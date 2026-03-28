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La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

Matías Rossi, el mayor poleman del Turismo Carretera, dominó en Neuquén, seguido de Juan De Benedictis del RUS Med y Christian Ledesma.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

28 de marzo 2026 · 21:35hs
Los experimentados al top en el Turismo Carretera en Neuquén. Matías Rossi se quedó con la pole y lo siguieron Juan De Benedictis y Christian Ledesma.

ACTC

Los experimentados al top en el Turismo Carretera en Neuquén. Matías Rossi se quedó con la pole y lo siguieron Juan De Benedictis y Christian Ledesma.

El Turismo Carretera disputará este domingo su tercera final del año en Neuquén y la vieja guardia dijo presente. El poleman histórico Matías Rossi se quedó con el uno en la clasificación, escoltado por Juan Bautista De Benedictis y Christian Ledesma. La región, bien pisado.

A Rossi no hay con qué darle a la hora de clasificar y en Neuquén consiguió la 40ª en el TC con el Toyota Camry. Lejos quedó en el historia Guillermo Ortelli con 32, el Gurí Martínez y Christian Ledesma con 31. El marplatense, campeón 2007, es el de más carreras y estuvo cerca de arrebatarle el privilegio. Quedó 3º y comandará la tercera serie. El equipo Pradecom Racing, feliz con el 1-3.

La segunda, en tanto, será para De Benedictis, que ya en El Calafate había postrado un gran potencial, dándole al RUS Med Team de bases rosarinas su primera serie. Irá por la primera victoria para la escudería que conduce Mauro Medina.

La región del TC en Neuquén

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La región estuvo muy bien representada además por el 5º puesto de Otto Fritzler, con el Mercedes del Maquin Parts de Venado Tuerto. Fue la mejor clasificación para la novel marca en el TC, mientras que su compañero Diego Azar quedó 15º. La marca recibió mejoras aerodinámicas de la ACTC.

En tanto que el líder Jonatan Castellano, con la Dodge del Galarza Racing de Acebal, clasificó en un expectante 14º lugar. Y su compañero Marcos Dianda, 46º.

Entre los pilotos, el mejor fue Ignacio Faín de Villa Minetti, con un gran 9º lugar con el Torino.

No empezó bien Facundo Ardusso

El que no le fue bien en su debut con Ford fue Facundo Ardusso. El piloto de Las Parejas desperdició su última vuelta lanzada con un espectacular trompo, por lo que quedó en un lejano 34º lugar.

>>Leer más: Turismo Carretera en Viedma: a Santero no le hablen de la compresión y el RUS Med Team se agrandó

De Benedictis brilló en el RUS Med y su compañero Tobías Martínez quedó en un decente 12º puesto. Pero los otros representantes del equipo quedaron muy relegados: Josito Di Palma, 3º en el campeonato, quedó 40º, mientras que el rosarino Thomas Ricciardi aún no engrana en la mayor y finalizó 42º.

El que se bajó para esta fecha fue el de Reconquista, Gaspar Chansard.

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