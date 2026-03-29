La Capital | La Ciudad | barrio Lourdes

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

Su denominación se debe a la fuerte presencia de la iglesia de Santiago al 1100. Allí está la primera cárcel que tuvo Rosario

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

29 de marzo 2026 · 06:30hs
Su nombre se debe a la iglesia de Lourdes

Su nombre se debe a la iglesia de Lourdes, en Santiago y Mendoza, una referencia en la ciudad.
Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

Lourdes es uno de los dos barrios con mayor crecimiento poblacional en el área centro. Es sede de la primera cárcel que tuvo Rosario, cuando el añoso edificio de Zeballos y Riccheri, a fines del siglo XIX, era un punto blanco a distancia de la zona urbana. Hoy lo ciñen las principales calles de la ciudad en un cuadrado perfecto, dinámico, sede de reconocidos centros de salud, educación y Justicia, de mansiones, y construcciones de líneas modernas, de ofertas culturales, gastronómicas y bares con personalidad, además de un vecino extenso, frondoso y verde como es el aprque Independencia y, claro está, de la basílica de Santiago 1165, que le da su nombre con una gruta externa que replica la devoción a la virgen aparecida en Francia.

Por singular que parezca, recién fue nominado en 2007 como Nuestra Señora de Lourdes, a instancia de una ordenanza firmada los entonces ediles Osvaldo Miatello y Daniela León. “El crecimiento de numerosos barrios de Rosario estuvo íntimamente vinculado a sus parroquias, alrededor de las cuales se iban congregando núcleos urbanos de diversas características”, expresa Miatello, vecino del lugar, citando para su iniciativa a los historiadores Rafael Ielpi y Ernesto Ciunne, mientras repasa la rica historia social del área que quedó comprendida entre las avenidas Pellegrini y Francia, bulevar Oroño, y calle Córdoba.

82167261

Un barrio en movimiento podría ser un slogan para sintetizar la actividad que un día de semana se genera alrededor de sus escuelas, institutos, sanatorios, consultorios, los Tribunales, empresas de servicios y comercios de cercanía. Los domingos, la Calle Recreativa colma de color Oroño, en un paréntesis que distiende el ajetreo que volverá cada lunes. “En todos los barrios hay naves insignias que son instituciones de todo tipo que generan a la vez una economía secundaria que da mucho movimiento a la zona”, explica Alfonso Quaranta, director del Sanatorio de la Mujer, fundado en 1985 y que, en palabras de los vecinos, “le dio un giro al barrio”. En los alrededores abrieron estacionamientos, ortopedia, farmacia, kioscos, bares y consultorios.

>> Leer más: Cuáles son los barrios en los que se construyeron más edificios en las últimas décadas

“Así como la instalación de un centro de salud puede cambiar ciertas lógicas del barrio, la reconversión de la manzana de la antigua cárcel, hoy Unidad Penitenciaria N 3, con 200 detenidos a trasladar, también traerá una renovación positiva”, explica Carlos Cardozo, edil hasta diciembre 2025. “El Concejo aprobó un plan de detalle para realizar construcciones de altura y condominios. El proyecto incluye la apertura del pasaje Noruega. Además, el barrio también tendrá la nueva Estación Policial Centro, en la esquina de Suipacha y Pellegrini”, comenta.

El carrillón del Ave María en Lourdes  

“En el corazón del barrio está la Basílica de Lourdes, es central para el lugar y todo lo que lo rodea. Es una iglesia que tiene historia. Por los sacerdotes que estuvieron, significa mucho para este lugar, hay mucha gente vinculada a esa parroquia”, explica Marta, vecina del Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino. Próxima al centenario, la iglesia que se fundó en 1927. De bello porte arquitectónico, es lugar elegido para bodas y en tanto santuario, visitado a toda hora por los fieles que oran en la gruta externa, con la imagen de la virgen bajo la advocación de Lourdes.

Detrás de la gruta, se encuentra el cinerario que se distingue por tener urnas individuales bajo tierra “como un pequeño camposanto”, explica su párroco, Juan Estrade, quien cuenta que fue nombrada basílica por el Papa Francisco, en 2017, y repasa la función social que tuvo la iglesia, durante la pandemia, para personas en situación de calle. Hoy asisten a 70 familias. Tres veces al día, el carrillón de la basílica difunde la melodía del Ave María, impregnando al barrio de un código sutil.

