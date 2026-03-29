La Capital | Ovación | Newell's

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Tras su esperado primer triunfo y con la base de esa conquista, Newell's se mide hoy, a las 20.15, ante Acassuso en Rafaela, en su debut en este esquivo certamen

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

29 de marzo 2026 · 06:15hs
El entrenador de Newells apostaría por un once de arranque que sería muy parecido al que utilizó ante Gimnasia de Mendoza. Busca una señal de confirmación.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El entrenador de Newell's apostaría por un once de arranque que sería muy parecido al que utilizó ante Gimnasia de Mendoza. Busca una señal de confirmación.

Tras la primera victoria del año que generó un manto apaciguador, bastante tardío, que se hizo esperar más de la cuenta, Newell's comienza a hacer su camino en la Copa Argentina, un flanco que lo encuentra en pleno inicio de una levantada en el torneo, y que no debe confundir sus objetivos, sus desafíos y los mandatos sobre la dirección que debe continuar afirmando para no seguir atado al fondo de las tablas, acercándose peligrosamente a una cornisa de riesgos que llegó a asomar socarronamente en su horizonte.

La Lepra necesita seguir alejándose de esa conspiradora línea roja, de esa zona de amenazas que se transforman en ataduras condicionantes. En ese marco, de revoluciones y de niveles de tensiones y reclamos que van bajando, su comienzo de esta noche en la Copa Argentina, a las 20.15, ante Acassusso, en Rafaela, por los 32avos de final de este certamen, se presenta como una oportunidad de continuar acentuado estos esbozos iniciales positivos que, después de tantos intentos, surgieron en el trayecto rojinegro.

Este Newell’s no tiene que caer en ambiciones desmedidas, que lo sitúen detrás de retos o peleas que estén por encima de su rango de alcance y de sus posibilidades. Debe sincerarse crudamente ante el espejo de su realidad y reconocer sus carencias y limitaciones, y no desviar su mirada de lo realmente importante.

Leer más: A Newell's, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

Newell's no debe confundirse

No debe caer seducido por algunos focos de neón que pueden llegar a cruzarse ocasionalmente y hacerlo confundir. Es que es en el frente interno, en el torneo, donde sigue teniendo importantes deudas que debe atender y afrontar. Es ahí también donde radican sus prioridades, y esas deben ser las señales a que debe perseguir, sin titubear, sin darse el lujo de dudar.

Tras un pésimo inicio de temporada, quemó muy temprano su crédito, se condicionó sólo, y ahora su margen de acción y de maniobra no aporta comodidades. Todo lo contrario. El entrenador Frank Kudelka es quien mejor conoce este estado de situación, y para suerte de los hinchas rojinegros logró ese punto de inflexión con el triunfo sobre Gimnasia de Mendoza, ese cambio de dirección que le puso freno a una caída libre que intensificaba cada vez más las turbulencias internas.

Leer más: Presencias de Central y Newell's en la caída de la selección argentina sub 20 con Estados Unidos

Un duelo sin antecedentes

Vale remarcar que este será el primer enfrentamiento oficial en el historial entre ambos, y que el vencedor de esta instancia se medirá luego con el ganador del choque entre Gimnasia de La Plata y Camioneros. También hay que destacar que en Copa Argentina no se usa VAR, que en la edición 2025, Newell's llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Belgrano y, que en esta oportunidad, el pueblo leproso podrá acompañar al equipo en este duelo que se disputará en Rafaela.

De acuerdo a lo trascendido desde Bella Vista, Kudelka apostaría por un once de arranque que sería muy similar al que utilizó con los mendocinos. Podrá contar con Armando Méndez, quien fue expulsado infantilmente por exceso verbal en el final de ese trascendental duelo, pero tendrá que cumplir la sanción de una fecha en el marco de la Liga.

Y, además, tendrá a disposición a los juveniles Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, quienes estuvieron entrenando con la selección nacional sub-20 en Ezeiza y ya regresaron y se sumaron a las tareas del plantel rojinegro.

Así, podría formar con Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, y Jerónimo Russo; Luca Regiardo, y Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch, y Walter Núñez; y Matías Cóccaro.

Leer más: Un ex-Newell's fue agredido por ladrones y no jugará con su equipo por Copa Argentina

Acassuso, un rival muy particular

Vale puntualizar que Acassuso, un club muy pequeño de San Isidro (provincia de Buenos Aires) marcha 4º en zona A de la Primera Nacional, y todo indica que apelaría a un mix entre titulares y suplentes para este choque con la Lepra, ya que tiene todos sus focos de atención ubicados en el torneo.

Hay que destacar que ese certamen lo arrancó con todo, fue una de las sorpresas y luego cedió en su intensidad. Inició con tres victorias y después tuvo dos derrotas consecutivas, ya que viene de caer duramente por 3 a 0 contra Deportivo Morón como local.

Este rival, en apariencia menor en los análisis previos, intentará clasificar por segunda vez a los 16vos de Copa Argentina, como lo hizo en la edición 2014-15.

En este sendero de reconstrucción que está transitando, Newell’s debe esquivar y evitar sorpresas ingratas. La Copa Argentina no tiene que distraerlo. No debe confundir su verdadera lucha. Hoy, sólo está en condiciones de dar esa batalla.

Posibles formaciones

Newell's

W. Barlasina; A. Méndez, B. Cabrera, N. Goitea, y J. Russo; L. Regiardo, y J. Gómez Mattar; W. Mazzantti, F. Guch, y W. Núñez; y M. Cóccaro.

DT: Frank Kudelka

Acassuso

M. Monllor; S. Belatti, S. Borges, J. Ghirardello, y A. Ruiz; R. Reynoso, D. de Stefano, J. Cancio, y A. Hermoso; Y. Gómez y F. Sena.

DT: Darío Lema

Hora y TV: 20.15 - TyC Sport

Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela

Arbitro: Pablo Echavarría

Noticias relacionadas
Matko Miljevic llegó en enero a Racing, tras pasos previos por Newells y Huracán

Un ex-Newell's fue agredido por ladrones y no jugará con su equipo por Copa Argentina

newells vs acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la copa argentina

Newell's vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Gómez Mattar jugó ayer 30 minutos en la caída de la selección argentina sub-20 ante Estados Unidos, y hoy se suma al plantel de Newells. 

A Newell's, la Copa Argentina le abre una nueva puerta en el inicio de su levantada

Nicolás Paz celebra su primer gol en la selección argentina. 

Nico Paz, el hijo de un ex Newell's, fue titular en lugar de Messi y anotó un gol en la selección

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Lo último

Venado Tuerto se suma a las ciudades cardioprotegidas del país

Venado Tuerto se suma a las ciudades cardioprotegidas del país

Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Sanatorio de Niños y Grupo Oroño acompañan la campaña provincial de vacunación infantil

Sanatorio de Niños y Grupo Oroño acompañan la campaña provincial de vacunación infantil

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

El aumento es de un 20 por ciento e incluye también al cerdo. La venta de los productos bovinos se desploma un 40 por ciento

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

Por Nicolás Maggi
Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Por Javier Felcaro
Política

La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Ovación
Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

Policiales
Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste
Policiales

Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

La Ciudad
Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

La escritora que crea sus textos en un bar de Lourdes, el barrio donde eligió vivir

La escritora que crea sus textos en un bar de Lourdes, el barrio donde eligió vivir

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Netanyahu impone su agenda a Trump

Por Jorge Asís
Política

Netanyahu impone su agenda a Trump

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Newells vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina
Ovación

Newell's vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Por Gustavo Conti
Ovación

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla
OVACIÓN

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública
politica

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: Expropiar está mal
Política

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: "Expropiar está mal"

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo
La Ciudad

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
La Ciudad

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años
Policiales

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años