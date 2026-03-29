Lourdes, un barrio histórico que recién tuvo nombre a partir de 2007

Su denominación se debe a la fuerte presencia de la iglesia de Santiago al 1100. Allí está la primera cárcel que tuvo Rosario

Lourdes es uno de los dos barrios con mayor crecimiento poblacional en el área centro. Es sede de la primera cárcel que tuvo Rosario, cuando el añoso edificio de Zeballos y Riccheri, a fines del siglo XIX, era un punto blanco a distancia de la zona urbana. Hoy lo ciñen las principales calles de la ciudad en un cuadrado perfecto, dinámico, sede de reconocidos centros de salud, educación y Justicia, de mansiones , y construcciones de líneas modernas, de ofertas culturales, gastronómicas y bares con personalidad, además de un vecino extenso, frondoso y verde como es el aprque Independencia y, claro está, de la basílica de Santiago 1165, que le da su nombre con una gruta externa que replica la devoción a la virgen aparecida en Francia.

Por singular que parezca, recién fue nominado en 2007 como Nuestra Señora de Lourdes, a instancia de una ordenanza firmada los entonces ediles Osvaldo Miatello y Daniela León. “ El crecimiento de numerosos barrios de Rosario estuvo íntimamente vinculado a sus parroquias , alrededor de las cuales se iban congregando núcleos urbanos de diversas características”, expresa Miatello, vecino del lugar, citando para su iniciativa a los historiadores Rafael Ielpi y Ernesto Ciunne, mientras repasa la rica historia social del área que quedó comprendida entre las avenidas Pellegrini y Francia, bulevar Oroño, y calle Córdoba.

Un barrio en movimiento podría ser un slogan para sintetizar la actividad que un día de semana se genera alrededor de sus escuelas, institutos, sanatorios, consultorios, los Tribunales, empresas de servicios y comercios de cercanía. Los domingos, la Calle Recreativa colma de color Oroño, en un paréntesis que distiende el ajetreo que volverá cada lunes. “ En todos los barrios hay naves insignias que son instituciones de todo tipo que generan a la vez una economía secundaria que da mucho movimiento a la zona”, explica Alfonso Quaranta, director del Sanatorio de la Mujer, fundado en 1985 y que, en palabras de los vecinos, “le dio un giro al barrio”. En los alrededores abrieron estacionamientos, ortopedia, farmacia, kioscos, bares y consultorios.

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“Así como la instalación de un centro de salud puede cambiar ciertas lógicas del barrio, la reconversión de la manzana de la antigua cárcel, hoy Unidad Penitenciaria N 3, con 200 detenidos a trasladar, también traerá una renovación positiva”, explica Carlos Cardozo, edil hasta diciembre 2025. “El Concejo aprobó un plan de detalle para realizar construcciones de altura y condominios. El proyecto incluye la apertura del pasaje Noruega. Además, el barrio también tendrá la nueva Estación Policial Centro, en la esquina de Suipacha y Pellegrini”, comenta.

El carrillón del Ave María en Lourdes

“En el corazón del barrio está la Basílica de Lourdes, es central para el lugar y todo lo que lo rodea. Es una iglesia que tiene historia. Por los sacerdotes que estuvieron, significa mucho para este lugar, hay mucha gente vinculada a esa parroquia”, explica Marta, vecina del Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino. Próxima al centenario, la iglesia que se fundó en 1927. De bello porte arquitectónico, es lugar elegido para bodas y en tanto santuario, visitado a toda hora por los fieles que oran en la gruta externa, con la imagen de la virgen bajo la advocación de Lourdes.

Detrás de la gruta, se encuentra el cinerario que se distingue por tener urnas individuales bajo tierra “como un pequeño camposanto”, explica su párroco, Juan Estrade, quien cuenta que fue nombrada basílica por el Papa Francisco, en 2017, y repasa la función social que tuvo la iglesia, durante la pandemia, para personas en situación de calle. Hoy asisten a 70 familias. Tres veces al día, el carrillón de la basílica difunde la melodía del Ave María, impregnando al barrio de un código sutil.

En términos urbanísticos, “la mayor edificación hoy se está materializando. Junto con Abasto, es uno de los dos barrios con mayor crecimiento poblacional en la zona centro”, define el concejal Fabrizio Fiatti.

La Asociación Madre Teresa-Lourdes (@madreteresalourdes) nació en la basílica para abordar la situación de las personas que viven en la calle. En un centro de día de puertas abiertas, recibe entre 20 y 25 personas a las que acompaña desde el desayuno al almuerzo, en Montevideo 2880. Psicólogos, talleres del plan Nueva Oportunidad, Inteligencia Artificial dictada por la Universidad Nacional de Rosario, y trabajos con el arte, son algunas de las opciones que brinda el proyecto La Calle No Me Define, “para visibilizar y desestigmatizar”, explica su portavoz, Mariana Mena.