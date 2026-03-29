La Capital | Zoom | plan

Plan Divino, el show que arrasa en el país, llega a Rosario con "100 % Charly"

Con una banda con alta representación rosarina, se promete una noche emotiva que repasará todas las etapas de García

29 de marzo 2026 · 07:55hs
Plan Divino

Plan Divino, el espectáculo que viene creciendo en cada presentación, vuelve a Rosario con una propuesta 100% dedicada a Charly García

Tras conquistar el Anfiteatro de Rosario y agotar funciones en Buenos Aires, el espectáculo que revive la obra de Charly García vuelve a la ciudad. La cita será el 9 de mayo en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20 % de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

La banda liderada está liderada por el rosarino Tiago Galíndez y tiene músicos de la talla de Agustín Borsini, Tato Zeballos, Pato Masini y Yago Varas y Mery San Damaso, entre otros. Además, la banda contó con invitados como Mia Folino, Alfredo Toth, Antonio Birabent y Pablo Guyot entre otros.

>> Leer más: Plan Divino: un homenaje único a Fito Páez y Charly García, con artistas locales e invitados de lujo

Mucho más que un tributo a Charly García

Plan Divino viene creciendo show a show. Después de un paso arrollador por el Anfiteatro Municipal de Rosario, donde convocó a miles de personas en una noche inolvidable, y de presentaciones explosivas en Buenos Aires como Niceto Club y dos funciones en el Nd Teatro, la banda llega ahora con su espectáculo “100 % Charly”.

El formato promete intensidad y emoción, en conexión directa con la obra de Charly García, recorriendo todas sus etapas: desde Sui Generis hasta su carrera solista, pasando por Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros.

Lejos de ser un simple tributo, Plan Divino construye una experiencia artística sólida, con músicos de alto nivel, arreglos fieles pero con identidad propia y una puesta que combina potencia rockera con sensibilidad. Esa fórmula es la que viene generando un crecimiento sostenido y un boca en boca que se traduce en salas llenas y nuevos destinos.

El show en El Círculo marca un nuevo salto para la banda. En las próximas semanas, el espectáculo continuará su recorrido por distintas ciudades, incluyendo presentaciones en San Lorenzo, Tucumán y Córdoba, además de sumar fechas internacionales en Uruguay y Chile.

Noticias relacionadas
Pity Álvarez reunió a más de 35.000 personas en Córdoba.

Confirmado en Rosario: Pity Álvarez vuelve al fin y anunció un show en el autódromo

Sobredosis de Soda, una de las bandas tributo más celebradas, vuelve a Rosario para recrear el mítico MTV Unplugged

Sobredosis de Soda, tributo a Soda Stereo, llega a Rosario con "Vuelo Stereo"

El rosarino Bruno Valenti compuso la música para el documental Los sueños de Elma, sobre una madre de Malvinas

Documental, sinfónico y coral: una obra sobre Malvinas se presenta en tres formatos

La película Cumbres Borrascosas llega a una plataforma de streming a fines de marzo

"Cumbres Borrascosas", la película del momento, llega al streaming: cuándo y dónde verla

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Lo último

Venado Tuerto se suma a las ciudades cardioprotegidas del país

Venado Tuerto se suma a las ciudades cardioprotegidas del país

Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Sanatorio de Niños y Grupo Oroño acompañan la campaña provincial de vacunación infantil

Sanatorio de Niños y Grupo Oroño acompañan la campaña provincial de vacunación infantil

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

El aumento es de un 20 por ciento e incluye también al cerdo. La venta de los productos bovinos se desploma un 40 por ciento

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

Por Nicolás Maggi
Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Por Javier Felcaro
Política

La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Ovación
Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

Policiales
Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste
Policiales

Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

La Ciudad
Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

La escritora que crea sus textos en un bar de Lourdes, el barrio donde eligió vivir

La escritora que crea sus textos en un bar de Lourdes, el barrio donde eligió vivir

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Netanyahu impone su agenda a Trump

Por Jorge Asís
Política

Netanyahu impone su agenda a Trump

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Newells vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina
Ovación

Newell's vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Por Gustavo Conti
Ovación

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla
OVACIÓN

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública
politica

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: Expropiar está mal
Política

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: "Expropiar está mal"

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo
La Ciudad

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
La Ciudad

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años
Policiales

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años