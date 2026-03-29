Plan Divino, el show que arrasa en el país, llega a Rosario con "100 % Charly"

Con una banda con alta representación rosarina, se promete una noche emotiva que repasará todas las etapas de García

Plan Divino, el espectáculo que viene creciendo en cada presentación, vuelve a Rosario con una propuesta 100% dedicada a Charly García

Tras conquistar el Anfiteatro de Rosario y agotar funciones en Buenos Aires, el espectáculo que revive la obra de Charly García vuelve a la ciudad. La cita será el 9 de mayo en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20 % de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

La banda liderada está liderada por el rosarino Tiago Galíndez y tiene músicos de la talla de Agustín Borsini, Tato Zeballos, Pato Masini y Yago Varas y Mery San Damaso, entre otros. Además, la banda contó con invitados como Mia Folino, Alfredo Toth, Antonio Birabent y Pablo Guyot entre otros.

Mucho más que un tributo a Charly García

Plan Divino viene creciendo show a show. Después de un paso arrollador por el Anfiteatro Municipal de Rosario, donde convocó a miles de personas en una noche inolvidable, y de presentaciones explosivas en Buenos Aires como Niceto Club y dos funciones en el Nd Teatro, la banda llega ahora con su espectáculo “100 % Charly”.

El formato promete intensidad y emoción, en conexión directa con la obra de Charly García, recorriendo todas sus etapas: desde Sui Generis hasta su carrera solista, pasando por Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros.

Lejos de ser un simple tributo, Plan Divino construye una experiencia artística sólida, con músicos de alto nivel, arreglos fieles pero con identidad propia y una puesta que combina potencia rockera con sensibilidad. Esa fórmula es la que viene generando un crecimiento sostenido y un boca en boca que se traduce en salas llenas y nuevos destinos.

El show en El Círculo marca un nuevo salto para la banda. En las próximas semanas, el espectáculo continuará su recorrido por distintas ciudades, incluyendo presentaciones en San Lorenzo, Tucumán y Córdoba, además de sumar fechas internacionales en Uruguay y Chile.