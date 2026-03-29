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Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

El gobernador advierte sobre las fragilidades del modelo libertario. Crece la incertidumbre y asoma una mayoría opositora en potencia. La Casa Gris prepara una vocera para reforzar la defensa de la gestión

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

29 de marzo 2026 · 06:05hs
El gobernador Maximiliano Pullaro

LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera

El gobernador Maximiliano Pullaro, en alerta por el impacto en Santa Fe del modelo libertario que encabeza el presidente Javier Milei. 

Maximiliano Pullaro ventiló la preocupación que crece en el gobierno provincial. “El modelo económico empieza a crujir”, advirtió. En la Casa Gris inquieta el impacto de la crisis en el territorio, pero sobre todo que Milei no da señales de un cambio de rumbo. Cada día se suman motivos para desmarcarse de la Casa Rosada.

A lo largo de 27 meses, Pullaro gestionó el vínculo con Milei con una premisa: sólo involucrarse en conflictos que pueda presentar como una batalla defensiva en resguardo de los intereses de Santa Fe. El gobernador y el presidente tienen electorados siameses, unidos por las ideas de austeridad y orden y un antikirchnerismo furibundo.

Sin embargo, la marcha de la experiencia libertaria lleva a Pullaro a endurecer su posición: un distanciamiento preventivo frente a un modelo que empieza a mostrar síntomas de agotamiento.

La combinación de apertura comercial, deterioro del empleo y salarios que corren de atrás a la inflación impacta de lleno sobre el entramado económico santafesino.

El agro es uno de los pocos sectores dinámicos del modelo libertario, pero no compensa los problemas de otros sectores que traccionan el empleo y el consumo, como la industria, el comercio y la construcción.

La provincia ensaya incentivos fiscales para aquellas empresas que tomen empleados, lanza créditos para pymes e individuos sobreendeudados y sostiene la obra pública, pero son medidas paliativas frente a un deterioro generalizado.

Como si fuera poco, el frío de la economía reduce el flujo de la coparticipación, en un momento en que aumenta la demanda de prestaciones por la retirada del Estado nacional. Salud es un ejemplo.

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El tema es que no se trata de un fenómeno pasajero: Milei está convencido del camino y no parece tener en carpeta medidas para reanimar la economía o atender a los heridos de una reconversión sin anestesia.

Quienes acceden al presidente cuentan que el execonomista de la Corporación América responde que la macro no luce mal y apela a la teoría del derrame. Si en algún momento Milei tuvo que volverse pragmático en la política para conseguir sus objetivos, en la economía se aferra a su manual.

La incertidumbre gana terreno

En paralelo, la imagen de Milei se desgrana. Un estudio nacional de la consultora Innova presenta datos inquietantes para el gobierno: 59% tiene una valoración negativa de la gestión nacional, 60% cree que es corrupta, 70% la tilda de insensible y también el 70% considera que Manuel Adorni es corrupto.

Pero el número más preocupante para La Libertad Avanza del estudio de Innova es que 33% prefiere que continúe Milei, 58% quiere un cambio de gobierno y 9% no sabe.

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Por supuesto, ese casi 60% que desea una alternancia es un universo heterogéneo. Conviven votantes peronistas, excambiemitas, de izquierda e independientes que critican a Milei por distintos motivos.

Ese collage salió a la calle este 24 de marzo. En la marcha convergieron el reclamo de memoria, verdad y justicia con la catarsis contra el gobierno de Milei.

Como contracara, el recurso del video oficial por la “memoria completa” no generó el efecto provocador de otros años y no tuvo impacto en la conversación pública. Un síntoma del momento del gobierno, que pasó de la épica de la batalla cultural a un ritual más bien burocrático.

En ese clima de malestar creciente, el desafío opositor es interpretar a ese hemisferio anti-Milei, conectar con sus demandas y emociones para construir una nueva mayoría. “La incertidumbre sobre el empleo reemplazó a la esperanza, y el gobierno aparece incapaz de gestionarlo”, señala un consultor que presta servicios a Unidos.

Además de la economía y la caída de Milei en las encuestas, en los movimientos de Pullaro pesa el factor electoral. Los libertarios siguen la doctrina Karina de plantar candidatos propios en todas las provincias. Desde la Casa Rosada ya hicieron circular la advertencia de que gobernador que desdobla, gobernador que pasa a la lista de traidores.

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Esa es justamente la idea de Pullaro. En la Casa Gris barajan un calendario electoral muy similar al de 2025: cierre de listas en febrero, Paso en abril y generales en junio. Bien lejos de las elecciones nacionales y con una campaña dominada por temas provinciales. En ese marco, Unidos y La Libertad Avanza son adversarios.

Habrá que ver con qué reglas se juega esa competencia. Ese será el debate posterior a la ley de municipios, que volvió a encontrar más sincronizados al radicalismo y al socialismo, después de algunas semanas de desencuentros legislativos.

