas y con un reparto de lujo, ha recibido algunas de las críticas más impactantes que hemos visto en mucho tiempo, incluyendo muchas calificaciones de cero estrellas".

"No sabía que todavía era posible hacer que la televisión fuera tan mala", afirmó la crítica de Lucy Magan, que lamenta que "ni siquiera Glenn Close puede salvar este desastre de Ryan Murphy de sus tramas sombrías, personajes despistados y las peores escenas de besos jamás filmadas".

Kardashian interpreta a Allura Grant en una serie que sigue a un equipo de abogadas que dejan un bufete dominado por hombres para crear su propia firma en Los Ángeles.

Noticias relacionadas
Dua Lipa cerró sus presentaciones en Buenos Aires este sábado.

Dua Lipa cantó un tema de Miranda! para despedirse de Argentina

Lucía Adúriz y Violeta Urtizberea protagonizan Quiero decir te amo, la obra de Mariano Tenconi Blanco que llega el sábado 15 al teatro La Comedia

Violeta Urtizberea y Lucía Adúriz llegan a Rosario con la obra "Quiero decir te amo"

Dua Lipa cantó uno de los hits de Soda Stereo.

Dua Lipa hizo vibrar al Monumental y cantó "De música ligera"

En su segunda edición, Fuera de Campo se consolida como un evento que busca llenar el vacío de representación que dejó el Festival de Mar del Plata

Fuera de Campo, el festival paralelo a Mar del Plata, en defensa del cine argentino

Ver comentarios

Las más leídas

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Lo último

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y es único líder

Regional Amateur: PSM Fútbol venció a Coronel Aguirre y es único líder

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Brasil reconstruye una ciudad totalmente en ruinas tras el paso de un tornado

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

El histórico inmueble donde funcionó uno de los espacios culturales más trascendentes de Rosario. se ofrece nuevamente en alquiler. El intento de reconvertirlo en la galería Paseo Star duró apenas seis meses
Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778
Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei
Política

Qué papel juega Losada en la polémica reforma laboral que impulsa Milei

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La historia del fan irlandés que viajó a Rosario para correr la maratón Bielsa

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Pichetto contra Mercado Libre: Shein y Temu te van a pasar por arriba
Economía

Pichetto contra Mercado Libre: "Shein y Temu te van a pasar por arriba"

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones
Información General

Quini 6 vacante: el pozo acumulado por primera vez supera los $10.000 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni, a seis meses del accidente: "Tengo la esperanza de recuperarme"

Newells se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Newell's se despertó, quedó muy cerca de la permanencia y parece que será el fin de la pesadilla

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Ovación
Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Por Gustavo Conti
Ovación

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Fórmula 1: Lando Norris cada vez más cerca y cada vez más rechazado

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Franco Colapinto cerró cantando con los fans: su mejor resumen de Brasil en la Fórmula 1

Aldosivi ganó y Newells ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Aldosivi ganó y Newell's ahora espera que no lo haga Godoy Cruz para asegurarse la permanencia

Policiales
Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años
Policiales

Crimen y denuncia de robo en Pérez: mataron a un hombre de 59 años

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Femicidio en Villa G. Gálvez: detuvieron al principal sospechoso en Rosario

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del crimen que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Ciudad
Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: con casi 43 mil inscriptos, se realizará esta semana un nuevo sorteo

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Del Teatro Arteón al fallido Paseo Star: se alquila el emblemático edificio de Sarmiento 778

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día
Información General

Cierre del gobierno de EEUU: hay más de 2.000 vuelos cancelados por día

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Por Pablo Mihal
Ovación

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero que esto no vuelva a ocurrir"

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios
La Ciudad

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su expareja

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió la inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140 % más de mamografías en Santa Fe

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división
Ovación

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

A Newells lo vamos a sacar adelante: el contundente mensaje de Luciano Herrera
Ovación

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Se vienen los Martín Fierro de salud y la Fundación Víctor J. Vilela dirá presente

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero
La Región

Un impactante choque en la ruta entre un colectivo y un camión cerca de Piñero

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste
Policiales

Un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene