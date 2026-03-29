Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Tras su esperado primer triunfo y con la base de esa conquista, Newell's se mide hoy, a las 20.15, ante Acassuso en Rafaela, en su debut en este esquivo certamen

El entrenador de Newell's apostaría por un once de arranque que sería muy parecido al que utilizó ante Gimnasia de Mendoza. Busca una señal de confirmación.

Tras la primera victoria del año que generó un manto apaciguador, bastante tardío, que se hizo esperar más de la cuenta, Newell's comienza a hacer su camino en la Copa Argentina , un flanco que lo encuentra en pleno inicio de una levantada en el torneo, y que no debe confundir sus objetivos, sus desafíos y los mandatos sobre la dirección que debe continuar afirmando para no seguir atado al fondo de las tablas, acercándose peligrosamente a una cornisa de riesgos que llegó a asomar socarronamente en su horizonte.

La Lepra necesita seguir alejándose de esa conspiradora línea roja, de esa zona de amenazas que se transforman en ataduras condicionantes. En ese marco, de revoluciones y de niveles de tensiones y reclamos que van bajando, su comienzo de esta noche en la Copa Argentina, a las 20.15, ante Acassusso, en Rafaela, por los 32avos de final de este certamen, se presenta como una oportunidad de continuar acentuado estos esbozos iniciales positivos que, después de tantos intentos, surgieron en el trayecto rojinegro.

Este Newell’s no tiene que caer en ambiciones desmedidas, que lo sitúen detrás de retos o peleas que estén por encima de su rango de alcance y de sus posibilidades. Debe sincerarse crudamente ante el espejo de su realidad y reconocer sus carencias y limitaciones, y no desviar su mirada de lo realmente importante.

Newell's no debe confundirse

No debe caer seducido por algunos focos de neón que pueden llegar a cruzarse ocasionalmente y hacerlo confundir. Es que es en el frente interno, en el torneo, donde sigue teniendo importantes deudas que debe atender y afrontar. Es ahí también donde radican sus prioridades, y esas deben ser las señales a que debe perseguir, sin titubear, sin darse el lujo de dudar.

Tras un pésimo inicio de temporada, quemó muy temprano su crédito, se condicionó sólo, y ahora su margen de acción y de maniobra no aporta comodidades. Todo lo contrario. El entrenador Frank Kudelka es quien mejor conoce este estado de situación, y para suerte de los hinchas rojinegros logró ese punto de inflexión con el triunfo sobre Gimnasia de Mendoza, ese cambio de dirección que le puso freno a una caída libre que intensificaba cada vez más las turbulencias internas.

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Un duelo sin antecedentes

Vale remarcar que este será el primer enfrentamiento oficial en el historial entre ambos, y que el vencedor de esta instancia se medirá luego con el ganador del choque entre Gimnasia de La Plata y Camioneros. También hay que destacar que en Copa Argentina no se usa VAR, que en la edición 2025, Newell's llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Belgrano y, que en esta oportunidad, el pueblo leproso podrá acompañar al equipo en este duelo que se disputará en Rafaela.

De acuerdo a lo trascendido desde Bella Vista, Kudelka apostaría por un once de arranque que sería muy similar al que utilizó con los mendocinos. Podrá contar con Armando Méndez, quien fue expulsado infantilmente por exceso verbal en el final de ese trascendental duelo, pero tendrá que cumplir la sanción de una fecha en el marco de la Liga.

Y, además, tendrá a disposición a los juveniles Facundo Guch y Jerónimo Gómez Mattar, quienes estuvieron entrenando con la selección nacional sub-20 en Ezeiza y ya regresaron y se sumaron a las tareas del plantel rojinegro.

Así, podría formar con Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, y Jerónimo Russo; Luca Regiardo, y Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch, y Walter Núñez; y Matías Cóccaro.

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Acassuso, un rival muy particular

Vale puntualizar que Acassuso, un club muy pequeño de San Isidro (provincia de Buenos Aires) marcha 4º en zona A de la Primera Nacional, y todo indica que apelaría a un mix entre titulares y suplentes para este choque con la Lepra, ya que tiene todos sus focos de atención ubicados en el torneo.

Hay que destacar que ese certamen lo arrancó con todo, fue una de las sorpresas y luego cedió en su intensidad. Inició con tres victorias y después tuvo dos derrotas consecutivas, ya que viene de caer duramente por 3 a 0 contra Deportivo Morón como local.

Este rival, en apariencia menor en los análisis previos, intentará clasificar por segunda vez a los 16vos de Copa Argentina, como lo hizo en la edición 2014-15.

En este sendero de reconstrucción que está transitando, Newell’s debe esquivar y evitar sorpresas ingratas. La Copa Argentina no tiene que distraerlo. No debe confundir su verdadera lucha. Hoy, sólo está en condiciones de dar esa batalla.

Posibles formaciones

Newell's

W. Barlasina; A. Méndez, B. Cabrera, N. Goitea, y J. Russo; L. Regiardo, y J. Gómez Mattar; W. Mazzantti, F. Guch, y W. Núñez; y M. Cóccaro.

DT: Frank Kudelka

Acassuso

M. Monllor; S. Belatti, S. Borges, J. Ghirardello, y A. Ruiz; R. Reynoso, D. de Stefano, J. Cancio, y A. Hermoso; Y. Gómez y F. Sena.

DT: Darío Lema

Hora y TV: 20.15 - TyC Sport

Estadio: Nuevo Monumental de Rafaela

Arbitro: Pablo Echavarría