En términos urbanísticos, “la mayor edificación hoy se está materializando. Junto con Abasto, es uno de los dos barrios con mayor crecimiento poblacional en la zona centro”, define el concejal Fabrizio Fiatti.

La Asociación Madre Teresa-Lourdes (@madreteresalourdes) nació en la basílica para abordar la situación de las personas que viven en la calle. En un centro de día de puertas abiertas, recibe entre 20 y 25 personas a las que acompaña desde el desayuno al almuerzo, en Montevideo 2880. Psicólogos, talleres del plan Nueva Oportunidad, Inteligencia Artificial dictada por la Universidad Nacional de Rosario, y trabajos con el arte, son algunas de las opciones que brinda el proyecto La Calle No Me Define, “para visibilizar y desestigmatizar”, explica su portavoz, Mariana Mena.

Noticias relacionadas
Una réplica de la Sábana Santa de Jesús fue expuesta en Rosario. Ocurrió en la iglesia María Auxiliadora.

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Abrir una pollería aparece como una alternativa más accesible frente a la carnicería tradicional.

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

El calor se hace presente de nuevo en Rosario y el tiempo estará dominado por la humedad durante algunos días.

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El mural de Julio Vanzo se encuentra en la Galería Rosario.

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Lo último

Venado Tuerto se suma a las ciudades cardioprotegidas del país

Venado Tuerto se suma a las ciudades cardioprotegidas del país

Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Sanatorio de Niños y Grupo Oroño acompañan la campaña provincial de vacunación infantil

Sanatorio de Niños y Grupo Oroño acompañan la campaña provincial de vacunación infantil

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

El aumento es de un 20 por ciento e incluye también al cerdo. La venta de los productos bovinos se desploma un 40 por ciento

Crece en Rosario el consumo de pollo y baja el de la carne vacuna

Por Nicolás Maggi
Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Las razones de Pullaro para tomar distancia de Milei

La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Por Javier Felcaro
Política

La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por calor extremo y una humedad que se quedará unos días más

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

La tarde en que el equipo de los Messi se anotó la primera victoria resonante en el fútbol profesional

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Mensajes de Whatsapp de La Joya Agro vinculan la venta de las vacas con una camioneta

Ovación
Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newells arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Newell's arranca la Copa Argentina sabiendo que sus prioridades están en otro frente

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

Otra vez un safety car perjudicó a Franco Colapinto, que igual estuvo lejos de los puntos en Japón

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

La vieja guardia dominó la clasificación del Turismo Carretera en Neuquén

Policiales
Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste
Policiales

Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Ratificaron la prisión preventiva con uso de tobillera para el juez Gastón Salmain

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

La Ciudad
Invasión de cascarudos en Rosario: Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular
La Ciudad

Invasión de cascarudos en Rosario: "Salen solamente para buscar al sexo opuesto y copular"

La escritora que crea sus textos en un bar de Lourdes, el barrio donde eligió vivir

La escritora que crea sus textos en un bar de Lourdes, el barrio donde eligió vivir

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

La historia de la Sábana Santa, el místico manto que cubrió a Jesús, se vivió de cerca en Rosario

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales
La Ciudad

Franco Bartolacci fue elegido presidente del consejo de universidades nacionales

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Caso Pergamino: la ciencia habló en el juicio federal por las fumigaciones

Netanyahu impone su agenda a Trump

Por Jorge Asís
Política

Netanyahu impone su agenda a Trump

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: comienza el Torneo del Interior, el más federal de todos los torneos

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos
Policiales

Crimen en barrio Santa Lucía: la víctima había sobrevivido a dos ataques a balazos

Newells vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina
Ovación

Newell's vs Acassuso: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Por Ariel Etcheverry
La Ciudad

Zona norte: una denuncia de maltrato animal destapó un caso de abandono de persona

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
Policiales

Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
La Ciudad

De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: No hay patrones comunes en los últimos hechos
POLICIALES

Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Por Gustavo Conti
Ovación

Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla
OVACIÓN

Buenas noticias en Central:  Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública
politica

Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: Expropiar está mal
Política

El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: "Expropiar está mal"

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción colaborativo
La Ciudad

Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
Policiales

Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
La Ciudad

Denuncias de abuso infantil: el Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años
Policiales

Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años