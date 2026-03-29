La cúpula del peronismo santafesino busca aplacar las tensiones internas

Además de responder a los sectores que piden democratizar la toma de decisiones de cara a 2027, convocará en breve a su mesa de acción política

lcaroLas aguas en el peronismo santafesino tienden a reducir su turbulencia : además de preparar una respuesta a los sectores internos que reclaman la democratización de la toma de decisiones , la cúpula partidaria convocará en breve a su mesa de acción política con el objetivo de empezar a diseñar la estrategia electoral de cara a 2027 .

“En estos días responderemos las notas recibidas y pronto realizaremos una reunión de la mesa de acción política, que integran todos los sectores” , deslizaron a La Capital cerca de la conducción del PJ provincial. A priori, ese cónclave tendrá lugar en los primeros días de abril próximo, tras lo cual llegaría una convocatoria general para definir los pasos a seguir.

La conducción del peronismo de Santa Fe recae institucionalmente sobre el sector de los senadores provinciales (con Guillermo Cornaglia como presidente del partido) y el acompañamiento del rossismo , entre otros. “Es juntos o nada” , agregaron a modo de adelanto de la discusión por venir.

La inquietud puertas adentro fue in crescendo frente a la dilación del debate de fondo: cómo debe llegar el PJ santafesino a 2027 . En ese contexto, la unidad sigue siendo un factor decisivo para garantizar la competitividad del justicialismo en un escenario de tercios en la provincia.

Días atrás, Hacemos Santa Fe, el espacio que conduce el exgobernador Omar Perotti, picó en punta y presentó un escrito en el que plasmó su reclamo por la designación de apoderados, la creación de una nueva junta electoral y el armado de una flamante mesa de acción política.

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En ese marco, cuestionó la no convocatoria a los principales órganos partidarios, instancia que, advirtió el sector, perjudica la toma de decisiones “de modo más democrático”.

A fines de 2025, el perottismo había oficializado su objetivo de tallar con fuerza en el armado del justicialismo provincial para 2027. Y se escudó en los resultados electorales cosechados el año pasado por el PJ.

Consumado el planteo formal de Hacemos, se sumaron los de otros actores del peronismo santafesino: Marcelo Lewandowski, Leandro Busatto, Florencia Carignano (La Cámpora), la exsenadora nacional María de los Ángeles Sacnun y el Movimiento Evita.

El desafío de cara a 2027

Por lo pronto, todos los espacios coinciden en la necesidad de darles continuidad a las Paso. Es que la no realización en 2025 de las primarias a nivel nacional (algo que podría volver a ocurrir el año próximo) afectó el armado de la oferta electoral del PJ.

Al respecto, en la conducción del peronismo provincial admitieron que la reforma electoral que asoma en Santa Fe, sobre todo la suerte a correr por las primarias, contribuyó a la demora en la convocatoria a los restantes actores partidarios.

Aunque todo indica que la reforma electoral en Santa Fe, debate a activar una vez saldada la discusión por la nueva ley orgánica de municipios, no deparará la eliminación de las Paso, herramienta que también le resulta útil a la coalición de gobierno Unidos.