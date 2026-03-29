Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Como en China, un safety car le quitó chances a Franco Colapinto, que de todas maneras no estaba para sumar en Japón. Kimi Antonelli, el gran beneficiado

Gran imagen en el "8" del circuito de Suzuka, con los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly pasando al mismo tiempo.

Franco Colapinto y un primer plano del Alpine en Suzuka, en el GP de Japón.

Franco Colapinto largó bien, hacía una carrera con cierta expectativa, pero de nuevo un safety car lo perjudicó. Finalizó 16° el GP de Japón en Suzuka, donde su compañero Pierre Gasly hizo una carrera lineal y cerró un gran 7° puesto. Kimi Antonelli, el gran beneficiado para volver a ganar.

El argentino hizo una buena largada, pasando a Nico Hulkenberg pero fue taponado por Gabriel Bortoletto, el otro Audi que largó mal. Pero cerró bien la primera vuelta, en el 14° lugar, ganando un puesto.

En la vuelta 3 el argentino produjo el único adelantamiento, al superar al brasileño y quedar 13°, posición en la que quedó hasta su detención en la vuelta 18. Volvió 17° y en el giro 22, un muy optimista Oliver Bearman intentó superarlo al final de las veloces eses, estrellando su Haas.

Franco larga mejor q todos los de adelante es la mala largada del Audi lo q lo hace levantar y no poder capitalizar al 100% todo lo q podía haber ganado pic.twitter.com/HNpUnlKs8I

El inglés terminó dolorido en la rodilla y fue al hospital porque el choque fue con un golpe de desaceleración de 50G, como el de Colapinto en Las Vegas 2024 con Williams. Lo primero que hizo el argentino apenas se bajó la bandera a cuadros fue preguntar por su colega.

Eso produjo un auto de seguridad que lo perjudicó y lo bajó al 16° puesto cuando pararon los que no lo habían hecho, después de largar todos con gomas medias (menos Valtteri Bottas, con duras). Así, Hulkenberg, Bortoletto y Sainz lo superaron.

Al parar en boxes, el argentino era 13°, peleando la posición con Liam Lwason. El neocelandés fue uno de los que aprovechó el SC y terminó 9°. Ahí pudo estar Colapinto si la suerte le hubiera jugado a favor.

De hecho, el argentino diría que tenía mejor ritmo que Lawson y que paró antes que él para tratar de hacerle el undercut. El SC arruinó sus planes como en China.

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Atención a la respuesta de Colapinto a Juan Fossaroli tras su actuación en el #JapaneseGP.



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Desde ahí, Colapinto intentó sin éxito superar al español sin poder hacerlo, además con gomas más gastadas que las del Williams. Y así fue hasta la última vuelta, con total frustración,más allá de que terminó todas las carreras que largó con Alpine.

La contracara fue Gasly, que largó lento, pero como atrás lo hicieron peor conservó el gran 7° lugar de la clasificación. El francés paró con el safety car estando 3°, pero el accidente de Bearman fue cuando estaba en la recta, por lo tanto no se benefició, pero al menos se aseguró mantener la posición, soportando de ahí hasta el final el acoso de Max Verstappen, que lo superó a 5 vueltas del final. Pero recuperó la posición al toque.

Alpine mostró entonces en Suzuka que puede liderar la zona media y que Red Bull cayó en ella. Y Gasly que está muy bien, sumando en las tres carreras, algo imposible en el 2025.

Y si Colapinto fue un gran perjudicado, lo mismo George Russell, que después de largar pésimo igual que Antonelli, llegó a la punta al superar a Oscar Piastri, que recuperó enseguida. Pero ambos pararon antes del SC y de golpe Antonelli se encontró con que lideraba, para desde ahí tomarse el buque y obtener su segundo triunfo al hilo, para pasar a liderar. De hecho, es el más joven en la historia en hacerlo.

Es más, cuando se reanudó la carrera y Antonelli estaba delante suyo con Piastri en el medio, Russell le pidió al equipo que le devolviera la posición, algo que Mercedes con lógica le denegó, con el McLaren entre ambos.

Hubo mucha lucha en pista, con los McLaren y las Ferrari dándole batalla a Mercedes, pero pocas superaciones, en vistas de lo difícil que es Suzuka en ese sentido. Colapinto lo comprobó con Sainz. Y con las suspensiones de los GP de Barein y Arabia Saudita, habrá que esperar a más de un mes para tener revancha en Miami.

>>Leer más: Franco Colapinto, tras las primeras prácticas en el GP de Japón: "Fue un día complicado"

Qué pasó en el GP de Japón

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El único que largó con gomas duras fue Bottas, el resto lo hizo con medias. Largaron los 22 por primera vez y desde Abu Dabi 2016 que no pasaba con con esa cantidad de autos.

Primera largada de Oscar Piastri, que no pudo hacerlo en Australia y China.

>>Leer más: GP de Japón: un segundo lugar en un día de luto y poco más de los argentinos antes de Franco Colapinto

La Q3 del GP de Japón

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>>Leer más: Franco Colapinto otra vez no pudo pasar más allá de la Q2 y quedó lejos de Pierre Gasly

La Q2 del GP de Japón

La Q1 del GP de Japón

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La FP3 del GP de Japón

La FP2 del GP de Japón

La FP1 del GP de Japón