También se verá cómo llega Milei a un 2027 que todavía está lejos. Para el presidente, es semana a semana.

Adorni, firme por ahora

Milei y Karina están dispuestos a sostener a Adorni, a pesar de que se convirtió en un activo tóxico para los libertarios. La fallida conferencia de prensa del jefe de Gabinete en Casa Rosada no sirvió para despejar las dudas sobre sus gastos y su patrimonio. Más aún, la vuelta de un estilo altanero con los periodistas reforzó la percepción negativa sobre la figura del exvocero.

Pese a todo, el gobierno busca mostrarlo activo. Le armó agenda con Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado y beneficiaria directa de los traspiés de su competidor por la jefatura de gobierno porteño, y con los ministros Juan Bautista Mahiques, Sandra Pettovello y Diego Santilli.

Son postales de ocasión porque el jefe de Gabinete en las sombras es Lule Menem y Adorni no es el responsable de los acuerdos políticos. A lo sumo, es un comisario político de Karina.

Milei también sumó a Adorni a la cadena nacional por el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York sobre YPF. Los jueces norteamericanos le dieron al presidente un alivio económico al anular la sentencia al país de pagar 16 mil millones de dólares y también un respiro político en un mes cargado de malas noticias, aunque el fallo encierra una derrota conceptual.

Es que Milei festeja que la Justicia norteamericana convalide una expropiación del Estado sobre un actor privado. Y encima impulsada por el kirchnerismo, su villano favorito.

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De todos modos, en el mensaje grabado en Casa Rosada Milei no pudo domar su instinto: cuestionó la expropiación como instrumento y atacó a Cristina y a Axel Kicillof, protagonistas de la recuperación del control estatal de la petrolera.

Ironías del destino, los tribunales neoyorquinos podrían ser el kilómetro 0 de la campaña presidencial del gobernador bonaerense. Con la decisión de la Justicia estadounidense Kicillof se saca de encima el estigma de ser uno de los responsables de llevar al país a una condena multimillonaria.

Eso no significa que el exministro de Economía tenga el camino allanado. Al contrario, tiene una tarea más que compleja. Por un lado, contener al cristinismo que sospecha de sus movimientos. Por el otro, renovar ideas, propuestas y caras para llegar a un público más amplio. ¿Puede ser a la vez un heredero del kirchnerismo y a la vez un superador de esa etapa del peronismo?

Por lo pronto, el gobierno intenta retomar la agenda con un paquete de reformas, que va de la ley de glaciares al endurecimiento de las penas, pasando por cambios en las expropiaciones y la ley de tierras.

>> Leer más: Marcos Peyrano cruzó a Pullaro tras las críticas del gobernador a Javier Milei

La negociación con los gobernadores será ley por ley. Más allá de que hay temas que les interesan particularmente a los jefes provinciales —como la flexibilización de la actividad minera, en el caso de los cordilleranos— la necesidad de los libertarios de retomar la iniciativa sube la cotización de los bloques que ayudaron al gobierno a construir su mayoría reformista en el Congreso.

Los movimientos de Pullaro

En ese clima de tira y afloje entre la Casa Rosada y las provincias para Santa Fe la línea roja es la seguridad. Es la cláusula principal del contrato electoral de Pullaro y con la ciudadanía y desde Buenos Aires entienden que cualquier grieta que se abra entre ambos gobiernos es una oportunidad para una espiralización de la violencia.

Las organizaciones criminales están a la defensiva pero no derrotadas y buscan el momento para actuar. La información de Inteligencia Criminal de la provincia sobre un plan de Los Menores para atentar contra Pullaro y otros funcionarios es un hecho que pone al sistema institucional santafesino en alerta máxima.

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Si bien las amenazas contra el gobernador por el endurecimiento de las condiciones de detención de los jefes de las bandas criminales son una constante desde el comienzo del mandato, un dato llamativo es que en esta oportunidad ninguno de los referentes de Unidos tomó el tema y expresó en la pública su respaldo al jefe de la Casa Gris. Una situación que generó cautela y dudas en las filas opositoras.

En la mesa chica de Pullaro aseguran que fue una definición. Gobernadores, legisladores e intendentes querían expresar su apoyo y el gobernador los frenó. “Maxi no se quiere victimizar”, sostienen.

La amenaza sí obliga al gobernador a cambiar rutinas y complica la búsqueda de una comunicación más empática con la ciudadanía. Una solución que encontraron los responsables de la comunicación es realizar acciones sorpresivas, para minimizar riesgos.

Otra es sumar vocerías. En ese sentido, en el corazón del gobierno preparan para darle más rodaje a Virginia Coudannes. La actual secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe llena varios casilleros: es mujer, tiene formación (es politóloga), cuenta con el mapa de la gestión y se desenvuelve bien en la arena comunicacional.

A esos atributos, en la mesa chica suman otra característica: “Virginia tiene ambición. Eso nos gusta, no busca la cómoda”.

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