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Pedro Rosemblat adelantó cómo será su casamiento con Lali Espósito

El conductor estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini y aseguró que será un evento “íntimo”

26 de septiembre 2026 · 16:49hs
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Pedro Rosemblat compartió cómo fue hacer público su vínculo con Lali Espósito

Pedro Rosemblat compartió cómo fue hacer público su vínculo con Lali Espósito

El casamiento de Pedro Rosemblat y Lali Espósito es uno de los eventos de la farándula nacional más esperados del año. Aunque todavía no se conoce la fecha exacta de la boda, se sabe que será en los próximos meses. En la noche del viernes, Rosemblat estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini y dio algunos detalles sobre la ceremonia.

“Creo que hay como una fantasía armada de que va a ser un megaevento en donde se va a cruzar la política y el espectáculo. De repente van a estar Hugo Moyano y Lady Gaga”, dijo el conductor de Gelatina con humor. Y agregó: “No va a pasar, porque yo no invito a Lady Gaga y ella no invita a Hugo Moyano tampoco, así que va a ser algo muy íntimo”.

“Íntimos son trescientos”, apuntó Pergolini. “No, creo que no. Íntimo de verdad: familia, amigos y nada más. Y me da la sensación, Mario, de que aunque te invite, no vendrías. Por eso te agradezco que me saques este peso de encima”, replicó Pepe, en un ida y vuelta siempre cargado de sarcasmo.

>> Leer más: El significado detrás del anillo con el que se comprometieron Lali y Pedro Rosemblat

“No, pero si quieren les mando el regalo”, sumó el conductor, antes de bromear con que les mandaría un set de vasos como obsequio: “Te voy a llenar la casa de vasos. El lunes en tu casa van a decir: «¿Quién fue el que mandó tantos vasos?»”.

Qué se sabe del casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Lali y Pedro anunciaron su compromiso el 14 de enero pasado, tras dos años de relación. Desde entonces, algunos periodistas especializados en farándula aseguraron que una fecha tentativa para la ceremonia podría ser el viernes 30 de octubre, aunque la pareja ni nadie de su entorno lo confirmó todavía.

A fines de agosto, la cantante mostró en redes imágenes de lo que fue su despedida de soltera en Río de Janeiro, la cual compartió con sus amigas Mery del Cerro, Cande Vetrano, Sol Jaite, Morena Fernández Quinteros y Justina Bustos. Además, Espósito se mostró con un vestido de novia durante la canción "1Amor" en sus show del 6 y 7 de junio en River. Este sábado 26, dará su tercer concierto agotado en el Monumental, y se espera que revele desde el escenario otro guiño sobre su inminente boda.

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