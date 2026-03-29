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Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Tras las lluvias y el calor, creció la presencia de cascarudos en la ciudad. Especialistas explican que es un fenómeno natural y sin riesgos

29 de marzo 2026 · 08:50hs
Aparecieron miles de cascarudos en Rosario

Aparecieron miles de cascarudos en Rosario

Tras las lluvias de los últimos días, la humedad y el aumento de las temperaturas generaron en Rosario un fenómeno que rápidamente se volvió viral en redes sociales: la masiva presencia de cascarudos en distintos puntos de la ciudad. Muchos usuarios hablaron de una “invasión”, pero especialistas explican que se trata de un proceso natural y esperable.

Uno de los que aportó claridad fue Jorge Finardi, técnico químico, profesor de Ciencias Biológicas y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, quien desde hace años estudia fenómenos climáticos a partir del comportamiento de insectos y plantas.

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Desde su cuenta en X (@Georgeclimapron), explicó que estos escarabajos adultos “emergen juntos de la tierra para reproducirse, atraídos a menudo por la luz artificial”, y remarcó que “no representan un peligro para las personas”.

Finardi, cuyo enfoque no responde a un método científico tradicional, aunque sí se basa en la observación y la experimentación, agregó que "son fundamentales para la salud del suelo al reciclar materia orgánica, mejorar la aireación y acelerar la descomposición de nutrientes como nitrógeno y carbono".

Un fenómeno natural, no una invasión

La aparición masiva de estos insectos no es inédita ni exclusiva de Rosario. Episodios similares ocurrieron en distintas zonas del país, como en la costa bonaerense. En Mar de Ajó en 2016, por ejemplo, se registraron imágenes impactantes de miles de escarabajos cubriendo superficies enteras.

Según explicó en su momento Osvaldo Di Iorio, especialista de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, estos insectos “salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular”.

Durante su etapa adulta, que dura apenas entre tres y cuatro días, no se alimentan: su único objetivo es reproducirse.

Cómo es el ciclo de vida de los escarabajos

El comportamiento que ahora se observa en superficie es solo la fase final de un ciclo largo que ocurre bajo tierra. Durante cerca de dos años, estos insectos viven como larvas, conocidas como “isocas”, alimentándose de raíces y materia orgánica.

Luego pasan al estado de pupa o crisálida, hasta finalmente emerger como escarabajos adultos. Es en ese breve período cuando salen en masa, generalmente favorecidos por condiciones ambientales como lluvias recientes, alta humedad y temperaturas elevadas.

Por qué se los ve más en la ciudad

La percepción de “invasión” se potencia porque estos insectos suelen sentirse atraídos por la luz artificial, lo que los lleva a concentrarse en zonas urbanas, especialmente durante la noche.

Así, lo que para muchos resulta impactante o molesto responde, en realidad, a un fenómeno biológico breve, cíclico y necesario para el ecosistema. En pocos días, cuando finalice su etapa reproductiva, la presencia de estos insectos disminuirá de manera natural.

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